Cháy rừng ở Đà Nẵng, phát hiện 1 người đàn ông tử vong tại rẫy keo

Chiều nay 30.6, ông Võ Đình Trung, Chủ tịch UBND xã Quế Sơn (thành phố Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy rừng. Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông tử vong tại khu vực rẫy keo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều nay 30.6, lực lượng chức năng nhận tin báo xảy ra cháy rừng tại khu vực thôn Châu Sơn Đông (xã Quế Sơn).

Lực lượng chức năng dập đám cháy ẢNH: C.X

Ngay sau đó, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân xã Quế Sơn cùng các lực lượng liên quan được huy động đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Sau khi khống chế hoàn toàn đám cháy, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra khu vực bị ảnh hưởng và phát hiện thi thể một người đàn ông tại hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là ông N.T, hơn 70 tuổi, trú thôn Châu Sơn Đông.

Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, sáng nay 30.6, ông T. lên rẫy keo để đốt thực bì. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định nạn nhân có thể tử vong do ngạt khói trong quá trình xảy ra cháy.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như nguyên nhân tử vong của nạn nhân.