Sắc vóc quyến rũ của Cẩm Ly trước khi thi Miss Cosmo

Cẩm Ly sở hữu hình thể nóng bỏng cùng kết quả học tập tốt. Cô được kỳ vọng sẽ nối tiếp chuỗi thành tích ấn tượng của Xuân Hạnh, Phương Linh tại đấu trường nhan sắc Miss Cosmo 2026.
Đỗ Cẩm Ly sinh năm 2003, quê Phú Thọ. Cô sở hữu chiều cao 1,73 m cùng hình thể nóng bỏng với số đo ba vòng 88-61-97. Trước đó, người đẹp 23 tuổi từng giành ngôi vị á hậu tại Miss Cosmo Vietnam 2025. Đỗ Cẩm Ly còn là cử nhân ngành Quan hệ quốc tế của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM với thành tích tốt nghiệp loại giỏi.
Mục tiêu của Đỗ Cẩm Ly tại Miss Cosmo
Không ngừng theo đuổi tri thức và tư duy hội nhập, người đẹp đặc biệt quan tâm đến các vấn đề giáo dục, trao quyền cho thanh thiếu niên và sự phát triển bền vững của cộng đồng. Thông qua hành trình “chinh chiến”, Đỗ Cẩm Ly được kỳ vọng sẽ lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh tại Miss Cosmo 2026
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