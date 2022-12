Quảng Ninh: Triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 360%/năm

Ngày 27.12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa triệt phá đường dây chuyên cho vay nặng lãi trên địa bàn H.Hải Hà với lãi suất cho vay lên đến 360%/năm.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, sau thời gian trinh sát, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã xác lập chuyên án, chủ trì, phối hợp Phòng 6 - Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và các lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ liên quan.

Đêm 21.12, lực lượng công an bất ngờ khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Định (được xác định là nghi can cầm đầu) ở đường Lý Thường Kiệt (TT.Quảng Hà, H.Hải Hà), thu giữ 1 ô tô, 5 điện thoại di động, 1 máy tính bàn và rất nhiều hợp đồng, giấy vay tiền, sổ hộ khẩu và nhiều giấy tờ thế chấp khác.

Kết quả kiểm tra tài khoản quản lý hoạt động cho vay trong máy tính của nhóm nghi can xác định, từ tháng 4.2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Định đã cho hàng trăm trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 10.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 180% đến 360%/năm.





Cùng tham gia với Định còn có Nguyễn Thị Thu Thủy (31 tuổi, trú TT.Quảng Hà) và Vũ Văn Quảng (21 tuổi, trú H.Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Trước đó, đầu tháng 10.2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện Nguyễn Văn Định tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn H.Hải Hà, thu lợi bất chính.

Từ thông tin thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương tập trung phối hợp lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa nhóm nghi can này.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các nghi can trong đường dây cho vay nặng lãi.