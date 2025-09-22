Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Ẩm thực

Quán cà phê ở TP.HCM cấm hút thuốc: Khách vi phạm, xử trí thế nào?

Dương Lan
Dương Lan
22/09/2025 11:25 GMT+7

Nhiều quán cà phê ở TP.HCM cấm hút thuốc để giữ không gian trong lành, bảo vệ sức khỏe khách và nhân viên. Dù đa số khách đồng tình nhưng không ít tình huống 'dở khóc dở cười' vẫn xảy ra mỗi ngày.

Vụ việc nhân viên quán cà phê bị đánh vì nhắc khách không hút thuốc trong quán ở Hà Nội thu hút sự quan tâm của dân mạng thời gian qua. Không chỉ ở Hà Nội mà tại TP.HCM, đa số các quán cà phê có không gian kín đều thông báo "cấm hút thuốc" và thực hiện nghiêm điều này. Tuy nhiên, không ít người vẫn cố tình vi phạm, tìm cách mong nhân viên thông cảm để có thể hút thuốc khi uống cà phê.

Các quán chia khu rõ ràng

Anh Đình Đức, quản lý một quán cà phê ở phường Bình Thạnh, TP.HCM cho hay, quán cấm khách hút thuốc ở trong phòng có máy lạnh và khu vực trên lầu. Ngoài hai khu vực này, khách có thể hút thuốc ở chỗ riêng, không gian thoáng.

Hàng loạt quán cà phê ở TP.HCM cấm hút thuốc, khách vi phạm, xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Quán cà phê treo biển cấm hút thuốc ngay cửa ra vào

ẢNH: DƯƠNG LAN

Tuy vậy, quán cũng đề nghị khách không hút thuốc lào vì mùi hôi, khó chịu và không sử dụng thuốc lá điện tử do pháp luật đã cấm.

"Thực tế, có những khách vẫn cố tình hút thuốc ở khu vực cấm, nhân viên buộc phải nhắc nhở để không ảnh hưởng đến những khách khác. Tôi cũng gặp những trường hợp khách cố tình không nghe, nhân viên đành mời ra khỏi quán, dù biết điều đó gây mất thiện cảm, khách không hài lòng", anh Đình Đức cho hay.

Chia sẻ về vụ việc nhân viên quán cà phê bị đánh khi nhắc nhở khách hút thuốc ở Hà Nội, anh Đức cho rằng đó là sự cố đáng tiếc với cả khách hàng lẫn cơ sở kinh doanh. Anh không bàn đến chuyện đúng sai vì chỉ biết sự việc qua mạng xã hội.

"Đây cũng là một dẫn chứng cụ thể để tôi trao đổi với nhân viên về việc yêu cầu khách thực hiện những quy định mà quán đã đề ra, đặc biệt là trong việc hút thuốc trong quán cà phê", nam quản lý bày tỏ.

Hàng loạt quán cà phê ở TP.HCM cấm hút thuốc, khách vi phạm, xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Ngoài cấm hút thuốc, một quán cà phê còn cấm khách mang chó mèo, đồ ăn thức uống từ bên ngoài vào

ẢNH: DƯƠNG LAN

Chị Thu Hà (27 tuổi), quản lý một quán cà phê ở phường Tân Định, TP.HCM, từng chia sẻ trên nhóm của các chủ quán cà phê về cách xử lý khách cố tình hút thuốc trong nhà dù đã có biển cấm. Sau khi đọc nhiều bình luận góp ý, chị rút ra kinh nghiệm là nhắc nhở trực tiếp, sẵn sàng chấp nhận mất khách và thiết kế khu vực phía ngoài cho khách được phép hút thuốc.

"Hiện quán tôi có chia khu để khách có thể hút thuốc, đa số khách đều cư xử văn minh, chỉ thỉnh thoảng có những khách cố tình hút trong phòng kín. Điều khiến tôi không hài lòng là dù nhắc nhở lịch sử hay nói thẳng, khách vẫn không chịu, muốn vừa hút thuốc vừa nói chuyện với bạn bè", chị Thu Hà bày tỏ.

Pháp luật quy định thế nào?

Quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP.HCM cũng treo biển cấm hút thuốc trong phòng có máy lạnh ngay cầu thang để khách biết và tuân thủ. Bên cạnh biển cấm hút thuốc, quán cũng ghi rõ yêu cầu cấm đánh bạc dưới mọi hình thức và nhắc khách tự bảo quản tư trang và tài sản cá nhân.

Hàng loạt quán cà phê ở TP.HCM cấm hút thuốc, khách vi phạm, xử lý thế nào? - Ảnh 3.

Quán cà phê treo biển cấm hút thuốc ngay cầu thang

ẢNH: DƯƠNG LAN

"Quán không chỉ phục vụ những người không hút thuốc mà cả những khách hút thuốc nên quán đặt bàn ghế ở khu vực ngoài ban công. Với những khách muốn hút thuốc, nhân viên chỉ dẫn đến khu vực đó. May mắn, mọi người đến quán đều tuân thủ quy định này nên từ trước đến nay chưa gặp những tranh cãi không đáng có", nhân viên của quán chia sẻ.

Chị Lê Thị Khánh Linh (26 tuổi, ở phường Hòa Hưng, TP.HCM) hoàn toàn ủng hộ quy định cấm hút thuốc trong quán cà phê để bảo vệ sức khỏe và có không gian thoải mái. "Việc các quán kiên quyết treo biển "cấm hút thuốc" giúp mình cảm thấy dễ chịu hơn, quần áo không còn ám mùi. Tôi cho rằng đây là bước tiến văn minh, giúp quán giữ không khí trong lành, mọi người có thói quen tôn trọng nhau hơn".

Luật sư Trần Xuân Tiền, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 và Nghị định 117/2020/NĐ-CP (về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế) đều có quy định rõ ràng áp dụng cho nhà hàng, quán cà phê, phòng trà và các cơ sở dịch vụ tương tự.

Cụ thể, địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn là nơi công cộng trong nhà như quán cà phê, nhà hàng, phòng trà, quán ăn, khách sạn (trừ khi có khu vực hút thuốc riêng đáp ứng tiêu chuẩn). Khu vực hút thuốc riêng (nếu có) phải được bố trí tách biệt; có hệ thống thông khí riêng; treo biển báo khu vực hút thuốc rõ ràng; có gạt tàn, thùng chứa tàn thuốc riêng biệt.

Đối với cá nhân hút thuốc tại khu vực cấm sẽ bị phạt 200.000 – 500.000 đồng. Đối với chủ cơ sở không treo biển "Cấm hút thuốc" hoặc không bố trí khu vực riêng đúng chuẩn: phạt 3 – 5 triệu đồng. Có khu vực hút thuốc nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn (thông khí, biển báo, thùng tàn thuốc…) phạt tới 10 triệu đồng.


Tin liên quan

Ấm áp dòng thông báo ở quán cơm gửi các shipper

Ấm áp dòng thông báo ở quán cơm gửi các shipper

Một quán cơm gà ở phường Phú Thọ, TP.HCM gây chú ý với tờ thông báo dành cho các shipper.

Đơn hàng 30 ly chè 'gây bão': Khách bị tạm đình chỉ công việc, shipper mất việc

Tranh cãi quán ăn dán thông báo shipper không vào trong, không ngồi bàn của khách

Khám phá thêm chủ đề

cấm hút thuốc quán cà phê cấm hút thuốc cấm hút thuốc ở quán cà phê hút thuốc trong quán cà phê nhân viên nhắc khách không hút thuốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận