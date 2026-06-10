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Giải trí Đời nghệ sĩ

Sắc vóc quyến rũ của Cẩm Ly trước khi thi Miss Cosmo

Thạch Anh
Thạch Anh
10/06/2026 16:11 GMT+7

Cẩm Ly sở hữu hình thể nóng bỏng cùng kết quả học tập tốt. Cô được kỳ vọng sẽ nối tiếp chuỗi thành tích ấn tượng của Xuân Hạnh, Phương Linh tại đấu trường nhan sắc Miss Cosmo 2026.

Đỗ Cẩm Ly sinh năm 2003, quê Phú Thọ. Cô sở hữu chiều cao 1,73 m cùng hình thể nóng bỏng với số đo ba vòng 88-61-97. Trước đó, người đẹp 23 tuổi từng giành ngôi vị á hậu tại Miss Cosmo Vietnam 2025. Đỗ Cẩm Ly còn là cử nhân ngành Quan hệ quốc tế của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM với thành tích tốt nghiệp loại giỏi.

Mục tiêu của Đỗ Cẩm Ly tại Miss Cosmo

Không chỉ nổi bật về sắc vóc, Đỗ Cẩm Ly còn có sở trường ca hát và nhiều năng khiếu nghệ thuật. Do đó, cô được kỳ vọng mang đến hình ảnh một đại diện sắc đẹp bản lĩnh, đa tài và giàu tiềm năng trên đấu trường quốc tế

ẢNH: NGÔ ANH

Không ngừng theo đuổi tri thức và tư duy hội nhập, người đẹp đặc biệt quan tâm đến các vấn đề giáo dục, trao quyền cho thanh thiếu niên và sự phát triển bền vững của cộng đồng. Thông qua hành trình “chinh chiến”, Đỗ Cẩm Ly được kỳ vọng sẽ lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh tại Miss Cosmo 2026

ẢNH: NGÔ ANH

Chia sẻ về cột mốc này, Đỗ Cẩm Ly cho biết kể từ thời điểm giành danh hiệu á hậu, bản thân cô đã chủ động chuẩn bị tâm thế của một “chiến binh”. Được tham gia tranh tài ở Miss Cosmo 2026 với người đẹp 23 tuổi là một niềm tự hào. Với cô, đây là cơ hội giúp bản thân kết nối với thế giới, giới thiệu một Việt Nam hiện đại, năng động và giàu bản sắc

ẢNH: NVCC

Từ những ngày cùng sinh hoạt, tập luyện và đồng hành trong các hoạt động của tổ chức Miss Cosmo Vietnam, Đỗ Cẩm Ly có cơ hội chứng kiến hành trình chuẩn bị của Phương Linh. Những câu chuyện phía sau ánh hào quang, những bài học từ đấu trường quốc tế và cả khát vọng đưa hình ảnh phụ nữ Việt Nam vươn xa đã trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt đối với người đẹp sinh năm 2003

ẢNH: NVCC

“Ly rất mong chờ hành trình này sẽ được kết nối cùng những người bạn mới đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đồng thời lan tỏa tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, cởi mở, sẵn sàng hội nhập nhưng luôn gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc”, người đẹp 10X bộc bạch

ẢNH: NVCC

Trong hành trình này, Đỗ Cẩm Ly nhận được sự đồng hành, định hướng chiến lược từ giám đốc quốc gia Ngọc Châu. Người đẹp sinh năm 2003 sẽ được đàn chị hỗ trợ đào tạo về kỹ năng, định hình phong cách cá nhân, kết nối với các chuyên gia phù hợp để có được những phần thể hiện ấn tượng tại Miss Cosmo 2026

ẢNH: NVCC

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