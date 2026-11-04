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    Quy tập 1 hài cốt nghi nữ liệt sĩ cùng nhiều di vật ở gần suối Nhung

    Hoàng Giáp
    Hoàng Giáp
    Thêm 1 hài cốt nghi nữ liệt sĩ cùng nhiều di vật được Đội K76 tìm thấy ở gần suối Nhung, thuộc ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai.

    Ngày 4.11, Đội K76, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, cho biết đơn vị vừa quy tập được 1 hài cốt nghi nữ liệt sĩ cùng nhiều di vật ở khu vực ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai.

    Theo đó, trong ngày 3.11, mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt, cán bộ, chiến sĩ Đội K76 vẫn tích cực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa bàn ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi.

    Quy tập 1 hài cốt nghi nữ liệt sĩ cùng nhiều di vật ở gần suối Nhung- Ảnh 1.

    Khu vườn của gia đình ông Trần Văn Nhật, nơi tìm kiếm được hài cốt nghi nữ liệt sĩ

    ẢNH: HOÀNG GIÁP

    Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K76 đã phát hiện và tiến hành cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ (nghi là nữ liệt sĩ) được chôn cất trong khu vực vườn nhà ông Trần Văn Nhật (tên gọi khác là Nhựt, 82 tuổi, ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi), cách suối Nhung theo hướng tây bắc khoảng 70 m.

    Hài cốt được chôn theo hướng đông – tây, ở độ sâu khoảng 80 cm, bên ngoài được cuốn trong 1 lớp tăng. Nhiều di vật được tìm thấy như 1 cúc áo, dây thông tin, 1 lọ dầu xức tóc hằng ngày, 1 hộp kem nhỏ và 1 chiếc mũ (chưa xác định chủng loại).

    Quy tập 1 hài cốt nghi nữ liệt sĩ cùng nhiều di vật ở gần suối Nhung- Ảnh 2.
    Quy tập 1 hài cốt nghi nữ liệt sĩ cùng nhiều di vật ở gần suối Nhung- Ảnh 3.
    Quy tập 1 hài cốt nghi nữ liệt sĩ cùng nhiều di vật ở gần suối Nhung- Ảnh 4.

    Đội K76 cất bốc hài cốt nghi là nữ liệt sĩ

    ẢNH: ĐỘI K76  CUNG CẤP

    Theo thông tin do các cựu chiến binh cung cấp, trong giai đoạn 1967 - 1968, khu vực này từng là vị trí đóng quân của đơn vị thanh niên xung phong, có trạm quân y.

    Từ những thông tin và đặc điểm nêu trên, Đội K76 trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; các cựu chiến binh từng chiến đấu, công tác tại địa bàn; cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ, nếu có thông tin liên quan đến khu vực ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, vui lòng cung cấp thông tin cho đơn vị để làm cơ sở phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

    Quy tập 1 hài cốt nghi nữ liệt sĩ cùng nhiều di vật ở gần suối Nhung- Ảnh 5.
    Quy tập 1 hài cốt nghi nữ liệt sĩ cùng nhiều di vật ở gần suối Nhung- Ảnh 6.
    Quy tập 1 hài cốt nghi nữ liệt sĩ cùng nhiều di vật ở gần suối Nhung- Ảnh 7.

    Đội K76 nỗ lực tìm kiếm nhiều vị trí để tìm kiếm thêm hài cốt liệt sĩ trong vườn trái cây của gia đình ông Trần Văn Nhật

    ẢNH: HOÀNG GIÁP

    Tìm thấy nồi dã chiến của liệt sĩ có khắc tên dưới lớp đất sâu gần suối Nhung

    Mỗi thông tin được cung cấp, dù nhỏ nhất, đều có thể là manh mối quý giá, góp phần đưa những người con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc trở về với quê hương và gia đình.

    Theo thống kê, từ ngày 24.9 đến nay, Đội K76 đã tìm kiếm, cất bốc được 69 bộ hài cốt liệt sĩ trong nước. Trong đó, khu vực sân bay Lộc Ninh có 43 bộ, xã Tân Lợi 19 bộ, xã Tân Tiến 4 bộ, xã Lộc Quang 2 bộ và xã Lộc Thạnh 1 bộ.

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