Quan hệ Việt Nam - Campuchia có ý nghĩa chiến lược

Nhấn mạnh bề dày lịch sử và giá trị được hun đúc từ sự gắn bó, hy sinh vì độc lập, tự do và hòa bình của hai dân tộc, Chủ tịch nước khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia có ý nghĩa chiến lược, là nền tảng quan trọng để hai nước cùng nhau giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển bền vững trong bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước vui mừng trước những kết quả tích cực trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước, trong đó quan hệ giữa hai Đảng mang tính định hướng; hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột; hợp tác kinh tế là điểm sáng với kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng tốt. Hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn bó lâu dài giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, phối hợp chặt chẽ trong quốc phòng - an ninh, đề nghị hai bên phối hợp tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử quan hệ Việt Nam - Campuchia cho thế hệ trẻ.

Đánh giá cao những diễn biến tích cực gần đây trong xử lý xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hoan nghênh việc hai nước ký Tuyên bố chung thống nhất việc ngừng bắn và các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng tại biên giới hai nước; ủng hộ các bên giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và tinh thần đoàn kết ASEAN.



