Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Quảng Trị: Cháy 3 tàu cá đang neo đậu sửa chữa

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
19/05/2026 10:03 GMT+7

Một vụ cháy tại khu vực cảng Thắng Lợi (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) khiến 3 tàu cá đang neo đậu để sửa chữa bị hư hỏng, lực lượng được huy động xuyên đêm để khống chế đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ tối qua 18.5, tại khu vực  thuộc cảng Thắng Lợi (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị), người dân phát hiện lửa bùng phát từ các tàu cá đang neo đậu sửa chữa. Do các phương tiện nằm sát nhau, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, lưới, dầu nhớt và các thiết bị phục vụ sửa chữa nên ngọn lửa sau khi bùng lên đã nhanh chóng lan rộng.

Quảng Trị: Cháy 3 tàu cá đang neo đậu sửa chữa- Ảnh 1.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội trong đêm

ẢNH: THANH LỘC

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Bắc Trạch đã huy động lực lượng công an, quân sự, biên phòng, dân quân cơ động phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực bắc Quảng Trị khẩn trương tiếp cận hiện trường triển khai phương án chữa cháy.

Tại hiện trường, lửa bao trùm nhiều khu vực của các tàu cá, cột khói bốc cao trong đêm. Lực lượng chức năng đã sử dụng nhiều phương tiện, vòi phun nước để dập lửa; đồng thời tổ chức di dời, bảo vệ các tàu cá neo đậu gần đó nhằm ngăn nguy cơ cháy lan.

Quảng Trị: Cháy 3 tàu cá đang neo đậu sửa chữa- Ảnh 2.

3 tàu cá đang sửa chữa bị thiêu rụi

ẢNH: THANH LỘC

Sau hơn 1 giờ nỗ lực khống chế, đến khoảng 0 giờ 30 sáng nay 19.5, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng làm 3 tàu cá bị hư hỏng ở nhiều mức độ.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể xuất phát từ sự cố chập điện trong quá trình sửa chữa tàu. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin liên quan

Cháy tàu chở dầu gần bờ biển Liên Hương, 1 người đang mất tích

Cháy tàu chở dầu gần bờ biển Liên Hương, 1 người đang mất tích

Vụ cháy tàu chở dầu xảy ra lúc 9 giờ 30 ngày 29.4 tại xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng. Trong 3 người trên tàu, có 2 người được cứu, 1 người đang mất tích.

Cháy tàu cá trên biển Phan Thiết, cột khói bốc cao

Cháy tàu cá công suất lớn trong đêm ở Quảng Ngãi

Khám phá thêm chủ đề

tàu cá đám cháy Chập điện Quảng Trị cháy tàu cá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận