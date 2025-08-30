Phong mồ côi bước ra thế giới

Đ ƯỢC HỌC BỔNG C HEVENING CỦA CHÍNH PHỦ A NH

Lê Hoàng Phong (33 tuổi), người sáng lập và giám đốc học thuật Tổ chức giáo dục YOUREORG (TP.HCM), vừa được trao học bổng Chevening danh giá của chính phủ Anh, vượt qua hơn 102.274 ứng viên toàn cầu, với tỷ lệ chọn lọc chưa đến 2%. Tới đây, anh sẽ học thạc sĩ ngành lãnh đạo giáo dục (MA. Educational Leadership) Trường UCL (University College London), Vương quốc Anh - trường được xếp hạng số 1 toàn cầu về giáo dục theo QS World Rankings.

Phong tâm niệm, anh được mẹ Hạnh nuôi dạy không phải vì tiền, anh sẽ nối tiếp hành trình của các mẹ, giúp đỡ nhiều trẻ em yếu thế khác, bằng con đường giáo dục ẢNH: NVCC

Cũng trong năm 2025, Lê Hoàng Phong còn nhận được thư mời nhập học và học bổng từ những trường đại học hàng đầu thế giới: London School of Economics and Political Science (LSE) đứng đầu Vương quốc Anh về chính sách xã hội; University of Pennsylvania thuộc hệ thống Ivy League tại Mỹ; và Stockholm University (Thụy Điển) biểu tượng cho triết lý giáo dục bền vững và nhân văn tại Bắc Âu. Những thành tích này không chỉ là sự công nhận cho trí tuệ VN. Câu chuyện của Phong còn là biểu tượng sống động của sức bật vượt nghịch cảnh, khi đã có lý tưởng, sự cố gắng, bạn sẽ được đền đáp.

T RONG BẤT HẠNH, TÌM THẤY CON ĐƯỜNG

Lê Hoàng Phong vẫn nhớ những ngày còn nhỏ, tại Làng trẻ em SOS TP.HCM, trong đêm tối, một mình với ngọn đèn bàn và cuốn sách đã cũ sờn. Sau này, anh được mọi người ở làng trẻ kể lại rằng, anh sinh ra ở Tây Ninh, cả cha và mẹ đều mất khi anh chưa đầy 1 tháng tuổi, người nhận nuôi cũng nghèo khó, đành làm các thủ tục để gửi anh vào Làng trẻ em SOS TP.HCM để có điều kiện ăn học tốt hơn.

Phong trong ngày YOUREORG do anh sáng lập được nhận giải thưởng “Trường học có mô hình giáo dục trực tuyến xuất sắc nhất” do World School Summit trao tặng ẢNH: NVCC

Khi 18 tuổi, Phong được cầm trong tay kỷ vật thuộc về mình. Không có gì cả ngoài một tấm giấy khai sinh, cột ghi tên cha, tên mẹ và ở dưới là hai chữ "chết" khô khốc. Anh may mắn lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ Hạnh và những người mẹ nuôi bao la tình thương con ở làng trẻ mồ côi. Những người mẹ, ngoài việc chăm sóc cho các con no đủ, còn thắp sáng trong các con một ý chí phải học giỏi, học để thay đổi cuộc đời mình và giúp đỡ được nhiều hơn nữa những người yếu thế.

Từ khi là sinh viên ngành quốc tế học Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Phong đã nỗ lực đi làm thêm để có tiền học thêm tiếng Anh. Anh chấp nhận bị mắng chửi, xua đuổi khi đi bán từng tờ vé số, bưng phở thuê để kiếm từng đồng chắt chiu đi học… Trình độ tiếng Anh của Phong dần tốt hơn, đặc biệt sau khi tham gia các buổi đi phiên dịch sự kiện cùng với một người anh tại Làng trẻ em SOS. Sau này, Phong dịch được một mình. Trình độ cao hơn, Phong đã tự tin dịch cabin (dịch trực tiếp trong các sự kiện, hội nghị, đòi hỏi kỹ năng cao, độ tập trung tuyệt đối). Tiếng Anh giỏi mở ra cho Phong nhiều cơ hội hơn trong đời. Anh được bay đến nhiều bầu trời khác nhau, giành nhiều học bổng, tham gia nhiều chương trình đào tạo, học tập ở nước ngoài.

Khi có nhiều cơ hội làm việc ở nhiều quốc gia, Phong vẫn chọn quay lại nơi mình từng khởi đầu để giúp đỡ cho học sinh yếu thế. Anh sáng lập và điều hành doanh nghiệp xã hội YOUREORG, nơi có thể cá nhân hóa quá trình học tập bằng công nghệ số, mang kiến thức đến tận vùng sâu, mái ấm và những lớp học không tên, đã và đang hỗ trợ cho hàng ngàn học sinh. Mô hình này đã được quốc tế ghi nhận qua các giải thưởng: Trường học có mô hình giáo dục trực tuyến xuất sắc nhất do World School Summit trao tặng; Dự án giáo dục vì cộng đồng xuất sắc nhất tại Asia Education Conclave; và Doanh nghiệp cá nhân hóa giáo dục trực tuyến tốt nhất VN năm 2025 do APAC Insider bình chọn.

Không chỉ dẫn dắt trong thực tiễn, Phong còn tham gia, đóng góp ý tưởng, chia sẻ thông điệp ở nhiều hội nghị, diễn đàn quốc tế. Anh là đại diện duy nhất của VN trong Hội đồng lãnh đạo toàn cầu cho thanh thiếu niên mồ côi (Care Leaders Council) nhiệm kỳ 2024 - 2026, một cơ quan hoạch định chính sách quốc tế cho nhóm thanh thiếu niên không còn người thân sau 18 tuổi. Đồng thời, anh là thành viên duy nhất từ VN trong Mạng lưới cộng đồng chuyên môn dành cho lãnh đạo các trường học (School Principals' Community of Practice), do Tổ chức Teach For All điều phối tại hơn 60 quốc gia. Đây là nơi quy tụ những nhà lãnh đạo trường học đang định hình lại tương lai giáo dục trong kỷ nguyên hậu đại dịch Covid-19.

Phong cùng bạn bè quốc tế trong một chương trình của Teach For All tổ chức ẢNH: NVCC

Trên hành trình quốc tế, Phong từng là học giả của YSEALI Professional Fellowship, Chương trình nghiên cứu chuyên sâu về sáng kiến của các nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á, do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ năm 2022. Anh cũng là một trong 4 học giả đầu tiên của VN tham gia chương trình Future Leaders Connect do Hội đồng Anh phối hợp Đại học Cambridge tổ chức, và là học giả chính sách tại Diễn đàn European Forum Alpbach tại Áo, nơi quy tụ các nhà tư tưởng và hoạch định chính sách hàng đầu châu Âu năm 2019…

Đâu là động lực để Phong có thể đi nhiều, làm được nhiều như thế? Phong nói, anh luôn nhớ về mẹ Hạnh, người nuôi anh khôn lớn ở Làng trẻ em SOS TP.HCM giờ đã không còn trên đời nữa. Mẹ Hạnh đã nuôi lớn tất cả những đứa trẻ mồ côi, bất hạnh trên đời như Phong đều bằng trái tim nhân ái, không phải vì tiền. Phong cũng muốn nối tiếp hành trình của mẹ để nhân lên những điều hạnh phúc. Đối với Phong, giáo dục không chỉ là con đường đưa anh tới ánh sáng. Giáo dục còn là cam kết để anh có thể giúp đỡ nhiều hơn nữa những đứa trẻ yếu thế, từng như chính anh ngày thơ ấu...