Quy Nhơn đón du thuyền quốc tế, hút khách châu Âu

Sáng 27.3, tàu du lịch quốc tế Noble Caledonia - Island Sky cập cảng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), mang theo khoảng 180 hành khách và thuyền viên, hầu hết là khách đến từ Anh và Ireland.

Tàu du lịch quốc tế Noble Caledonia - Island Sky đưa các du khách châu Âu đến tỉnh Gia Lai ẢNH: S.V.H

Đây là chuyến tàu du lịch quốc tế thứ 2 cập cảng Quy Nhơn trong năm 2026. Theo kế hoạch, tàu đến khu vực neo đậu lúc 7 giờ và rời cảng vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày.

Trong thời gian lưu lại, khoảng 79 du khách sẽ tham gia các hành trình khám phá du lịch địa phương với những điểm đến tiêu biểu như chùa Ông Núi, Tháp Đôi. Du khách còn được thưởng thức biểu diễn võ cổ truyền Bình Định và trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất võ.

Đáng chú ý, tàu Noble Caledonia - Island Sky đến đúng dịp Gia Lai tổ chức Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 (từ 23 - 30.3), với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc. Đây được xem là cú hích quan trọng để du lịch địa phương bứt phá.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh đang nỗ lực xây dựng hình ảnh điểm đến "thân thiện, mến khách". Địa phương vận động người dân cùng chung tay giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm du lịch.

Tàu Noble Caledonia - Island Sky đến đúng dịp Gia Lai tổ chức Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 ẢNH: S.V.H

Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai sở hữu tiềm năng du lịch đa dạng, kết hợp hài hòa giữa không gian đại ngàn và vùng biển. Chính sự giao thoa này tạo nên chuỗi sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 mở ra cơ hội lớn để Gia Lai quảng bá hình ảnh, thu hút du khách và nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch. Song song đó, tỉnh đẩy mạnh bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống như không gian văn hóa cồng chiêng, võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật tuồng Đào Tấn… nhằm xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng.

Không chỉ dừng lại ở quảng bá, Gia Lai còn chủ động nâng cao năng lực phục vụ. Tỉnh đã rà soát hệ thống cơ sở lưu trú, đồng thời chuẩn bị phương án huy động nhà sinh hoạt cộng đồng và kêu gọi người dân hỗ trợ chỗ ở khi cần thiết. Các chính sách kết nối với hãng hàng không để duy trì, tăng chuyến bay cũng đang được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, sẽ có 244 sự kiện diễn ra từ tháng 3 đến tháng 12. Chuỗi hoạt động này hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đặc sắc, góp phần đưa du lịch Gia Lai trở thành điểm đến giàu cảm hứng trên hành trình khám phá của du khách.