Quảng Ngãi: Xe công nông trượt bánh khi xuống đồi, 13 trẻ em trên xe bị thương

Chiều 30.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND xã Cà Đam (Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 13 trẻ em và tài xế xe công nông bị thương.

Một bệnh nhi bị chấn thương sau khi nhảy từ xe công nông xuống đất ẢNH: BVĐK QUẢNG NGÃI

Theo thông tin ban đầu, sáng hôm qua 29.11, xe công nông chở nhóm trẻ em di chuyển từ khu vực đồi xuống thì bất ngờ bị trượt bánh. Do xe lao xuống dốc mất kiểm soát, tài xế cùng 13 trẻ em trên xe phải nhảy xuống để thoát hiểm, hậu quả nhiều em bị chấn thương.

Ngay sau tai nạn, các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu.

Khoảng 10 giờ ngày 29.11, Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã kích hoạt báo động đỏ nội viện để tiếp nhận nhóm bệnh nhi. Các em nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở chân, thân mình, đầu, mặt và có trường hợp chấn thương sọ não.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, cả 13 bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch. Một bệnh nhi được gia đình xin chuyển tuyến để điều trị, 12 em còn lại tiếp tục được theo dõi tại các khoa chuyên môn.

Các bệnh nhi đang được theo dõi và chăm sóc tích cực, tình trạng sức khỏe dần ổn định. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để hỗ trợ tâm lý và tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhi trong quá trình điều trị.

"Đây là sự cố ngoài ý muốn. Trong số các em bị thương có cả con của chủ xe. Chính quyền địa phương đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các em", ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND xã Cà Đam, nói.