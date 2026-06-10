Sắc vóc quyến rũ của Cẩm Ly trước khi thi Miss Cosmo

Chia sẻ về cột mốc này, Đỗ Cẩm Ly cho biết kể từ thời điểm giành danh hiệu á hậu, bản thân cô đã chủ động chuẩn bị tâm thế của một “chiến binh”. Được tham gia tranh tài ở Miss Cosmo 2026 với người đẹp 23 tuổi là một niềm tự hào. Với cô, đây là cơ hội giúp bản thân kết nối với thế giới, giới thiệu một Việt Nam hiện đại, năng động và giàu bản sắc