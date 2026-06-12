Quán ăn ở trung tâm TP.HCM mở từ chiều đến sáng, 'chuyển động' cùng World Cup 2026

Lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra từ 0 giờ 42 phút đến 1 giờ 5 phút rạng sáng nay 12.6 trên sân vận động Azteca huyền thoại, được phủ kín bởi hơn 80.000 khán giả. Lễ khai mạc với phần đồng diễn của hàng trăm nghệ sĩ đã giới thiệu nét đặc trưng văn hóa của Mexico tới hàng tỉ khán giả trên toàn thế giới.

World Cup 2026 mở màn bằng cuộc đối đầu kịch tính giữa đội tuyển Mexico và Nam Phi. Chủ nhà Mexico đã giành chiến thắng dễ dàng trước tuyển Nam Phi trong trận khai mạc bảng A World Cup 2026 với tỉ số 2 - 0.

Nhiều thực khách chia sẻ thích tận hưởng không khí World Cup, theo dõi các trận đấu ở những hàng quán ẢNH: Q.N

Quán ăn ở TP.HCM náo nhiệt cùng World Cup 2026

Tại một số nhà hàng, quán ăn ở trung tâm TP.HCM rạng sáng nay 12.6 rộn ràng không khí World Cup 2026. Nhiều hàng quán cho biết sẵn sàng "chiều khách" khi thay đổi khung giờ hoạt động, chiếu màn hình lớn những trận cầu mãn nhãn ở quán.

Chia sẻ với Thanh Niên, Quán Nhà chuyên các món Việt ở phường Bến Thành (TP.HCM) cho biết dịp World Cup 2026, để đáp ứng nhu cầu của thực khách tới quán vui chơi, trải nghiệm ẩm thực, quán sẽ chiếu những trận cầu vòng bảng trong khung giờ mở cửa của quán từ chiều tới rạng sáng, tức từ 17 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau.

"Quán sẽ chủ yếu chiếu những trận lúc 2 giờ sáng. Đến các trận vòng loại và các trận đấu quan trọng khác, quán sẽ chiếu theo lịch đấu tùy vào nhu cầu của khách. Màn hình lớn của quán sẽ chiếu tất cả các trận đấu trong giờ quán hoạt động", đại diện quán cho biết.

Quán Nhà cho biết sẽ chiếu màn hình lớn các trận đấu World Cup trong khung giờ mở cửa của quán từ chiều tới rạng sáng, tức từ 17 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau

ẢNH: Q.N

Rạng sáng nay, quán cũng đã chiếu màn hình lớn trận đấu mở màn giữa Mexico và Nam Phi, để thực khách yêu thể thao vừa trải nghiệm ẩm thực, vừa hòa nhịp cùng không khí World Cup 2026 ngay trung tâm TP.HCM.

Kinh doanh ẩm thực 8 năm nay, quán ăn là điểm đến của nhiều thực khách, đặc biệt là những người yêu bóng đá. Phía quán cho biết mùa World Cup, các món ăn ở quán cũng như dịch vụ không tăng giá, thực khách có thể thoải mái ngồi trải nghiệm cùng bạn bè, người thân.

"Mức giá trung bình ở quán là 200.000 đồng/người. Thực khách nên đặt chỗ trước để đảm bảo chỗ ngồi hoặc đến trước giờ diễn ra các trận cầu để có vị trí đẹp mong muốn. Chúng tôi nỗ lực mang tới trải nghiệm xem bóng đá cực nét trên TV to ngoài trời, không khí bùng nổ, gió mát lồng lộng và tất nhiên, đồ ăn luôn sẵn sàng tiếp lửa xuyên đêm cho khách", quán chia sẻ.

Xem World Cup 2026 ở quán hay ở nhà?

Trong khi đó, một chuỗi nhà hàng có tiếng ở phường Tân Hưng, TP.HCM (Q.7 cũ) cũng cho biết đã sẵn sàng "cháy hết mình" cùng World Cup 2026 khi chuẩn bị sẵn màn hình LED khổng lồ để thực khách đến thưởng thức ẩm thực tại đây có thể xem các trận cầu mãn nhãn.

Nhà hàng chuyên phục vụ ẩm thực Việt Nam và Nhật Bản này chia sẻ sẽ chiếu các trận đấu World Cup trong khung giờ hoạt động của quán với không gian rộng rãi, thích hợp cùng bạn bè, gia đình xem bóng đá.

Bạn thích trải nghiệm không khí World Cup ở quán hay ở nhà?

ẢNH: Q.N

Anh Nguyễn Tấn (28 tuổi) sống ở phường Bình Đông (TP.HCM) cho biết anh rất thích ghé những quán ăn hay quán cà phê để xem bóng đá cùng bạn bè, hòa nhịp vào không khí World Cup sôi động tại TP.HCM.

Tuy nhiên, vì tính chất công việc, rạng sáng nay anh đã theo dõi lễ khai mạc và trận cầu mở màn ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh ở nhà. Tuy nhiên với anh, đó vẫn là trải nghiệm thú vị.

"World Cup 2026 có 104 trận đấu diễn ra liên tục suốt 39 ngày với đủ múi giờ từ 23 giờ đến 11 giờ sáng hôm sau, tất nhiên mình không thể theo dõi hết tất cả các trận đấu. Tuy nhiên mình sẽ chọn những trận đấu phù hợp với lịch làm việc của mình cũng như những đội tuyển mình yêu thích để xem. Giữa tuần thì xem World Cup ở nhà, nhưng cuối tuần, mình đã có hẹn với bạn bè ra quán để xem cho vui!", anh chia sẻ.

Dù thích thể thao, tuy nhiên anh Trương Long, sống ở phường An Đông (TP.HCM) cho biết anh sẽ chủ yếu theo dõi các trận cầu World Cup ở nhà thay vì ra ngoài nơi công cộng xem cùng mọi người vì tính cách có phần hướng nội, đồng thời anh cũng muốn tiết kiệm chi phí.

Với nhiều người, vừa thưởng thức ẩm thực, vừa xem các trận cầu kịch tính là trải nghiệm thú vị mùa World Cup ẢNH: NVCC

"Cuối tuần, mình cũng hẹn bạn bè tới nhà, đặt đồ ăn về, rồi cùng xem World Cup, vậy là quá chill. Chúc mọi người có một mùa World Cup 2026 thật "cháy" và nhiều kỷ niệm cùng nhau", chàng sinh viên cho biết.

Bạn thích xem các trận cầu World Cup ở nhà hay ra quán cà phê, nhà hàng, nơi công cộng? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.