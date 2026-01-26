Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa

Thăm và chúc tết nguyên Phó chủ tịch nước, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn, ghi nhận những đóng góp của bà đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội; đánh giá cao Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn có những đóng góp ý kiến tâm huyết, hữu ích đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội cũng như trực tiếp tham gia các hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa trên cương vị Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"…

Chia sẻ một số kết quả hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua, Quốc hội đã có những đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc, giúp Quốc hội đạt những thành quả tích cực trong công tác, đặc biệt trong lĩnh vực lập pháp. Thời gian tới, Quốc hội sẽ tiếp tục nỗ lực, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó và nâng cao vị thế cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất VN.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, dâng hương tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và với Quốc hội; nhấn mạnh trong hành trình 80 năm Quốc hội VN, có vai trò và sự đóng góp rất lớn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, nhất là trong công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của cả nước.

Gửi lời chúc mạnh khỏe, bình an tới gia đình Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn ông Nguyễn Hữu Châu (con trai Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ) và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia trong công tác Mặt trận cơ sở tại TP.HCM. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, phường xã mạnh thì thành phố mới mạnh và thành phố mạnh thì đất nước mới vững mạnh. Năm 2026 sẽ phải hoàn thành việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh để đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của T.Ư, của thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc tết GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội khóa VIII, Đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, IX Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã đến thăm và chúc tết GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Quốc hội cũng như những đóng góp đặc biệt xuất sắc của bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng trong lĩnh vực y học và phát triển y tế tại VN; chúc GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.