Rao bán 2 triệu đồng/giấy mời xem diễu binh A80, chiếm đoạt 135 triệu của 68 người

Chiều 30.8, Công an Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Phan Hạnh Thương (32 tuổi, trú P.Phú Thượng, Hà Nội) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an Hà Nội phát hiện một số người đăng tin rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (sự kiện A80).‎

Bà Phan Hạnh Thương tại cơ quan điều tra ẢNH: N.B

‎PA03 nhận thấy việc rao bán giấy mời của các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vào cuộc xác minh, PA03 xác định bà Thương đã sử dụng Facebook "Phan Hanh Thuong" của mình đăng tin rao bán giấy mời với giá 2 triệu đồng.

Bà Thương đưa ra thông tin đây là giấy mời được người quen cho, tặng và yêu cầu khách cung cấp thông tin căn cước khi mua giấy mời. Bà Thương còn rủ một người khác cùng "gom khách" để thực hiện việc lừa đảo.

‎Tính đến 27.8, bà Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hứa hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Thương đã sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân, không có bất kỳ giấy mời nào trả cho khách.

‎Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ PA03 chuyển sang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với bà Thương để điều tra, xử lý theo quy định.

‎Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tương tự. Mọi hành vi lợi dụng lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.