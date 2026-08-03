Saigontourist Group hợp tác với Vietnam Airlines, Becamex Group, IPPG phát triển hệ sinh thái du lịch

Chiều 3.8, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức lễ ký kết hợp tác cùng các đối tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2030. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm thành lập đơn vị (1.8.1975 - 1.8.2026) với chủ đề "Kết nối giá trị - Đồng hành phát triển - Kiến tạo tương lai".



Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng hoa chúc mừng ẢNH: HOÀNG BẢO

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố.

Cùng dự có lãnh đạo Saigontourist Group và các đơn vị thành viên; đại diện Vietnam Airlines, Becamex Group, IPPG cùng nhiều doanh nghiệp, tổ chức đối tác trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group, cho biết giai đoạn 2026 - 2030, Tổng công ty tập trung vào 3 định hướng chiến lược.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group phát biểu khai mạc ẢNH: HOÀNG BẢO

Trong đó, đơn vị phát triển hệ sinh thái du lịch - dịch vụ đồng bộ, lấy khách hàng làm trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu trong quản trị, kinh doanh; mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh đánh giá cao sáng kiến xây dựng hệ sinh thái liên kết của Saigontourist Group. Theo ông, đây là hướng đi phù hợp với chiến lược phát triển của thành phố.

Ông đề nghị các bên sớm cụ thể hóa nội dung ký kết thành chương trình, dự án và sản phẩm có thể đo lường hiệu quả.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh khẳng định thành phố sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện triển khai các chương trình hợp tác, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á.

Kết nối hàng không, công nghệ, bán lẻ với du lịch

Tại sự kiện, Saigontourist Group đã ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với Vietnam Airlines, Becamex Group và IPPG.

Theo ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, 2 bên sẽ phối hợp quảng bá điểm đến, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, xây dựng các gói dịch vụ kết hợp hàng không - du lịch và chương trình ưu đãi cho khách hàng.

Mạng lưới đối tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 của Saigontourist Group ẢNH: HOÀNG BẢO

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Becamex Group, cho biết 2 bên sẽ kết hợp thế mạnh về công nghệ, giải pháp số và kinh nghiệm vận hành du lịch để số hóa trải nghiệm khách hàng, tối ưu quản trị và phát triển các sản phẩm dịch vụ thông minh.

Về phía IPPG, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch tập đoàn, cho biết sẽ đưa các thế mạnh về bán lẻ, ẩm thực và dịch vụ hàng không vào chương trình hợp tác. IPPG cũng sẽ tận dụng mạng lưới đối tác quốc tế để quảng bá du lịch TP.HCM và Việt Nam.

Một điểm nhấn của chương trình là công bố mạng lưới đối tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2030, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tổ chức. Các bên dự kiến chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm quản trị, dữ liệu, khách hàng và cơ hội đầu tư để triển khai các chương trình, dự án và sản phẩm mới.

Ông Cao Văn Chóng, Tổng giám đốc Saigontourist Group phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo ẢNH: HOÀNG BẢO

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, ông Cao Văn Chóng, Tổng giám đốc Saigontourist Group, cho biết đơn vị cùng các đối tác sẽ xây dựng kế hoạch triển khai từng chương trình hợp tác, xác định rõ mục tiêu, lộ trình, đầu mối thực hiện và cơ chế phối hợp. Qua đó, các thỏa thuận sẽ được cụ thể hóa thành chương trình, dự án và sản phẩm.