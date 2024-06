Phòng vé 2024: Ai thắng ai thua?

Những bộ phim có mặt trong danh sách dưới đây được các tờ Variety và The Hollywood Reporter đăng tải, sau khi tổng hợp từ nhiều nguồn, trong đó có Box Office Mojo.

Phim hoạt hình chiến thắng giòn giã

Phim hoạt hình Inside Out 2 (đạo diễn: Kelsey Mann) vừa cán mốc 800 triệu USD toàn cầu (cụ thể là 835,3 triệu USD, trong đó trên 400,6 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ và trên 434 triệu USD tại thị trường bên ngoài khu vực này). Tốc độ kiếm tiền của Inside Out 2 đã phá vỡ hàng loạt cột mốc về doanh thu trong thị trường phim quốc tế năm nay, và được dự đoán nắm chắc vị trí là phim đầu tiên (hoặc phim hoạt hình đầu tiên) cán mốc 1 tỉ USD doanh thu.

Phim Inside Out 2 trở thành "cỗ máy kiếm tiền" của Pixar sau quãng thời gian xưởng này làm ăn thất bát PIXAR

Với kinh phí sản xuất 200 triệu USD và tổng doanh thu hiện tại hơn 800 triệu USD, Inside Out 2 trở thành phim sinh lãi tốt nhất ở hiện tại và đồng thời cũng góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng doanh thu ở thị trường phim Hollywood 6 tháng đầu năm.

Bên cạnh phim hoạt hình nhận "mưa lời khen" từ khán giả lẫn giới phê bình hàn lâm này, dĩ nhiên thời gian qua, Hollywood vẫn có những "cỗ máy kiếm tiền" khác.

Dune: Part 2 có chiến thắng giòn giã tại phòng vé trước khi "nhường ngôi" lại cho phim hoạt hình Inside Out 2 W.B

Bom tấn Dune: Part 2 (đạo diễn: Denis Villeneuve) trong một thời gian dài trước khi Inside Out 2 ra rạp đã luôn đứng nhất phòng vé về doanh thu. Với kinh phí 190 triệu USD, phim đạt tổng doanh thu 711 triệu USD toàn cầu. Dune: Part 2, nối tiếp thành công của phần 1 ra mắt trong đại dịch Covid-19, đã giúp thương hiệu Xứ cát một lần nữa gây dựng được lượng khán giả thế hệ mới cho mình.

Các phim còn lại được báo chí quốc tế đề cập trong danh sách "thắng" về doanh thu là những phim có tổng doanh thu toàn cầu không vượt quá nửa tỉ USD. Đó là phim tiểu sử - ca nhạc Bob Marley: One Love (đạo diễn: Reinaldo Marcus Green) với tổng doanh thu 179 triệu USD (70 triệu USD kinh phí sản xuất); Late Night With the Devil (đạo diễn: Colin Cairnes và Cameron Cairnes), phim kinh dị siêu nhiên mà theo nguồn tin là "có kinh phí cực thấp" nhưng vẫn xuất hiện trong danh sách có tổng doanh thu 12 triệu USD; Bad Boys: Ride or Die (đạo diễn: Adil El Arbi và Bilall Fallah), phim đánh dấu sự tái xuất của tài tử Will Smith, có kinh phí thực hiện 100 triệu USD, đạt tổng doanh thu là 289 triệu USD.

The Garfield Movie là phim hoạt hình thứ 2 xuất hiện trong danh sách phim ăn khách SONY

Và cùng thời gian này, phòng vé chứng kiến thể loại hoạt hình được "chuộng" hơn thể loại khác, khi ngoài Inside Out 2, phim The Garfield Movie (đạo diễn: Mark Dindal) cũng hút khán giả với tổng doanh thu 230 triệu USD toàn cầu (kinh phí thực hiện là 60 triệu USD).

Phim hay nhưng vẫn thua về doanh thu

Phim Furiosa: A Mad Max Saga nhận "mưa lời khen" trên Rotten Tomatoes với mức chấm 90% (đạt chứng nhận "tươi") W.B

Trong những phim có doanh thu bết bát năm nay, phòng vé chứng kiến gương mặt gây bất ngờ là bom tấn Furiosa: A Mad Max Saga (đạo diễn: George Miller), một phim tốt nhưng bị "phớt lờ". Hiện tổng doanh thu của phim là 168 triệu USD toàn cầu, bằng đúng với kinh phí thực hiện. 2 cái tên nổi bật trong làng giải trí Hollywood là "đóa hồng" Anya Taylor-Joy và tài tử Chris Hemsworth không cứu nổi doanh thu phim. Hiện nhà sản xuất quyết định chiếu trực tuyến phim với nhiều mức giá khác nhau dành cho khán giả màn ảnh nhỏ.

Không chỉ giới phê bình, khán giả đại chúng cũng chê phim Madame Web trên Rotten Tomatoes SONY

Madame Web (đạo diễn: S.J.Clarkson), phim siêu anh hùng nữ có diễn viên Dakota Johnson đóng chính, chứng kiến sự lẹt đẹt về doanh thu lẫn chất lượng. Tác phẩm có kinh phí 80 triệu USD, "ì ạch" trong tuần đầu mở màn và kết thúc vòng đời tại rạp chỉ với 100 triệu USD toàn cầu. Phim nhận mức chấm chỉ 11% trên Rotten Tomatoes từ các nhà phê bình.

Các phim thất bại tại phòng vé 6 tháng đầu năm nay ở mức "chấp nhận được" có IF (đạo diễn: John Krasinski) với doanh thu 181 triệu USD toàn cầu (kinh phí 110 triệu USD); The Fall Guy (đạo diễn: David Leitch) với doanh thu 171 triệu USD toàn cầu (kinh phí 140 triệu USD). IF có tài tử Ryan Reynolds tham gia diễn xuất, còn The Fall Guy có tài tử Ryan Gosling và minh tinh Emily Blunt đóng nhưng tên tuổi của những ngôi sao này không giúp phim có sự đột phá tại phòng vé.

Phim Argylle lỗ nặng với doanh thu không bằng một nửa kinh phí sản xuất UNIVERSAL

"Đội sổ" trong danh sách phim thất bát là Argylle (đạo diễn: Matthew Vaughn), tổng doanh thu toàn cầu của phim là 96 triệu USD trong khi kinh phí thực hiện lên đến 200 triệu USD. Lấy đề tài điệp viên đã được Hollywood "xào nấu" rất nhiều thời gian qua, và quy tụ dàn sao đình đám đám như Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, John Cena, ca sĩ Dua Lipa... nhưng phim không chiếm được cảm tình của người xem.