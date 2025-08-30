Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Rao bán 2 triệu đồng/giấy mời xem diễu binh A80, chiếm đoạt 135 triệu của 68 người

Trần Cường
Trần Cường
30/08/2025 13:39 GMT+7

Khoe mình được cho giấy mời xem diễu binh A80 ở quảng trường Ba Đình, bà Phan Hạnh Thương rao bán với giá 2 triệu đồng/giấy, qua đó nhận 135 triệu đồng và hứa chuyển 68 giấy mời nhưng không thực hiện.

Chiều 30.8, Công an Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Phan Hạnh Thương (32 tuổi, trú P.Phú Thượng, Hà Nội) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an Hà Nội phát hiện một số người đăng tin rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (sự kiện A80).

Rao bán 2 triệu đồng/vé xem diễu binh A80 rồi chiếm đoạt 135 triệu của 68 người - Ảnh 1.

Bà Phan Hạnh Thương tại cơ quan điều tra

ẢNH: N.B

‎PA03 nhận thấy việc rao bán giấy mời của các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vào cuộc xác minh, PA03 xác định bà Thương đã sử dụng Facebook "Phan Hanh Thuong" của mình đăng tin rao bán giấy mời với giá 2 triệu đồng. 

Bà Thương đưa ra thông tin đây là giấy mời được người quen cho, tặng và yêu cầu khách cung cấp thông tin căn cước khi mua giấy mời. Bà Thương còn rủ một người khác cùng "gom khách" để thực hiện việc lừa đảo.

‎Tính đến 27.8, bà Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hứa hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Thương đã sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân, không có bất kỳ giấy mời nào trả cho khách.

‎Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ PA03 chuyển sang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với bà Thương để điều tra, xử lý theo quy định.

‎Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tương tự. Mọi hành vi lợi dụng lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, 'thông chốt' bảo vệ A80

Tạm giữ hình sự nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, 'thông chốt' bảo vệ A80

Chạy ngược chiều trong khu vực đường cấm phục sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80, nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga lao thẳng vào công an. Người này vi phạm nồng độ cồn, đang bị tạm giữ hình sự để xử lý.

Công an Hà Nội thông tin vụ quái xế 'thông chốt', tông thẳng vào CSCĐ

Khám phá thêm chủ đề

hà nội lừa bán giấy mời xem diễu binh A80 Công an Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận