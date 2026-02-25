Quảng Trị có 3 khu vực bỏ phiếu sớm hơn 7 ngày

Ngày 25.2, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị cho biết Hội đồng bầu cử quốc gia vừa đồng ý với đề nghị của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị về việc cho phép tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm hơn 7 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc tại 3 khu vực bỏ phiếu ở xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Ủy ban bầu cử quốc gia đồng ý với đề nghị của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị về việc cho phép 3 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Trường Sơn (gồm khu vực bỏ phiếu số 13 tại bản Dốc Mây, khu vực bỏ phiếu số 16 tại bản Hôi Rấy và khu vực bỏ phiếu số 17 tại bản Nước Đắng) được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sớm hơn 7 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc. Theo đó, các khu vực này sẽ bỏ phiếu bầu cử ngày 8.3.

Bản Dốc Mây nằm sâu trong núi rừng ẢNH: THANH LỘC

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị cho biết: "Các vùng sâu vùng xa nếu người dân đi lại khó khăn thì tính toán một cách phù hợp trong các phương án để đảm bảo quyền được bầu cử của người dân và sẽ sắp xếp đơn vị tổ chức bầu cử ở các khu vực này như thế nào cho hợp lý".

Trước đó, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, cho phép 3 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị được tổ chức bỏ phiếu sớm, trước 1 tuần so với ngày quy định. Lý do bầu cử sớm vì xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị có nhiều thôn, bản, đường đi lại rất khó khăn, nhất là bản Dốc Mây phải đi bộ đường rừng từ 6 - 9 tiếng; còn 2 bản Hôi Rấy và Nước Đắng phải di chuyển bằng thuyền máy từ 2 - 3 tiếng mới đến trung tâm. Với điều kiện như vậy, các tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 1 ngày để báo cáo kết quả là hết sức khó khăn và ảnh hưởng tiến độ.