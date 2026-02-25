Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị Ngày hội bầu cử

Quảng Trị có 3 khu vực bỏ phiếu sớm hơn 7 ngày

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
25/02/2026 08:57 GMT+7

Khu vực bỏ phiếu số 13 tại bản Dốc Mây, khu vực bỏ phiếu số 16 tại bản Hôi Rấy và khu vực bỏ phiếu số 17 tại bản Nước Đắng (đều thuộc xã Trường Sơn, Quảng Trị) được phép bỏ phiếu sớm 7 ngày, do là địa bàn vùng sâu vùng xa, đi lại khó khăn.

Ngày 25.2, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị cho biết Hội đồng bầu cử quốc gia vừa đồng ý với đề nghị của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị về việc cho phép tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm hơn 7 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc tại 3 khu vực bỏ phiếu ở xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Ủy ban bầu cử quốc gia đồng ý với đề nghị của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị về việc cho phép 3 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Trường Sơn (gồm khu vực bỏ phiếu số 13 tại bản Dốc Mây, khu vực bỏ phiếu số 16 tại bản Hôi Rấy và khu vực bỏ phiếu số 17 tại bản Nước Đắng) được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sớm hơn 7 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc. Theo đó, các khu vực này sẽ bỏ phiếu bầu cử ngày 8.3.

Quảng Trị có 3 khu vực bỏ phiếu sớm hơn 7 ngày- Ảnh 1.

Bản Dốc Mây nằm sâu trong núi rừng

ẢNH: THANH LỘC

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị cho biết: "Các vùng sâu vùng xa nếu người dân đi lại khó khăn thì tính toán một cách phù hợp trong các phương án để đảm bảo quyền được bầu cử của người dân và sẽ sắp xếp đơn vị tổ chức bầu cử ở các khu vực này như thế nào cho hợp lý".

Trước đó, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, cho phép 3 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị được tổ chức bỏ phiếu sớm, trước 1 tuần so với ngày quy định. Lý do bầu cử sớm vì xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị có nhiều thôn, bản, đường đi lại rất khó khăn, nhất là bản Dốc Mây phải đi bộ đường rừng từ 6 - 9 tiếng; còn 2 bản Hôi Rấy và Nước Đắng phải di chuyển bằng thuyền máy từ 2 - 3 tiếng mới đến trung tâm. Với điều kiện như vậy, các tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 1 ngày để báo cáo kết quả là hết sức khó khăn và ảnh hưởng tiến độ.

Tin liên quan

Cuộc bầu cử như 'kỳ sát hạch' để mỗi ứng viên rèn luyện bản lĩnh chính trị

Cuộc bầu cử như 'kỳ sát hạch' để mỗi ứng viên rèn luyện bản lĩnh chính trị

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có thể coi đây là một kỳ sát hạch, là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng.

Báo chí phải mở đường, dẫn đường, giữ đường cho dòng chảy thông tin tích cực

Khám phá thêm chủ đề

bầu cử ngày hội bầu cử bỏ phiếu sớm Quảng Trị Bản Dốc Mây
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận