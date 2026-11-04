Sắc trắng giữa giờ tiễn biệt

Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên
Google tìm kiếm. Xem hướng
dẫn.
Những đóa cúc trắng trên tay người dân hai bên đường như lời tiễn biệt dành cho 731 liệt sĩ được đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, trong hành trình trở về đầy xúc động sáng 14.10.
Tại nút giao đường Điện Biên Phủ và Hai Bà Trưng, hình ảnh các em sinh viên Trường đại học Gia Định cùng các bà, các cô chú và người dân thuộc nhiều thế hệ lặng lẽ cúi mình, đặt tay lên ngực trái đã tạo nên một khoảnh khắc trang nghiêm, xúc động, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Bình luận (0)