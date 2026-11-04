    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Sắc trắng giữa giờ tiễn biệt

    Bài và ảnh: Phan Như Ngọc
    Bài và ảnh: Phan Như Ngọc
    (TP.HCM)
    Những đóa cúc trắng trên tay người dân hai bên đường như lời tiễn biệt dành cho 731 liệt sĩ được đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, trong hành trình trở về đầy xúc động sáng 14.10.

    Tại nút giao đường Điện Biên Phủ và Hai Bà Trưng, hình ảnh các em sinh viên Trường đại học Gia Định cùng các bà, các cô chú và người dân thuộc nhiều thế hệ lặng lẽ cúi mình, đặt tay lên ngực trái đã tạo nên một khoảnh khắc trang nghiêm, xúc động, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

    Sắc trắng giữa giờ tiễn biệt - Ảnh 1.

    Đoàn xe chở các anh hùng liệt sĩ đi qua con đường Hai Bà Trưng trong sự tiễn đưa trang nghiêm của người dân

    Sắc trắng giữa giờ tiễn biệt - Ảnh 2.

    Các chiến sĩ nghiêm trang giơ tay chào điều lệnh, bày tỏ lòng thành kính và tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ trong giờ phút tiễn đưa

    Sắc trắng giữa giờ tiễn biệt - Ảnh 3.

    Sinh viên và người dân cùng đặt tay lên ngực, tay cầm hoa trắng, nghiêm trang dõi theo đoàn xe đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ

    Sắc trắng giữa giờ tiễn biệt - Ảnh 5.

    Hai người phụ nữ chắp tay thành kính, lặng lẽ tưởng niệm...

    Sắc trắng giữa giờ tiễn biệt - Ảnh 6.

    Đoàn xe đã đi qua, dòng người dần tản đi, các cụ vẫn ngồi lại bên đường, lưu luyến dõi theo hành trình tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ

    Sắc trắng giữa giờ tiễn biệt - Ảnh 7.

    Các em sinh viên thu gom những đóa hoa cúc trắng về một nơi sau khi đoàn xe đã đi, khép lại hoạt động tưởng niệm trong sự trân trọng và thành kính

    Sắc trắng giữa giờ tiễn biệt - Ảnh 8.

     

    Tin liên quan

    Cô dược sĩ trẻ và hành trình sẻ chia

    Cô dược sĩ trẻ và hành trình sẻ chia

    Buổi sáng ở Khu công nghiệp Bình Minh bắt đầu bằng nhịp sống tất bật. Giữa guồng quay ấy, cô dược sĩ trẻ Nguyễn Thị Mỹ Dung còn dành thời gian ngoài giờ làm để sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn.

    Một đời giữ lửa nghề giáo

    Chàng trai ba dạng tật và giấc mơ nông nghiệp xanh

    Khám phá thêm chủ đề

    giờ tiễn biệt Hài Cốt Liệt Sĩ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng sống đẹp sống đẹp mùa 6

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận