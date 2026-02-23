Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Phòng vé Việt thu hơn 409 tỉ đồng trong 6 ngày tết, 'Thỏ ơi' chiếm quá nửa

Thanh Chi
Thanh Chi
23/02/2026 14:34 GMT+7

Tết Bính Ngọ chứng kiến sự tăng trưởng doanh thu ấn tượng của phòng vé Việt với 409,4 tỉ đồng thu về trong 6 ngày đầu năm. Trong đó, 'Thỏ ơi' của Trấn Thành chiếm 56% tổng doanh thu.

Phòng vé Việt thu hơn 409 tỉ đồng trong 6 ngày tết, 'Thỏ ơi' chiếm hơn nửa - Ảnh 1.

Phòng vé Việt mùa Tết Bính Ngọ 2026 tăng trưởng khá cao so với mùa tết năm ngoái. Thỏ ơi không gây bất ngờ khi thống trị đường đua trong gần một tuần qua

ẢNH: ĐPCC

Theo thống kê từ đơn vị quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam công bố hôm 23.2, tính từ ngày 17 - 22.2 (tức mùng 1 đến mùng 6 tết), phòng vé Việt thu về 409,4 tỉ đồng. Con số này vượt hơn 33% so với thành tích 306 tỉ đồng trong 6 ngày đầu tiên của Tết Ất Tỵ 2025. Mức doanh thu tăng trưởng ấn tượng này có sự đóng góp của 4 tác phẩm cạnh tranh trên đường đua phim tết năm nay: Thỏ ơi (đạo diễn Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (đạo diễn Trường Giang), Báu vật trời cho (đạo diễn Lê Thanh Sơn) và Mùi phở (đạo diễn Minh Beta).

Không nằm ngoài dự đoán, Thỏ ơi giữ vững vị thế dẫn đầu phòng vé Việt mùa tết năm nay. Tính đến hết mùng 6 tết, tác phẩm do Trấn Thành cầm trịch đã thu về hơn 231 tỉ đồng, tương ứng hơn 2,2 triệu vé bán ra. Hiện tác phẩm chiếm 56% tổng doanh thu phòng vé Tết Bính Ngọ. Box Office Vietnam đánh giá Thỏ ơi có sức kiếm tiền tương đương với Bộ tứ báo thủ ra rạp tết năm ngoái. Trong 6 ngày đầu tiên của Tết Ất Tỵ, Bộ tứ báo thủ thu về 215 tỉ đồng, kém hơn một chút so với Thỏ ơi song nguyên nhân được cho là mùng 6 tết năm ngoái là thứ hai đầu tuần nên lượt mua vé giảm.

Phòng vé Việt thu hơn 409 tỉ đồng trong 6 ngày tết, 'Thỏ ơi' chiếm hơn nửa - Ảnh 2.

Trấn Thành tiếp tục giữ vững phong độ ở đường đua phim tết năm nay

ẢNH: ĐPCC

Với tốc độ bán vé hiện tại, ông Nguyễn Khánh Dương - nhà sáng lập Box Office Vietnam, dự đoán Thỏ ơi chắc chắn sẽ vượt qua thành tích của Bộ tứ báo thủ, có tiềm năng chạm ngưỡng doanh thu 400 tỉ đồng thậm chí bứt phá hơn. Trước thời điểm phim ra mắt, vị này cũng từng đánh giá: "Thỏ ơi có chủ đề khá thú vị, cho thấy Trấn Thành có thử tìm tòi một vài ý tưởng mới. Tôi nghĩ Thỏ ơi vẫn sẽ dẫn đầu phòng vé năm nay".

Với hàng loạt phim thắng lớn: Bố già (427 tỉ đồng), Nhà bà Nữ (475 tỉ đồng), Mai (551 tỉ đồng), Bộ tứ báo thủ (332 tỉ đồng) và nay là Thỏ ơi, Trấn Thành hiện là đạo diễn Việt Nam duy nhất có tổng doanh thu các phim đạt trên 2.000 tỉ đồng.

Phòng vé Việt thu hơn 409 tỉ đồng trong 6 ngày tết, 'Thỏ ơi' chiếm hơn nửa - Ảnh 3.
Phòng vé Việt thu hơn 409 tỉ đồng trong 6 ngày tết, 'Thỏ ơi' chiếm hơn nửa - Ảnh 4.
Phòng vé Việt thu hơn 409 tỉ đồng trong 6 ngày tết, 'Thỏ ơi' chiếm hơn nửa - Ảnh 5.

Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời choMùi phở lần lượt xếp vị trí 2, 3, 4 trong bảng doanh thu 6 ngày đầu năm

ẢNH: ĐPCC

Ở các vị trí thứ 2, 3, 4 trên đường đua phim tết 6 ngày đầu năm cũng chứng kiến sự tăng trưởng lớn so với những thứ hạng tương ứng trong năm 2025. Nhà ba tôi một phòng thu về hơn 76,5 tỉ đồng trong 6 ngày đầu xuân với hơn 746.000 vé bán ra, vượt xa thành tích 52 tỉ đồng của Nụ hôn bạc tỷ vào cùng thời gian năm ngoái. Vị trí thứ 3 là Báu vật trời cho với 47,4 tỉ đồng, cao gấp 4 lần Yêu nhầm bạn thân ở cùng vị trí năm ngoái. Còn Mùi phở đứng thứ tư phòng vé với 27,6 tỉ đồng, cao gấp 2,5 lần Paddington 3 (11 tỉ đồng) vào năm ngoái.

Box Office Vietnam đánh giá mặc dù Trấn Thành vẫn dẫn đầu nhưng những bộ phim Việt khác đều thể hiện ở mức không tệ. Đại diện nền tảng này nhận định những ồn ào liên quan đến việc sắp xếp suất chiếu gây bàn tán trên mạng xã hội không ảnh hưởng đến quyết định ra rạp của khán giả. Ngoài ra, vị này đánh giá việc 4 phim Việt cạnh tranh ở đường đua phim Tết Bính Ngọ 2026 chưa là gì và doanh số cho thấy người dân vẫn sẵn sàng ra rạp xem phim. Càng nhiều tác phẩm được trình làng, càng nhiều lựa chọn cho khán giả. "Tôi chờ đợi trong các dịp tết sau, có đến 5, 6 phim Việt ra rạp mùa tết (tương tự Trung Quốc đại lục có 6 phim Hoa ngữ ra rạp tết năm nay), lúc đó thị trường tha hồ bùng nổ", phía Box Office Vietnam chia sẻ.

