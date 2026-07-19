Quảng Trị khống chế 2 vụ cháy rừng trong chưa đầy 24 giờ

Lúc 6 giờ 30 phút sáng nay 19.7, tại khu vực tổ dân phố Bảo Ninh 3, phường Đồng Hới (giáp xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ cháy rừng. Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn biên phòng Nhật Lệ điều động 7 cán bộ, chiến sĩ do Phó đồn trưởng trực tiếp chỉ huy, phối hợp với lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương triển khai chữa cháy.

Cháy rừng tại khu vực tổ dân phố Bảo Ninh 3 ẢNH: THANH LỘC

Sau hơn 1 giờ khoanh vùng, dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan rộng sang các khu vực lân cận.

Trước đó, chiều 18.7, khi xảy ra cháy rừng tại thôn Quyết Thắng, xã Bắc Trạch, Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động 1 đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ do Tiểu đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy, phối hợp cùng các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân triển khai các biện pháp dập lửa.

Đến 23 giờ tối 18.7, đám cháy tại thôn Quyết Thắng cơ bản được khống chế.

Lực lượng quân đội được huy động để chữa cháy rừng ở xã Bắc Trạch ẢNH: THANH LỘC

Tuy nhiên, sáng nay 19.7, một số điểm cháy nhỏ tại khu vực này bùng phát trở lại. Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động 1 và Đồn biên phòng Lý Hòa tiếp tục tăng cường lực lượng phối hợp chữa cháy. Đến 10 giờ 30, các điểm cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân các vụ cháy cùng mức độ thiệt hại đang được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng điều tra, xác minh.