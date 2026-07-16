Rooney và chuyên gia Anh chỉ ra lỗi sai 'chí mạng' của HLV Tuchel: Phải trả giá quá đắt

Các cựu danh thủ thất vọng

Cựu đội trưởng đội tuyển Anh Wayne Rooney là một trong những người chỉ trích thẳng thắn nhất, gay gắt nhất. Xuất hiện trên BBC ngay sau trận đấu, ông thừa nhận: "Đội tuyển Anh đã sụp đổ. Mọi chuyện bắt đầu từ HLV, rồi các cầu thủ không gây đủ áp lực lên bóng. Nhưng phần lớn lỗi là do HLV và những quyết định ông ấy đưa ra. Phải thành thật mà nói, những quyết định của HLV Tuchel đã khiến đội tuyển Anh phải trả giá quá đắt.

Trong khi đó, trên chương trình The Overlap của Sky Sports, cựu tuyển thủ Anh là Gary Neville dành nhiều thời lượng để phân tích trận đấu. Ông cho rằng đây "sẽ là một thất bại đau đớn" với tuyển Anh, khi đội bóng của HLV Tuchel chỉ còn cách trận chung kết vỏn vẹn 5 phút cộng thêm bù giờ trước khi để đối thủ lội ngược dòng.

Theo Neville, hàng loạt tuyển thủ Anh chơi quá bó hẹp và lùi quá sâu trong giai đoạn quyết định, một kịch bản mà ông so sánh với chính trận thua Ý ở chung kết EURO. Ông cũng nhận định vấn đề của tuyển Anh nằm ở tâm lý và niềm tin nhiều hơn là con người, đồng thời bày tỏ sự khó hiểu khi kịch bản tương tự cứ lặp đi lặp lại với đội tuyển này qua nhiều giải đấu.

HLV Tuchel đã có những quyết định sai lầm ẢNH: REUTERS

Ngồi cùng Neville trong chương trình, Roy Keane có cái nhìn ngắn gọn hơn nhưng vẫn phần nào phản ánh sự vượt trội của đối thủ. Ông cho rằng Argentina đã tận dụng tốt thế trận, đồng thời khen ngợi chất lượng mà đại diện Nam Mỹ thể hiện trong những phút cuối trận.

Trong khi đó, cựu tiền vệ Paul Merson lại tỏ ra bất ngờ và có phần thất vọng trước cách tiếp cận của HLV Tuchel. Ông từng thông cảm cho lối chơi phòng ngự chặt chẽ của HLV tiền nhiệm Gareth Southgate, nhưng không nghĩ Tuchel sẽ đi theo con đường tương tự. Merson cho rằng ông kỳ vọng nhà cầm quân người Đức sẽ tạo ra một điều gì đó khác biệt để gây sức ép lên Argentina, nhưng thay vào đó đội tuyển Anh lại lùi sâu phòng ngự với "cả một xe tải hậu vệ" trên sân ngay sau khi để thủng lưới.

Chuyên gia phân tích nói gì?

Cây bút Ron Walker của Sky Sports đưa ra góc nhìn chi tiết nhất về bước ngoặt của trận đấu. Theo ông, quyết định chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ ở phút 71 của HLV Tuchel là nguyên nhân trực tiếp khiến tuyển Anh đánh mất thế trận. Chỉ trong 21 phút sau khi thực hiện thay đổi đó cho đến khi để thủng lưới bàn quyết định, đội tuyển Anh đã nhường tới gần 93% quyền kiểm soát bóng cho Argentina và không có nổi một pha chạm bóng nào trong vòng cấm đối phương.

Dù vậy, HLV Tuchel vẫn tiếp tục công việc và sẽ dẫn dắt đội tuyển Anh ở EURO 2028 ẢNH: REUTERS

Với sơ đồ 5-4-1, đội bóng của HLV Tuchel gần như không có phương án triển khai bóng, chỉ thực hiện 7 đường chuyền vào phần sân đối phương sau khi Ezri Konsa vào sân và Argentina ghi bàn thứ 2. Walker kết luận rằng chính sự rụt rè quen thuộc của đội tuyển Anh, cộng với nước cờ mạo hiểm của HLV Tuchel, đã vô tình mời gọi nhà đương kim vô địch thế giới cùng cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại nhập cuộc, và 2 pha kiến tạo của Messi chính là cái giá phải trả.

Nhìn chung, dù mỗi người có cách diễn đạt khác nhau, điểm chung trong các ý kiến từ Rooney, Neville, Merson cho đến phân tích của Ron Walker đều chỉ ra rằng những điều chỉnh chiến thuật của Tuchel, đặc biệt là quyết định lùi đội hình sâu và chuyển sang chơi phòng ngự số đông, chính là nguyên nhân khiến đội tuyển Anh đánh mất cơ hội lần đầu vào chung kết World Cup kể từ năm 1966.