Khai thác khoáng sản trái phép thường diễn ra ở những địa điểm cụ thể như một đoạn sông, khu vực giáp ranh, tuyến đường vận chuyển… Muốn phát hiện và ngăn chặn kịp thời, công tác quản lý phải bắt đầu từ nơi các hoạt động này diễn ra, với chính quyền và lực lượng chức năng trực tiếp bám địa bàn.

Quyết định của UBND TP.Đà Nẵng ban hành hôm 11.11 về quản lý, bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản đã xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền và công an cấp xã. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật nếu để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép mà không phát hiện, xử lý hoặc chậm triển khai nhiệm vụ khi có phản ánh. Trưởng công an cấp xã cũng phải chịu trách nhiệm nếu để tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ khoáng sản trái phép kéo dài mà không kịp thời xử lý.

Để thực hiện nhiệm vụ, cấp xã phải bố trí cán bộ phụ trách địa bàn, thiết lập đường dây nóng, duy trì liên lạc 24/24 giờ; công an cấp xã chịu trách nhiệm chính trong kiểm tra, xử lý khai thác cát, sỏi trái phép trên sông và bờ bãi sông. Cách phân công này đưa đầu mối quản lý đến gần hơn với thực địa - nơi những dấu hiệu vi phạm có thể được nhận biết và xử lý sớm.

Sau khi Đà Nẵng hợp nhất với Quảng Nam, địa bàn quản lý rộng hơn, hoạt động khoáng sản phân bố từ miền núi đến đồng bằng, sông suối và các khu vực giáp ranh. Cơ quan chuyên môn cấp thành phố khó có thể thường xuyên hiện diện tại mọi địa điểm. Và địa bàn rộng cũng là thách thức với cấp xã, nhất là những nơi có nhiều khu vực khai thác cách xa trung tâm.

Việc giao trách nhiệm cho cấp cơ sở cũng cần đi cùng hỗ trợ về nhân lực, phương tiện, nghiệp vụ và cơ chế phối hợp từ thành phố, các sở, ngành, nhất là khi phát sinh vụ việc vượt thẩm quyền. Bên cạnh lực lượng chức năng, người dân sống gần mỏ, ven sông hay dọc các tuyến vận chuyển cũng là nguồn thông tin quan trọng.

Chỉ khi trách nhiệm được phân định rõ và thông tin từ người dân được tiếp nhận, xử lý thực chất, việc bảo vệ tài nguyên mới có thể đi vào từng khu vực khai thác, từng dòng sông và địa bàn dân cư.