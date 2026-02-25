Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Phong tục biếu mì chính, hạt nêm thay bánh kẹo ngày tết khiến nhiều người ngỡ ngàng

Dương Lan
Dương Lan
25/02/2026 12:02 GMT+7

Phong tục biếu mì chính, hạt nêm thay bánh kẹo dịp tết khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ khi hình ảnh gia vị được chia sẻ rộng rãi.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, nhiều gia đình nhận được mì chính, hạt nêm, đường là quà biếu của người thân, bạn bè. Do có nhiều người biếu cùng lúc nên số lượng gia vị dồn lại. Không ít dân mạng ngỡ ngàng khi lần đầu biết đến phong tục này và bày tỏ sự thích thú, cho rằng đây là món quà tết khá thiết thực, người nhận không phải lo mua gia vị nấu ăn cả mấy tháng. 

Bất ngờ nhiều người biếu mì chính, hạt nêm dịp tết, chất kín trên bàn thờ - Ảnh 1.

Bàn thờ nhà chị Hương dịp tết vừa qua

ẢNH: NVCC

Chị Nguyễn Thị Thu Hương (25 tuổi, ở phường Thái Bình, Hưng Yên) cho biết Tết Bính Ngọ năm nay gia đình nhận được khoảng 30 kg gồm đường, mì chính, hạt nêm. Từ khi còn nhỏ chị đã quen với hình ảnh mỗi dịp tết đến, mọi người đều mang theo quà biếu như một nét văn hóa truyền thống. Không chỉ riêng gia đình chị Hương, hàng xóm nhà nào cũng nhận được gia vị trong dịp tết vừa qua.

"Năm nay, nhà mình đi chúc tết mẹ mang theo 1 hộp bánh, 1 gói mì chính và 1 kg đường. Nếu nhà có người mới mất, mẹ mình sẽ biếu trước tết còn trường hợp bình thường nhà mình sẽ đến nhà đúng dịp tết để chúc mừng năm mới", chị Hương chia sẻ.

Chị Hương quay lại khoảnh khắc bàn thờ chất đầy các gói gia vị với mục đích lưu giữ kỷ niệm Tết Bính Ngọ, không ngờ nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Chị bày tỏ mong muốn gìn giữ phong tục mang gia vị đi chúc tết như một nét đẹp văn hóa.

Chị Phạm Thu Phượng (28 tuổi, ở xã Kiến Xương, Hưng Yên) cho biết bà ngoại chị kể lại phong tục biếu gia mì chính, đường, hạt nêm ngày tết xuất phát từ ngày trước cuộc sống khó khăn, không dễ dàng mua gia vị. Nhiều người chỉ đợi tết mới mua nhiều nên họ xem đó là món quà quý, biếu tặng vào dịp đầu năm mới.

Bất ngờ nhiều người biếu mì chính, hạt nêm dịp tết, chất kín trên bàn thờ - Ảnh 2.

Nhiều người chia sẻ hình ảnh gia vị chất đầy trên bàn thờ dịp tết

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Ngày trước mọi người nấu ăn không có thịt hay nước xương nên tạo ngọt bằng mì chính, sang hơn chút là hạt nêm vì loại gia vị này đắt tiền hơn. Tết đến họ sẽ biếu tặng nhau những thứ quen thuộc và hữu dụng như nước mắm, mì chính, hạt nêm để thuận tiện dùng hằng ngày mà không cần đi mua nữa", chị Phượng chia sẻ.

Chị Phượng cho rằng, ở quê mọi người cho rằng các loại gia vị là đồ thiết yếu, không bao giờ thừa. Bánh kẹo thường đắt tiền hơn, không dùng được lâu dài, còn gia vị nêm nếm hằng ngày, không tốn tiền mua. Năm nay, nhà bà ngoại chị được biếu tặng khoảng 25 kg gia vị.

"Mình nghĩ rằng ngày tết mọi người thường nấu nướng nhiều, biếu gia vị cũng rất hợp lý. Có nhà được biếu nhiều quá có thể tặng lại hàng xóm hoặc mang ra hàng tạp hóa bán lại sau dịp tết vì nếu giữ lại quá lâu sẽ bị hết hạn", chị Phượng chia sẻ.

