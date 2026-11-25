Ngày 24.11, tại Di tích lịch sử quốc gia sóc Bom Bo (xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai), hàng chục ngàn người đã đổ về chung vui trong lễ hội 'Bom Bo - Nhịp chày vang mãi - Vững bước tương lai'.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm và cũng là nơi diễn ra lễ bế mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.

Di tích lịch sử quốc gia sóc Bom Bo ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trải nghiệm giã gạo chày tay trên mảnh đất sóc Bom Bo

Tại ngày hội, nhiều không gian văn hóa đã được phục dựng như: Lễ hội kết bạn cộng đồng của người S'tiêng, M'nông; giã gạo chày tay; múa hát cồng chiêng cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhảy sạp... thu hút đông đảo người dân đến xem và trải nghiệm.

Người dân tham gia trải nghiệm giã gạo chày tay ngay tại sóc Bom Bo ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các gian trưng bày của các xã Bom Bo, Bù Đăng, Đồng Tâm, Thuận Lợi, Phú Nghĩa, Thọ Sơn, Phước Sơn, Nghĩa Trung và Đak Nhau được sắp xếp đẹp mắt với những nét đặc trưng văn hóa truyền thống như: dệt thổ cẩm, rượu cần, vật dụng sinh hoạt truyền thống, nông sản tiêu biểu của các địa phương như hạt tiêu, điều, cà phê.

Không gian trưng bày các sản phẩm dệt thổ cẩm của người S'tiêng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bên cạnh đó, con đường "Ẩm thực bếp Việt - Hương vị Bom Bo" với trên 50 gian hàng do UBND xã Bom Bo tổ chức với nhiều món ăn đặc trưng của địa phương như: thịt nướng, cơm lam, đọt mây lá nhíp, các món ăn nhanh... thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách.

Đối với đồng bào, sự kiện mang ý nghĩa tinh thần vô cùng to lớn. Già làng Điểu Lá (người có uy tín tại xã Bom Bo) phấn khởi chia sẻ: "Đây là cơ hội quý báu để bản sắc văn hóa của đồng bào S’tiêng sóc Bom Bo nói riêng và các dân tộc anh em nói chung được tôn vinh, quảng bá rộng rãi đến người dân thành phố Đồng Nai".

Người dân đồng bào S'tiêng sóc Bom Bo cùng du khách hát múa theo tiếng cồng chiêng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chị Nguyễn Thị Huyền Dịu (xã Bù Đăng) chia sẻ: "Lễ hội rất đông vui, ẩm thực phong phú với nhiều sản vật, trái cây. Tôi hy vọng lễ hội sẽ được tổ chức thường xuyên để người dân được tìm hiểu và cùng trải nghiệm những nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc anh em".

"Em rất vui khi cùng đơn vị tham quan, trải nghiệm giã gạo chày tay trên mảnh đất sóc Bom Bo. Đây là trải nghiệm mang lại cảm giác rất đặc biệt với em, tuy hơi mệt nhưng rất vui", binh nhất Lương Gia Huy (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đồng Nai) chia sẻ.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc ẢNH: HOÀNG GIÁP

Gắn kết cộng đồng

Tối cùng ngày, lễ bế mạc Tuần lễ văn hóa - Đại đoàn kết cũng đã diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như trình diễn cồng chiêng sóc Bom Bo; múa theo giai điệu bài hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo; các bài hát: Cô gái S'tiêng; Tình đất đỏ miền Đông; Đất nước trọn niềm vui..., và kết thúc bằng màn pháo hoa đặc sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, cho biết: "Với chủ đề "Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa", Tuần văn hóa - Đại đoàn kết đã tạo nên một không gian giao lưu văn hóa, nơi những giá trị truyền thống được tôn vinh, bản sắc văn hóa các dân tộc được hội tụ, lan tỏa".

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai dự lễ bế mạc Tuần văn hóa - Đại đoàn kết ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Điều ý nghĩa nhất mà tuần lễ mang lại chính là sự gắn kết cộng đồng, tinh thần sẻ chia, niềm tự hào về quê hương và ý thức cùng nhau xây dựng thành phố ngày càng tốt đẹp. Dù khác nhau về phong tục, tập quán, mỗi cộng đồng dân tộc đều có những giá trị văn hóa riêng, nhưng cùng chung cội nguồn dân tộc Việt Nam, chung tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên. Đó chính là nền tảng, là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc", ông Út nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, phát biểu bế mạc ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cũng theo ông Út, lễ bế mạc được tổ chức tại Bom Bo càng làm cho ý nghĩa của tuần lễ thêm sâu sắc. Bom Bo không chỉ là địa danh lịch sử mà còn là biểu tượng đẹp của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tình nghĩa quân dân trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc.

"Từ tiếng chày giã gạo nuôi quân năm xưa đến những nhịp điệu văn hóa rộn ràng hôm nay là sự tiếp nối của một tinh thần đoàn kết để bảo vệ quê hương, đoàn kết để xây dựng và phát triển đất nước", ông Út nhấn mạnh.