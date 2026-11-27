Quang Hải vẫn rất quan trọng

Ở cấp CLB, Quang Hải vẫn đang là một trong những cái tên quan trọng nhất của CLB Công an Hà Nội. Tại lễ trao giải V-League Awards 2025-2026 diễn ra ngày 15.6 tại Hà Nội, anh được chính HLV Kim Sang-sik -trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Anh ra sân 34 trận, ghi 5 bàn, góp công lớn giúp Công an Hà Nội lên ngôi vô địch V-League. Đương nhiên, tiền vệ này không thể vắng mặt trong đội hình tiêu biểu của mùa giải.

Trong màu áo đội tuyển Việt Nam, đúng là Quang Hải không còn được sử dụng thường xuyên như giai đoạn anh ở độ tuổi sung sức nhất, nhưng mỗi khi được trao cơ hội, anh vẫn chứng minh được giá trị. Dẫn chứng rõ nhất đến từ chính trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Rajamangala (Thái Lan) tối 22.8. Vào sân từ ghế dự bị, Quang Hải đã có pha vô lê đẹp mắt để ghi bàn sau đường tạt bóng của Đỗ Hoàng Hên. Bàn thắng ấy là phần quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Đồng thời, đó cũng là lời khẳng định rằng dù không còn là nhân tố đá chính thường xuyên, Quang Hải vẫn luôn là một "quân bài" đáng tin cậy mỗi khi HLV Kim Sang-sik cần đến.

Khoảnh khắc rực rỡ gần nhất của Quang Hải ở đội tuyển Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG





Khát khao vẫn cháy bỏng

Khát khao cống hiến cho đội tuyển của Quang Hải từng bị đặt dấu hỏi, sau khi xuất hiện thông tin anh có ý định rời đội tuyển Việt Nam, chỉ một ngày trước khi đội lên đường sang Indonesia dự giải FIFA ASEAN Cup 2026. Đến ngày 26.11, thông tin anh giã từ đội tuyển Việt Nam một lần nữa xuất hiện. Nhưng ở cả 2 lần, CLB Công an Hà Nội và VFF đều nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Vấn đề của Quang Hải giờ chỉ là hồi phục hoàn toàn, lấy lại thể trạng tốt nhất.

Nói cách khác, điều khiến Quang Hải tạm thời vắng mặt chỉ là một chấn thương cụ thể, chứ không phải một quyết định chia tay đội tuyển như nhiều người lo ngại. Cá nhân Hải "con" vẫn luôn mong muốn được phục vụ cho đội tuyển Việt Nam.

Nhìn vào bức tranh tổng thể, đây giống như giai đoạn Quang Hải tạm lùi lại để tái tạo năng lượng, hơn là một sự thoái trào. Ở tuổi 29, anh vẫn là nhà vô địch V-League, vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu quốc nội, và vẫn là người tạo ra khoảnh khắc quyết định trong một trận chung kết tầm cỡ Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam, trên hành trình hướng đến những mục tiêu xa hơn ở đấu trường châu lục, vẫn sẽ cần đến một cầu thủ giàu kinh nghiệm, bản lĩnh và biết tỏa sáng đúng lúc như Quang Hải. Anh có thể là một ngọn lửa chỉ đang cháy âm ỉ, nhưng ngọn lửa đó chưa bao giờ tắt.