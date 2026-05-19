Quảng Trị: Cháy 3 tàu cá đang neo đậu sửa chữa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ tối qua 18.5, tại khu vực thuộc cảng Thắng Lợi (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị), người dân phát hiện lửa bùng phát từ các tàu cá đang neo đậu sửa chữa. Do các phương tiện nằm sát nhau, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, lưới, dầu nhớt và các thiết bị phục vụ sửa chữa nên ngọn lửa sau khi bùng lên đã nhanh chóng lan rộng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Bắc Trạch đã huy động lực lượng công an, quân sự, biên phòng, dân quân cơ động phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực bắc Quảng Trị khẩn trương tiếp cận hiện trường triển khai phương án chữa cháy.

Tại hiện trường, lửa bao trùm nhiều khu vực của các tàu cá, cột khói bốc cao trong đêm. Lực lượng chức năng đã sử dụng nhiều phương tiện, vòi phun nước để dập lửa; đồng thời tổ chức di dời, bảo vệ các tàu cá neo đậu gần đó nhằm ngăn nguy cơ cháy lan.

Sau hơn 1 giờ nỗ lực khống chế, đến khoảng 0 giờ 30 sáng nay 19.5, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng làm 3 tàu cá bị hư hỏng ở nhiều mức độ.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể xuất phát từ sự cố chập điện trong quá trình sửa chữa tàu. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ việc.