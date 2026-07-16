Quảng Trị cần tăng trưởng 12,78% trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu GRDP

Sáng nay 16.7, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 9, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc kỳ họp thứ 4. Dự kiến diễn ra trong 3 ngày, kỳ họp sẽ xem xét hơn 50 báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết, đồng thời thảo luận, quyết định 4 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: đầu tư công và tài chính - ngân sách; cơ chế, chính sách địa phương; đất đai, tài nguyên và môi trường; công tác giám sát.

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 9 diễn ra sáng nay ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Báo cáo tại kỳ họp, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết mặc dù tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra không ít thách thức, song kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Theo đó, GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,1%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 32.700 tỉ đồng, tăng 16,6%; thu ngân sách nhà nước gần 6.900 tỉ đồng, bằng 54,6% dự toán Trung ương giao; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,6%.

Toàn tỉnh thu hút 35 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 26.000 tỉ đồng. Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi đón trên 5,6 triệu lượt khách, doanh thu đạt gần 6.500 tỉ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức an toàn, đúng quy định.

Đánh giá kết quả đạt được, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, cho rằng đây là tiền đề quan trọng để tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026. Tuy nhiên, tỉnh vẫn đối mặt nhiều thách thức, nhất là áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 10,6%; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án động lực, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra nhiều tồn tại cần sớm khắc phục như tăng trưởng kinh tế chưa tạo được sự bứt phá; giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm; cải cách hành chính, chuyển đổi số ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn gặp khó khăn; tình hình tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, vẫn diễn biến phức tạp.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều trong khi mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm ở mức 10,6% đặt ra yêu cầu rất cao. Để hoàn thành mục tiêu này, Quảng Trị phải phấn đấu đạt mức tăng trưởng khoảng 12,78% trong 6 tháng cuối năm, đòi hỏi sự quyết tâm cao, hành động quyết liệt và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị HĐND, UBND tỉnh cùng các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.