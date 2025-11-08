Runner khiếm thị chinh phục tòa nhà 51 tầng

Cuối tháng 10 vừa qua, anh Huỳnh Hữu Cảnh (40 tuổi, ở An Giang) là người khiếm thị duy nhất tham gia giải chạy HCMC SkyRun 2025 - leo 51 tầng tòa nhà Bitexco (P.Sài Gòn, TP.HCM) với 1.055 bậc thang.

"Xem giới hạn của mình đến đâu"

Anh Cảnh, người được cộng đồng runner đặt biệt danh "Người khiếm thị truyền cảm hứng chạy bộ", chia sẻ: "Leo cầu thang 51 tầng lầu, tôi chưa từng thử nên tham gia để xem giới hạn của mình đến đâu".

Đồng hành với anh là chị Trần Thị Thủy Tiên (32 tuổi, ở TP.HCM), từng dẫn đường cho anh trong một số giải chạy trước đây. Thủy Tiên được biết đến với hình ảnh thường mặc trang phục ấn tượng (cosplay) trong các giải chạy phong trào.

Khoảnh khắc về đích sau khi leo 51 tầng lầu của 2 anh em

Có kinh nghiệm tham gia giải leo cầu thang, Tiên cho biết hoạt động này không gây mỏi chân, nhưng tim nhanh mệt. Cầu thang bộ hẹp, không thoáng khí, khác hẳn chạy ngoài trời. Những lần trước, Tiên cột dây vào tay anh Cảnh, chạy song song. Vừa chạy, Tiên quan sát, hướng dẫn anh tránh người, vật cản. Gần tới trạm tiếp nước, Tiên thông báo để anh giảm tốc độ, lấy nước giúp anh.

Chị Thủy Tiên dẫn đường cho anh Cảnh tại giải leo cầu thang Ảnh: NVCC

Tại giải chạy HCMC SkyRun 2025, anh Cảnh chạy phía trước. Trong khi anh vừa bước vừa dò đường bằng cách đặt tay lên lan can thì Tiên theo sau quan sát lối đi, thông báo lúc cần rẽ, hay cần đi chậm để tránh người… Họ về đích sau hơn 15 phút.

Tại bãi đáp trực thăng của tòa nhà Bitexco, sau lưng là cờ Tổ quốc tung bay, 2 anh em chụp hình cùng tấm huy chương với nhiều cảm xúc khó tả. "Anh Cảnh tin tưởng tuyệt đối người dẫn đường", Tiên nói và cho biết bản thân có thể cảm nhận rõ tinh thần và ý chí mạnh mẽ của anh trong mọi hành trình.

Giúp người khuyết tật tự tin hòa nhập

Anh Cảnh đang làm việc tại Trung tâm bảo trợ xã hội Kiên Giang (thuộc Sở Y tế tỉnh An Giang). Mất thị giác năm 8 tuổi, hành trình đi tìm tri thức của anh Cảnh không hề dễ dàng nhưng anh không bỏ cuộc. Sau khi tốt nghiệp ngành Giáo dục đặc biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, anh sang Úc du học 2 năm và lấy bằng thạc sĩ ngành Công tác xã hội, ĐH Flinders.

Anh Cảnh và người hỗ trợ kết nối qua sợi dây, cùng tập luyện

Gia đình của anh Cảnh cùng chạy bộ

Thấy phong trào chạy bộ ở VN phát triển, anh Cảnh cũng muốn thử. "Không thấy đường làm sao mà chạy? Đó là nỗi sợ của tôi, nên tôi càng muốn tìm cách vượt qua", anh kể lại. Một ngày năm 2022, dù chưa từng tập luyện, anh tham gia chạy 21 km đầu tiên vì có người bạn hứa sẽ dẫn đường.

Chạy đến km thứ 15, anh Cảnh đuối sức, chân đau nhức, tưởng chừng phải bỏ cuộc. Khi cả hai chạy ngang qua một ngôi chùa, họ dừng lại và anh Cảnh đã cầu nguyện, xin thêm sức mạnh để về đích. "Ý chí và quyết tâm rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả để đạt mục tiêu. Suy nghĩ bên trong, thể lực bên ngoài phải thống nhất", anh nói và đúc kết bài học sâu sắc, khuyên mọi người không nên "liều" như anh.

Biết tầm quan trọng của tập luyện nhưng anh không thể tự chạy bộ ra đường. Để bắt đầu, anh tập thể lực tại nhà, từ hít đất, chạy tại chỗ hay vòng quanh tấm thảm yoga dài hơn 2 m. Thông qua mạng xã hội, anh Cảnh tìm được người giúp dẫn đường để có thể tập luyện vài buổi mỗi tuần. "Có hôm, chúng tôi đi về mất 60 km chỉ để được bạn dẫn chạy 5 km", chị Huỳnh Tố Nga, vợ anh kể.

Cuối năm 2023, anh thành lập CLB Hoa Khuyết, gồm những người khuyết tật, khiếm thị thích chạy bộ. Theo anh, chạy bộ giúp mọi người tự tin hơn, dễ dàng kết nối với nhau và hòa nhập với cộng đồng tốt hơn.

Anh Cảnh từng tham gia chạy marathon 4 lần, nhiều lần chạy 21 km. Đặc biệt, có tới 4 lần anh cùng với những người bạn khuyết tật hoàn thành Ironman 70.3 - cuộc thi 3 môn phối hợp hạng mục tiếp sức. Anh đảm nhiệm chạy 21 km, 1 người bơi 1,9 km và 1 người khác đạp xe 80 km. Qua đó, họ được Tổ chức Kỷ lục VN trao chứng nhận "Ý chí kỷ lục VN". "Mục tiêu trong tương lai của mình là chạy 100 km và một mình chinh phục Ironman 70.3", anh quyết tâm.