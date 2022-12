Quy định mới về tham quan, dã ngoại tại bán đảo Sơn Trà

Cấm một số phương tiện giao thông

Theo phương án về việc quản lý, đảm bảo an toàn cho du khách khi tham quan, dã ngoại tại bán đảo Sơn Trà do UBND TP.Đà Nẵng ban hành, đối tượng quản lý sẽ gồm: khách du lịch, người dân địa phương có hoạt động tham quan, dã ngoại tại bán đảo Sơn Trà; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị đóng trên bán đảo Sơn Trà; người dân tham gia các hoạt động nhiếp ảnh, câu cá...

Các tuyến, điểm được phép tham quan tại bán đảo Sơn Trà, gồm: tuyến từ nút giao đường Hoàng Sa (gần ngã ba Bãi Bắc đi Intercontinental Danang Sun Peninsula) đến điểm tham quan Cây Đa di sản; tuyến từ đường Yết Kiêu đi đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc; tuyến từ đường Yết Kiêu đi Suối Ôm.

Cụ thể, đối với nút giao đường Hoàng Sa đi điểm tham quan Cây Đa di sản, cho phép các phương tiện di chuyển, trừ xe gắn máy sử dụng hộp số tự động (xe tay ga) và ô tô trên 24 chỗ ngồi.

Đối với tuyến từ đường Yết Kiêu đi đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc, đoạn từ Trạm phát sóng Đài PT-TH Đà Nẵng đến đỉnh Bàn Cờ cho phép tất cả các phương tiện giao thông trên tuyến đường, trừ xe tay ga và ô tô trên 24 chỗ ngồi. Còn đoạn đường nối tiếp theo từ đỉnh Bàn Cờ đi Bãi Bắc chỉ cho phép phương tiện di chuyển một chiều theo hướng từ đỉnh Bàn Cờ đi Bãi Bắc do khu vực này hiện trạng hạ tầng không đảm bảo tổ chức giao thông 2 chiều.

Đối với tuyến từ đường Yết Kiêu đi Suối Ôm, cho phép các phương tiện di chuyển, trừ xe tay ga và ô tô trên 24 chỗ ngồi, tham gia giao thông từ nút giao đường Yết Kiêu đi Suối Ôm và ngược lại. Đối với các tuyến đường còn lại, các tuyến nhánh giao với các tuyến đường nêu trên, do hiện trạng hạ tầng không đảm bảo an toàn giao thông nên không cho phép các phương tiện di chuyển trên các tuyến đường này (trừ phương tiện phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ rừng...).

Khách du lịch được phép tham quan, dã ngoại trên 3 tuyến nêu trên theo các khung giờ sau: từ 7 giờ 30 đến 18 giờ 30 trong thời gian từ tháng 3 đến hết tháng 9; từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30 trong thời gian từ tháng 10 đến hết tháng 2 năm sau.





Ngoài khung giờ trên thực hiện khóa rào chắn và không cho phép các hoạt động tham quan, dã ngoại, trừ những hoạt động đã được cấp phép của các cơ quan chức năng cho tổ chức thực hiện.

Xử lý người đốt lửa qua đêm tại bán đảo Sơn Trà

Theo yêu cầu, tất cả số lượng người lên xuống bán đảo Sơn Trà (tham quan, dã ngoại, làm việc...) được kiểm soát tại trạm gác thông qua các hình thức: cung cấp thẻ, thống kê danh sách, sử dụng mã QR-Code để kiểm soát số lượng người ra vào. Thời gian tới, ngành chức năng sẽ lắp đặt camera tại một số vị trí sau khi cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Ngoài ra, các tổ tuần tra đêm (gồm UBND P.Thọ Quang, Công an P.Thọ Quang, Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn...) sẽ kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm của các nhóm du khách tổ chức lưu trú, đốt lửa qua đêm tại bán đảo Sơn Trà, ngăn chặn các hành vi tác động đến tài nguyên rừng, vệ sinh môi trường và hệ sinh thái bán đảo Sơn Trà.

Trong quá trình triển khai thực hiện phương án, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đề xuất nâng cấp các điểm dừng chân tạo sản phẩm mới, giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trong phương án; thành lập tổ tuần tra đêm để thực hiện xử lý hành vi vi phạm…