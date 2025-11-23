Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Quốc Thiên cõng Hòa Minzy trên sân khấu

Minh Hy
Minh Hy
23/11/2025 11:07 GMT+7

Sau thời gian điều trị chấn thương ở chân, Hòa Minzy có thể đứng hát trên sân khấu. Tuy nhiên, cô vẫn được Quốc Thiên hỗ trợ để di chuyển vào hậu trường nhanh hơn.

Quốc Thiên hát 'hit' của Mỹ Tâm

Tối 22.11, live concert SKYNote 2025 của Quốc Thiên chính thức diễn ra tại TP.HCM với sự ủng hộ của hàng ngàn khán giả cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Liên Bỉnh Phát, Ngô Kiến Huy, Neko Lê... Đêm nhạc của Quốc Thiên chính thức mở màn vào lúc 17 giờ, vì nam ca sĩ 8X muốn đón hoàng hôn cùng mọi người.

Quốc Thiên cõng Hòa Minzy trên sân khấu - Ảnh 1.

Quốc Thiên kể chuyện tình cũ trong đêm nhạc riêng tại TP.HCM

ẢNH: BTC

Ngay từ giây phút đầu tiên, Quốc Thiên mang đến không khí lãng mạn với những ca khúc như Mình yêu nhau từ bao giờ, Dành cho em, Ước gì, Lặng, Lạc... Đây cũng là những nỗi niềm day dứt của Quốc Thiên về một chuyện tình cũ. "Từ nãy đến giờ mọi người được theo dõi câu chuyện của tôi ở những ngày đầu từ tỉnh lẻ lên TP.HCM lập nghiệp với 0 đồng trong túi và được bố mẹ hỗ trợ. Tôi đã gặp tình yêu đầu tiên, dù câu chuyện này xảy ra lâu rồi nhưng tôi còn đau, cảm xúc đó vẫn còn ở đây. Có thể, tôi yêu người ấy nhiều quá. Người ta nói khi mình nghĩ về chuyện tình cũ mà còn nhói đau nghĩa là vẫn còn yêu", anh nói.

Quốc Thiên cõng Hòa Minzy trên sân khấu - Ảnh 2.

Hòa Minzy cho biết Quốc Thiên không cần làm quá nhiều "chiêu trò", anh chỉ cần đứng yên hát là đủ khiến người xem xao xuyến

ẢNH: BTC

Sau chuỗi bài ballad sâu lắng, Quốc Thiên tạo bất ngờ bằng tiết mục Đào liễu Bắc Bling cùng Hòa Minzy. Đây là khách mời bí mật, chưa từng được giọng ca Chia cách bình yên công bố trong các họp báo trước đó. Sau chấn thương ở chân, Hòa Minzy cũng có thể đứng trên sân khấu và thực hiện một vài động tác vũ đạo cơ bản. Khi được Quốc Thiên đề nghị cõng vào hậu trường, Hòa Minzy ngại ngùng: "Em đi được rồi, làm vậy có hơi lố không?". Tuy nhiên, chủ nhân hit Mong manh tình về vẫn quyết định cõng đàn em di chuyển vào sau cánh gà. Khoảnh khắc này làm fan của cả hai thích thú.

Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn tấu hài trên sân khấu

Sau chương văn hóa, Quốc Thiên mang đến cho người xem không khí hài hước với màn trình diễn kết hợp với Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn. Cả ba khuấy đảo sân khấu với liên khúc E là không thể, E là đôn chề, Muốn cua anh làm bồ... Ngoài ra, các thành viên của Nhà trẻ gồm các nghệ sĩ Binz, Duy Khánh, Tiến Luật và Rhymastic cũng góp mặt trong tiết mục Sao cũng được. 

Quốc Thiên cõng Hòa Minzy trên sân khấu - Ảnh 3.

Quốc Thiên mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả

ẢNH: BTC

Quốc Thiên cõng Hòa Minzy trên sân khấu - Ảnh 4.

Quốc Thiên "đứng hình" vì lời chúc "sau concert có vợ" của Liên Bỉnh Phát

ẢNH: BTC

Ngoài ra, rapper Binz còn tiết lộ trước khi đêm nhạc diễn ra, Quốc Thiên luôn cau mày và để lộ sự căng thẳng trong mỗi lần gặp gỡ anh em nên nam rapper biết rằng Quốc Thiên đặt nhiều tâm huyết cho chương trình này. Anh cảm thấy vui khi đồng nghiệp thân thiết tổ chức một đêm nhạc thành công.

Ở phần cuối chương trình, Quốc Thiên nghẹn ngào nhắc về đấng sinh thành của mình. Anh tin rằng bố mẹ vẫn luôn dõi theo và ủng hộ mình trong công việc lẫn cuộc sống. Bên cạnh đó, chủ nhân đêm nhạc cũng cảm ơn đến khán giả đã đồng hành và yêu thương anh trong suốt thời gian qua.

Tin liên quan

Quốc Thiên thực hiện live concert 'SKYNote: The Reflection 2025'

Quốc Thiên thực hiện live concert 'SKYNote: The Reflection 2025'

Ca sĩ Quốc Thiên sẽ tổ chức live concert SKYNote: The Reflection 2025 vào ngày 22.11 tại The Global City (TP.HCM).

Khám phá thêm chủ đề

Quốc Thiên Hòa Minzy Skynote Lê Dương Bảo Lâm Kiều Minh Tuấn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận