Quán cà phê ở TP.HCM cấm hút thuốc: Khách vi phạm, xử trí thế nào?

Vụ việc nhân viên quán cà phê bị đánh vì nhắc khách không hút thuốc trong quán ở Hà Nội thu hút sự quan tâm của dân mạng thời gian qua. Không chỉ ở Hà Nội mà tại TP.HCM, đa số các quán cà phê có không gian kín đều thông báo "cấm hút thuốc" và thực hiện nghiêm điều này. Tuy nhiên, không ít người vẫn cố tình vi phạm, tìm cách mong nhân viên thông cảm để có thể hút thuốc khi uống cà phê.



Các quán chia khu rõ ràng

Anh Đình Đức, quản lý một quán cà phê ở phường Bình Thạnh, TP.HCM cho hay, quán cấm khách hút thuốc ở trong phòng có máy lạnh và khu vực trên lầu. Ngoài hai khu vực này, khách có thể hút thuốc ở chỗ riêng, không gian thoáng.

Quán cà phê treo biển cấm hút thuốc ngay cửa ra vào ẢNH: DƯƠNG LAN

Tuy vậy, quán cũng đề nghị khách không hút thuốc lào vì mùi hôi, khó chịu và không sử dụng thuốc lá điện tử do pháp luật đã cấm.

"Thực tế, có những khách vẫn cố tình hút thuốc ở khu vực cấm, nhân viên buộc phải nhắc nhở để không ảnh hưởng đến những khách khác. Tôi cũng gặp những trường hợp khách cố tình không nghe, nhân viên đành mời ra khỏi quán, dù biết điều đó gây mất thiện cảm, khách không hài lòng", anh Đình Đức cho hay.

Chia sẻ về vụ việc nhân viên quán cà phê bị đánh khi nhắc nhở khách hút thuốc ở Hà Nội, anh Đức cho rằng đó là sự cố đáng tiếc với cả khách hàng lẫn cơ sở kinh doanh. Anh không bàn đến chuyện đúng sai vì chỉ biết sự việc qua mạng xã hội.

"Đây cũng là một dẫn chứng cụ thể để tôi trao đổi với nhân viên về việc yêu cầu khách thực hiện những quy định mà quán đã đề ra, đặc biệt là trong việc hút thuốc trong quán cà phê", nam quản lý bày tỏ.

Ngoài cấm hút thuốc, một quán cà phê còn cấm khách mang chó mèo, đồ ăn thức uống từ bên ngoài vào ẢNH: DƯƠNG LAN

Chị Thu Hà (27 tuổi), quản lý một quán cà phê ở phường Tân Định, TP.HCM, từng chia sẻ trên nhóm của các chủ quán cà phê về cách xử lý khách cố tình hút thuốc trong nhà dù đã có biển cấm. Sau khi đọc nhiều bình luận góp ý, chị rút ra kinh nghiệm là nhắc nhở trực tiếp, sẵn sàng chấp nhận mất khách và thiết kế khu vực phía ngoài cho khách được phép hút thuốc.

"Hiện quán tôi có chia khu để khách có thể hút thuốc, đa số khách đều cư xử văn minh, chỉ thỉnh thoảng có những khách cố tình hút trong phòng kín. Điều khiến tôi không hài lòng là dù nhắc nhở lịch sử hay nói thẳng, khách vẫn không chịu, muốn vừa hút thuốc vừa nói chuyện với bạn bè", chị Thu Hà bày tỏ.

Pháp luật quy định thế nào?

Quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP.HCM cũng treo biển cấm hút thuốc trong phòng có máy lạnh ngay cầu thang để khách biết và tuân thủ. Bên cạnh biển cấm hút thuốc, quán cũng ghi rõ yêu cầu cấm đánh bạc dưới mọi hình thức và nhắc khách tự bảo quản tư trang và tài sản cá nhân.

Quán cà phê treo biển cấm hút thuốc ngay cầu thang ẢNH: DƯƠNG LAN

"Quán không chỉ phục vụ những người không hút thuốc mà cả những khách hút thuốc nên quán đặt bàn ghế ở khu vực ngoài ban công. Với những khách muốn hút thuốc, nhân viên chỉ dẫn đến khu vực đó. May mắn, mọi người đến quán đều tuân thủ quy định này nên từ trước đến nay chưa gặp những tranh cãi không đáng có", nhân viên của quán chia sẻ.

Chị Lê Thị Khánh Linh (26 tuổi, ở phường Hòa Hưng, TP.HCM) hoàn toàn ủng hộ quy định cấm hút thuốc trong quán cà phê để bảo vệ sức khỏe và có không gian thoải mái. "Việc các quán kiên quyết treo biển "cấm hút thuốc" giúp mình cảm thấy dễ chịu hơn, quần áo không còn ám mùi. Tôi cho rằng đây là bước tiến văn minh, giúp quán giữ không khí trong lành, mọi người có thói quen tôn trọng nhau hơn".

Luật sư Trần Xuân Tiền, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 và Nghị định 117/2020/NĐ-CP (về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế) đều có quy định rõ ràng áp dụng cho nhà hàng, quán cà phê, phòng trà và các cơ sở dịch vụ tương tự.

Cụ thể, địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn là nơi công cộng trong nhà như quán cà phê, nhà hàng, phòng trà, quán ăn, khách sạn (trừ khi có khu vực hút thuốc riêng đáp ứng tiêu chuẩn). Khu vực hút thuốc riêng (nếu có) phải được bố trí tách biệt; có hệ thống thông khí riêng; treo biển báo khu vực hút thuốc rõ ràng; có gạt tàn, thùng chứa tàn thuốc riêng biệt.

Đối với cá nhân hút thuốc tại khu vực cấm sẽ bị phạt 200.000 – 500.000 đồng. Đối với chủ cơ sở không treo biển "Cấm hút thuốc" hoặc không bố trí khu vực riêng đúng chuẩn: phạt 3 – 5 triệu đồng. Có khu vực hút thuốc nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn (thông khí, biển báo, thùng tàn thuốc…) phạt tới 10 triệu đồng.



