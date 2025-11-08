Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống
Lan tỏa trên mạng xã hội:

Runner khiếm thị chinh phục tòa nhà 51 tầng

Phan Diệp
Phan Diệp
08/11/2025 05:15 GMT+7

Mới đây, hình ảnh cô gái nắm tay chàng trai khiếm thị cùng nhau leo cầu thang, chinh phục 51 tầng của tòa nhà Bitexco ở TP.HCM thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng.

Cuối tháng 10 vừa qua, anh Huỳnh Hữu Cảnh (40 tuổi, ở An Giang) là người khiếm thị duy nhất tham gia giải chạy HCMC SkyRun 2025 - leo 51 tầng tòa nhà Bitexco (P.Sài Gòn, TP.HCM) với 1.055 bậc thang.

"Xem giới hạn của mình đến đâu"

Anh Cảnh, người được cộng đồng runner đặt biệt danh "Người khiếm thị truyền cảm hứng chạy bộ", chia sẻ: "Leo cầu thang 51 tầng lầu, tôi chưa từng thử nên tham gia để xem giới hạn của mình đến đâu".

Đồng hành với anh là chị Trần Thị Thủy Tiên (32 tuổi, ở TP.HCM), từng dẫn đường cho anh trong một số giải chạy trước đây. Thủy Tiên được biết đến với hình ảnh thường mặc trang phục ấn tượng (cosplay) trong các giải chạy phong trào.

Runner khiếm thị chinh phục tòa nhà 51 tầng- Ảnh 1.

Khoảnh khắc về đích sau khi leo 51 tầng lầu của 2 anh em

Có kinh nghiệm tham gia giải leo cầu thang, Tiên cho biết hoạt động này không gây mỏi chân, nhưng tim nhanh mệt. Cầu thang bộ hẹp, không thoáng khí, khác hẳn chạy ngoài trời. Những lần trước, Tiên cột dây vào tay anh Cảnh, chạy song song. Vừa chạy, Tiên quan sát, hướng dẫn anh tránh người, vật cản. Gần tới trạm tiếp nước, Tiên thông báo để anh giảm tốc độ, lấy nước giúp anh.

Runner khiếm thị chinh phục tòa nhà 51 tầng- Ảnh 2.

Chị Thủy Tiên dẫn đường cho anh Cảnh tại giải leo cầu thang

Ảnh: NVCC

Tại giải chạy HCMC SkyRun 2025, anh Cảnh chạy phía trước. Trong khi anh vừa bước vừa dò đường bằng cách đặt tay lên lan can thì Tiên theo sau quan sát lối đi, thông báo lúc cần rẽ, hay cần đi chậm để tránh người… Họ về đích sau hơn 15 phút.

Tại bãi đáp trực thăng của tòa nhà Bitexco, sau lưng là cờ Tổ quốc tung bay, 2 anh em chụp hình cùng tấm huy chương với nhiều cảm xúc khó tả. "Anh Cảnh tin tưởng tuyệt đối người dẫn đường", Tiên nói và cho biết bản thân có thể cảm nhận rõ tinh thần và ý chí mạnh mẽ của anh trong mọi hành trình.

Giúp người khuyết tật tự tin hòa nhập

Anh Cảnh đang làm việc tại Trung tâm bảo trợ xã hội Kiên Giang (thuộc Sở Y tế tỉnh An Giang). Mất thị giác năm 8 tuổi, hành trình đi tìm tri thức của anh Cảnh không hề dễ dàng nhưng anh không bỏ cuộc. Sau khi tốt nghiệp ngành Giáo dục đặc biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, anh sang Úc du học 2 năm và lấy bằng thạc sĩ ngành Công tác xã hội, ĐH Flinders.

Runner khiếm thị chinh phục tòa nhà 51 tầng- Ảnh 3.

Anh Cảnh và người hỗ trợ kết nối qua sợi dây, cùng tập luyện

Runner khiếm thị chinh phục tòa nhà 51 tầng- Ảnh 4.

Gia đình của anh Cảnh cùng chạy bộ

Thấy phong trào chạy bộ ở VN phát triển, anh Cảnh cũng muốn thử. "Không thấy đường làm sao mà chạy? Đó là nỗi sợ của tôi, nên tôi càng muốn tìm cách vượt qua", anh kể lại. Một ngày năm 2022, dù chưa từng tập luyện, anh tham gia chạy 21 km đầu tiên vì có người bạn hứa sẽ dẫn đường.

Chạy đến km thứ 15, anh Cảnh đuối sức, chân đau nhức, tưởng chừng phải bỏ cuộc. Khi cả hai chạy ngang qua một ngôi chùa, họ dừng lại và anh Cảnh đã cầu nguyện, xin thêm sức mạnh để về đích. "Ý chí và quyết tâm rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả để đạt mục tiêu. Suy nghĩ bên trong, thể lực bên ngoài phải thống nhất", anh nói và đúc kết bài học sâu sắc, khuyên mọi người không nên "liều" như anh.

Runner khiếm thị chinh phục tòa nhà 51 tầng- Ảnh 5.

Biết tầm quan trọng của tập luyện nhưng anh không thể tự chạy bộ ra đường. Để bắt đầu, anh tập thể lực tại nhà, từ hít đất, chạy tại chỗ hay vòng quanh tấm thảm yoga dài hơn 2 m. Thông qua mạng xã hội, anh Cảnh tìm được người giúp dẫn đường để có thể tập luyện vài buổi mỗi tuần. "Có hôm, chúng tôi đi về mất 60 km chỉ để được bạn dẫn chạy 5 km", chị Huỳnh Tố Nga, vợ anh kể.

Cuối năm 2023, anh thành lập CLB Hoa Khuyết, gồm những người khuyết tật, khiếm thị thích chạy bộ. Theo anh, chạy bộ giúp mọi người tự tin hơn, dễ dàng kết nối với nhau và hòa nhập với cộng đồng tốt hơn.

Anh Cảnh từng tham gia chạy marathon 4 lần, nhiều lần chạy 21 km. Đặc biệt, có tới 4 lần anh cùng với những người bạn khuyết tật hoàn thành Ironman 70.3 - cuộc thi 3 môn phối hợp hạng mục tiếp sức. Anh đảm nhiệm chạy 21 km, 1 người bơi 1,9 km và 1 người khác đạp xe 80 km. Qua đó, họ được Tổ chức Kỷ lục VN trao chứng nhận "Ý chí kỷ lục VN". "Mục tiêu trong tương lai của mình là chạy 100 km và một mình chinh phục Ironman 70.3", anh quyết tâm.

Tin liên quan

Lan tỏa trên mạng xã hội: Buổi sinh nhật ấm áp của cụ ông

Lan tỏa trên mạng xã hội: Buổi sinh nhật ấm áp của cụ ông

Trong khu nhà trọ, nhóm sinh viên âm thầm chuẩn bị bánh kem và quà mừng sinh nhật cho người chủ nhà 85 tuổi. Khoảnh khắc bất ngờ ấy khiến cụ ông rưng rưng nước mắt, còn cộng đồng mạng thì "tan chảy" trước tình cảm ấm áp giữa chủ nhà và người thuê trọ.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Câu chuyện đẹp ở trạm thu phí

Lan tỏa trên mạng xã hội: Ngọn lửa nhân ái từ bếp ăn 0 đồng

Khám phá thêm chủ đề

Sở Y tế tỉnh An Giang Huỳnh Tố Nga Tổ chức Kỷ lục VN Huỳnh Hữu Cảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận