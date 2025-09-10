Rong ruổi mỗi đêm để giúp người

Cứu người trong lặng thầm

Từng được cứu giúp khi gặp nạn trên đường, nên anh Phan Minh Khánh (32 tuổi, ngụ P.Cai Lậy, Đồng Tháp - trước đây là TX.Cai Lậy, Tiền Giang) không thể quên. Từ ân tình đó, năm 2020, anh cùng nhóm bạn thành lập Đội SOS Cai Lậy, với mong muốn giúp người lúc nguy cấp.

Các thành viên Đội SOS Cai Lậy hỗ trợ người dân gặp sự cố trong đêm ẢNH: DUY TÂN

"Tôi nhớ như in lần chạy xe đi Đà Lạt rồi gặp sự cố khi đến địa phận Đồng Nai. Lúc đó, đường rất vắng nên tôi lên mạng xã hội nhờ đội cứu hộ ứng cứu. Sau lần được giúp đỡ, tôi nảy sinh ý tưởng thành lập Đội SOS Cai Lậy ở quê nhà để kịp thời hỗ trợ người gặp nạn", anh Khánh kể.

Với vai trò "thủ lĩnh" của đội, mỗi đêm, anh Khánh đều tham gia ca trực. Tinh thần của anh tạo nên nguồn cảm hứng, kết nối nhiều người tình nguyện tham gia và xem đó là một phần của hạnh phúc. Đêm đến, khi ánh đèn đường đổ dài bóng áo phản quang cũng là lúc 9 thành viên của đội gặp nhau trong vai trò "hiệp sĩ đường phố". Mỗi người một công việc khác nhau, từ thợ sửa xe, bảo vệ, shipper đến nhân viên y tế... Không lương, không danh phận, họ rong ruổi khắp các tuyến đường để kịp thời sơ cứu người bị tai nạn giao thông, hỗ trợ người dân bị hư xe hoặc xe hết xăng giữa đường.

Suốt nhiều năm qua, Đội SOS Cai Lậy đã thực hiện hơn 1.000 lượt hỗ trợ với trên 300 trường hợp cứu người khẩn cấp, góp phần đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro cho người đi đường. Đồng thời, đội luôn sát cánh cùng lực lượng công an trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Trong 2 năm gần đây, đội 8 lần được khen thưởng đột xuất, như một minh chứng cho sự tận tâm và hiệu quả từ hành động lặng thầm.

Tuyển người cũng phải xét kỹ

Dù là một đội tình nguyện, nhưng việc tuyển thành viên không hề dễ dãi. "Ai muốn tham gia phải theo đội từ 3 - 6 tháng. Nếu không có vấn đề gì mới được chính thức kết nạp", anh Khánh chia sẻ.

Từ một nhóm nhỏ tự phát, tinh thần nhân ái của Đội SOS Cai Lậy đã lan tỏa mạnh mẽ. Họ không chỉ trở thành điểm tựa cho người dân khi gặp nạn, mà còn là biểu tượng của tinh thần sống đẹp giữa đời thường, nơi mà những hành động tử tế được vun bồi bằng trái tim và trách nhiệm. Để bảo đảm tính minh bạch, mỗi trường hợp hỗ trợ đều được ghi hình lại, vừa làm chứng cứ, vừa giúp phối hợp với lực lượng chức năng khi cần.

Với những thành viên Đội SOS Cai Lậy, niềm vui không đến từ lời khen hay bằng khen, mà từ những nụ cười, cái bắt tay cảm ơn và đơn giản là ánh mắt biết ơn của người được giúp. "Điều chúng tôi mong mỏi nhất là những cung đường về đêm luôn được an toàn để người dân yên tâm trở về nhà sau mỗi chuyến đi. Hơn hết, chúng tôi hy vọng tinh thần sống đẹp sẽ tiếp tục lan tỏa", anh Khánh bày tỏ.

Thành viên Hồ Anh Tuấn chia sẻ: "Tình cờ biết đến hoạt động của đội trên mạng xã hội, tôi thấy rất ý nghĩa nên tham gia để góp sức giúp bà con". Còn anh Trần Văn Hưng Chung bày tỏ: "Mỗi lần giúp được ai đó, tôi thấy rất vui. Tôi mong rằng hành động này sẽ lan tỏa, để có thêm nhiều người đồng hành giúp người gặp nạn ban đêm".

Giữa nhịp sống hối hả, vẫn còn đó những người trẻ chọn cách sống tử tế, cống hiến âm thầm, để mỗi đêm qua đi là một hành trình của lòng nhân ái được tiếp nối.