Phường Bình Phước của Đồng Nai kêu gọi doanh nghiệp 'tái sinh' trụ sở dôi dư

Ngày 16.10, UBND phường Bình Phước (thành phố Đồng Nai) tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư và đối thoại với doanh nghiệp, nhằm quảng bá tiềm năng, giới thiệu các dự án. Đặc biệt, kêu gọi các nhà đầu tư cùng giải "bài toán" trụ sở dôi dư, kết nối cơ hội hợp tác đầu tư ở địa bàn từng là trung tâm tỉnh lỵ Bình Phước cũ.

Phường Bình Phước có diện tích khoảng 86,4 km², dân số khoảng 120.000 người, với nhiều lợi thế về vị trí và kết nối giao thông. Trên địa bàn hiện có khoảng 2.200 doanh nghiệp, 6.300 hộ kinh doanh.

Chủ tịch UBND phường Bình Phước Ngô Hồng Khang (trái) giới thiệu các dự án địa phương thu hút đầu tư ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tại hội nghị, UBND phường Bình Phước đã thông tin 12 dự án cùng các khu đất tiềm năng thuộc 6 nhóm lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư gồm: phát triển đô thị và nhà ở; hạ tầng xã hội; thương mại - dịch vụ; cảnh quan, công viên và du lịch…

Đáng chú ý là 31 khu đất, trụ sở dôi dư của các sở, ngành, đơn vị, khối mặt trận, đoàn thể thuộc tỉnh Bình Phước cũ, hiện đã chính thức được phê duyệt đơn giá cho thuê và kêu gọi các nhà đầu tư về khai thác, sử dụng.

Ông Trần Tiến, Giám đốc dự án Công ty cổ phần TTH Group, cho rằng cần "tái sinh" và đánh thức các trụ sở dôi dư, xem các cơ sở nhà đất/trụ sở dôi dư không đơn thuần là tài sản cần xử lý mà là nguồn lực cần được "đánh thức".

Nhiều trụ sở dôi dư ở phường Bình Phước được coi như "đất vàng" khi nằm trên trục quốc lộ 14, trung tâm tỉnh lỵ Bình Phước cũ ẢNH: HOÀNG GIÁP

TTH Group đề xuất chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư ở phường Bình Phước có vị trí phù hợp thành các cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, giáo dục và chăm sóc người cao tuổi.

Ông Đặng Quốc Nghi, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đồng Nai đánh giá phường Bình Phước giữ vai trò là cầu nối trung chuyển hàng hóa, nông sản quan trọng giữa vùng Tây nguyên với các trung tâm công nghiệp, cảng biển và sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất.

Phường Bình Phước có tuyến quốc lộ 14 và đường ĐT.741 đi qua ẢNH: HOÀNG GIÁP

Địa phương cần tối ưu hóa mạng lưới kinh doanh 2 chiều, kết hợp hài hòa giữa vùng nguyên liệu, quỹ đất phía bắc thành phố Đồng Nai với năng lực chế biến, phân phối và xuất khẩu của phía nam để hình thành chuỗi cung ứng đồng bộ; phát triển hạ tầng logistics nhằm tối ưu chi phí vận hành cho doanh nghiệp.

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến, tham luận về phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị, logistics, chuyển đổi số...

Phường Bình Phước ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư các dự án, trong đó có một số trụ sở dôi dư của các sở, ngành chưa có phương án sử dụng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường Bình Phước, cho biết địa phương cam kết đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai thông tin quy hoạch theo quy định; phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, doanh nhân yên tâm đồng hành, phát triển.

Ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường Bình Phước xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm để thu hút đầu tư cho trung tâm tỉnh lỵ Bình Phước cũ ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Chúng tôi cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là đẩy mạnh cải cách hành chính; duy trì đối thoại, tiếp nhận và xử lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp; tháo gỡ vướng mắc đất đai và hạ tầng; xúc tiến đầu tư trọng tâm và cụ thể hóa các cam kết, biên bản ghi nhớ đã ký", ông Khang cho hay.