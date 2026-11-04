Sắc trắng giữa giờ tiễn biệt

Tại nút giao đường Điện Biên Phủ và Hai Bà Trưng, hình ảnh các em sinh viên Trường đại học Gia Định cùng các bà, các cô chú và người dân thuộc nhiều thế hệ lặng lẽ cúi mình, đặt tay lên ngực trái đã tạo nên một khoảnh khắc trang nghiêm, xúc động, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đoàn xe chở các anh hùng liệt sĩ đi qua con đường Hai Bà Trưng trong sự tiễn đưa trang nghiêm của người dân

Các chiến sĩ nghiêm trang giơ tay chào điều lệnh, bày tỏ lòng thành kính và tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ trong giờ phút tiễn đưa

Sinh viên và người dân cùng đặt tay lên ngực, tay cầm hoa trắng, nghiêm trang dõi theo đoàn xe đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ

Hai người phụ nữ chắp tay thành kính, lặng lẽ tưởng niệm...

Đoàn xe đã đi qua, dòng người dần tản đi, các cụ vẫn ngồi lại bên đường, lưu luyến dõi theo hành trình tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ