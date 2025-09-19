Ấm áp dòng thông báo ở quán cơm gửi các shipper

Dòng chữ được in gọn gàng, dán trên bình nước để ở cửa ra vào của quán cơm gà với nội dung: "Anh/chị shipper thân mến! Trong lúc chờ lấy đơn, mời anh/chị ngồi ghế nghỉ ngơi và thưởng thức trà đá nhé. Giờ cao điểm lượng đơn tăng cao, quán sẽ cố gắng hoàn thành và giao đơn cho anh/chị nhanh nhất có thể. Anh/chị chờ chúng em chút nha". Dù chỉ vài câu ngắn gọn, thông điệp này khiến các shipper cảm thấy ấm lòng giữa những ngày nắng gắt, mưa dầm và những cuốc xe vội vã.

Dòng chữ nhỏ, nghĩa tình lớn

Chị Lê Mỹ Quyên (24 tuổi, làm việc tại quán cơm gà trên đường Lữ Gia, P.Phú Thọ) cho hay dòng thông báo đã được dán gần nửa năm nay. Xuất phát từ lý do thấy các shipper đi ngoài nắng vất vả nên chủ quán nảy ra ý định mời họ uống nước trong lúc chờ đợi. Nhân viên đặt bình nước ngay cạnh cửa ra vào để shipper dễ nhìn thấy và sử dụng. Chuỗi cơm gà này có 14 chi nhánh, không ít nơi dán những dòng thông báo tương tự.

Dòng thông báo gửi tới shipper ẢNH: NVCC

"Nhân viên luôn cố gắng để shipper sớm có đơn mang đi cho khách. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi mời các anh chị uống nước, hạn chế suy nghĩ bực bội xảy ra vì giờ cao điểm, quán có lượng đơn hàng rất lớn. Tôi thấy mọi người cũng rất vui vẻ chờ đợi, không hối thúc nhân viên làm nhanh quá mức", chị Quyên tâm tình.

Cách đây không lâu, dòng thông báo "shipper vui lòng đợi ở ngoài, không ngồi bàn của khách" ở một quán ăn gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, nếu quán có ít bàn mà khách đông thì có thể viết thông báo một cách khéo léo hơn.

Chia sẻ về vấn đề này, chị Quyên cho biết nhân viên trong quán nơi chị làm việc luôn tôn trọng shipper. Là người đại diện khách đi mua đồ ăn, trực tiếp đưa món ăn cho khách nên shipper cũng phải được đối xử đúng mực. Khi shipper ghé ăn trưa, quán luôn miễn phí trà đá, nhắc nhân viên cho thêm cơm và nhiều rau.

"Trong những lúc đông khách, chúng tôi mong các shipper thông cảm vì phải đợi lâu. Diện tích quán khá nhỏ nên chúng tôi không thể sắp bàn cho shipper ngồi nhưng có chỗ đứng phía trong. Còn những lúc vắng khách, mọi người có thể ngồi thoải mái", chị Quyên nói.

Cảm động với sự thấu hiểu

Nhiều shipper chia sẻ điều khiến họ cảm động không chỉ là ly nước hay chiếc ghế, mà chính là sự tôn trọng và thấu hiểu. Trong công việc vốn nhiều áp lực, đôi khi không được cho vào quán hay phải chờ bên lề đường, việc được mời vào nghỉ ngơi khiến họ rất ấm lòng.

Quán bán nhiều món chuyên về gà

Anh Nguyễn Ngọc Hùng (29 tuổi), shipper cho một ứng dụng giao đồ ăn, nói: "Tôi hy vọng hình ảnh này sẽ được lan tỏa để mọi người cùng hưởng ứng, các shipper như tôi sẽ cảm thấy rất vui". Một shipper khác là anh Vi Văn Ngọc (24 tuổi) bày tỏ: "Tôi mới chạy xe giao đồ ăn hơn 2 năm nay, chạy ngoài đường cả ngày, đôi khi phải đứng đợi đơn hàng lâu, thường xuyên chịu cảnh mưa ướt, nắng nóng. Khi thấy thông báo này, tự nhiên thấy vui vì được quan tâm. Được ngồi nghỉ, uống ly nước mát trong lúc chờ cũng là niềm động viên lớn".

Câu chuyện tưởng chừng bình thường ấy cũng khiến nhiều người liên tưởng đến những hình ảnh về tình người nơi phố thị: những bình trà đá miễn phí ven đường, những suất cơm 0 đồng, những tiệm cắt tóc miễn phí… Dẫu nhỏ bé, tất cả đều góp phần lan tỏa thông điệp sẻ chia và nhân ái, khiến thành phố trở nên đáng yêu hơn. Dòng thông báo nhỏ trong quán cơm gà ấy không chỉ dành riêng cho các shipper mà còn là lời nhắc nhở dịu dàng tới nhiều người khác.