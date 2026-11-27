Ngày 27.11, Đoàn thanh niên Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phối hợp Đoàn đặc khu Phú Quốc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang và Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang tổ chức khởi động chương trình "Ánh sáng đảo ngọc - Nghĩa tình tuổi trẻ" năm 2026. Ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham dự.

Chương trình nhằm ủng hộ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo do ông Đinh Văn Nơi phát động hồi tháng 9.2026 vừa qua.

Ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc và đại tá Bùi Thế Dương, Trưởng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn

ẢNH: CTV

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã trao 40 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn, mỗi suất gồm nhu yếu phẩm và 500.000 đồng tiền mặt. Đồng thời, tiếp nhận sự đóng góp vào Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo do ông Đinh Văn Nơi phát động 200 suất phẫu thuật phaco miễn phí và 10.000 suất khám mắt, cấp phát thuốc miễn phí.

Theo đó, trong 2 ngày 28 và 29.11, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang sẽ đến các khu phố trên địa bàn đặc khu Phú Quốc để đo thị lực, khám sàng lọc, tư vấn phương pháp điều trị và cấp phát thuốc miễn phí. Chương trình ưu tiên người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên.

Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc tiếp nhận 200 suất phẫu thuật phaco và 10.000 suất khám mắt, phát thuốc điều trị miễn phí cho người dân từ nhà tài trợ ẢNH: CTV

Tại buổi lễ, ông Đinh Văn Nơi ghi nhận, biểu dương sự chủ động của các đơn vị tổ chức chương trình ý nghĩa cho người dân. Qua đó, mong muốn chương trình tiếp tục được lan tỏa, thu hút sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm để ngày càng có nhiều bệnh nhân nghèo được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Ông Đinh Văn Nơi nhấn mạnh, trong quá trình Phú Quốc tập trung nguồn lực chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, hoàn thiện hạ tầng, công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân cần tiếp tục được quan tâm. Theo Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, sự đoàn kết, đồng lòng của các cấp, ngành, tổ chức và nhân dân sẽ là nền tảng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.