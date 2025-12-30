Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Quân đội Israel lần đầu biên chế laser phòng không 'Tia Sắt'

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
30/12/2025 05:14 GMT+7

* Tổng thống Trump gặp Thủ tướng Israel Netanyahu

Hãng AFP hôm qua 29.12 đưa tin Không quân Israel vừa được bàn giao hệ thống laser phòng không mang tên Iron Beam (Tia Sắt), nhằm bổ trợ cho các tổ hợp phòng thủ truyền thống. Phát biểu trong buổi lễ bàn giao ngày 28.12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, khẳng định: "Lần đầu tiên trên thế giới, một hệ thống laser phòng không công suất cao đã đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu và nhiều lần đánh chặn mục tiêu thành công". Bộ trưởng Katz nhấn mạnh đây là thành tựu to lớn, ngoài ra giúp Israel gửi thông điệp răn đe tới mọi đối thủ.

'Tia sắt' laser phòng không được Israel chính thức biên chế

Ông Yuval Steinitz, Chủ tịch Tập đoàn quốc phòng Rafael ở Israel, hãng phát triển tổ hợp Tia Sắt trong hơn 10 năm, nói rằng Israel là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào vận hành hệ thống laser có khả năng hoạt động trên thực tế. Truyền thông Israel tiết lộ laser Tia Sắt sẽ được tích hợp vào mạng lưới phòng không đa tầng Vòm Sắt của Israel. Trong cuộc xung đột giữa Israel và Iran hồi tháng 6, Tel Aviv thừa nhận hệ thống phòng không đã không thể ngăn toàn bộ loạt tên lửa và rốc két của Tehran bắn vào lãnh thổ, và Israel đã trúng hơn 50 tên lửa.

Quân đội Israel lần đầu biên chế laser phòng không 'Tia Sắt' - Ảnh 1.

Các quan chức quân đội Israel và thành viên Công ty Rafael tại buổi lễ bàn giao laser Tia Sắt ngày 28.12

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG ISRAEL

Vũ khí laser sẽ giúp đối phó các mục tiêu ở cự ly gần với chi phí rẻ hơn, hạn chế được việc sử dụng các tên lửa đắt tiền chỉ để vô hiệu hóa những mục tiêu nhỏ lẻ. Laser phòng không gần như không phải lo vấn đề hết đạn nếu như được cấp điện liên tục. Dù vậy, điểm trừ của hệ thống này là nó không hoạt động hiệu quả trong điều kiện tầm nhìn hạn chế hay thời tiết xấu, theo The Times of Israel.

Quân đội Israel lần đầu biên chế laser phòng không 'Tia Sắt' - Ảnh 2.

Hệ thống laser Tia Sắt được bàn giao cho quân đội Israel ngày 28.12

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG ISRAEL

Động thái nâng cấp phòng thủ của quân đội Israel diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tel Aviv và các đối thủ khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp. Lực lượng Israel những ngày qua đã có các cuộc đụng độ với lực lượng Hamas ở Dải Gaza, dù 2 bên đang có thỏa thuận ngừng bắn. Quân đội Israel cũng tập kích các thành viên lực lượng Hezbollah ở Li Băng.

Trong diễn biến liên quan, Reuters đưa tin vào ngày 29.12, Thủ tướng Israel Netanyahu có cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida (Mỹ). Đây là chuyến thăm thứ 5 của nhà lãnh đạo Israel đến Mỹ gặp ông Trump trong năm nay. Hai bên dự kiến trao đổi về kế hoạch triển khai giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn Gaza, cũng như tình hình Iran và Li Băng.

Giới quan sát nhận định cuộc gặp lần này có thể là thời điểm để Washington tạo đòn bẩy tăng tốc đàm phán thỏa thuận Gaza vốn đang có dấu hiệu đình trệ. Theo Hãng AP, một số điều khoản trong kế hoạch Gaza do Mỹ đề xuất đang không được giới lãnh đạo Israel ủng hộ. Việc đàm phán khó khăn khi Israel và Hamas nhiều lần cáo buộc bên kia vi phạm ngừng bắn. Tel Aviv cũng kiên quyết với lập trường yêu cầu Hamas phải giải giáp hoàn toàn, điều mà nhóm vũ trang này phản đối.

