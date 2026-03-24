Sân bay quá tải, Đà Nẵng kiến nghị gỡ nghẽn khẩn cấp

Sáng 24.3, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã gửi văn bản đến Bộ Công an, Bộ Tài chính, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cùng Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong khai thác và phục vụ hành khách tại sân bay.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, những năm qua, sân bay Đà Nẵng liên tục được đầu tư nâng cấp, mở rộng và đạt nhiều thành tích ấn tượng. Đáng chú ý, năm 2026, tổ chức Skytrax công bố sân bay này tăng 9 bậc trong bảng xếp hạng "100 sân bay tốt nhất thế giới", tiếp tục nằm trong Top 10 châu Á và giữ vững vị trí này suốt 3 năm liên tiếp.

Lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng ngày càng đông ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuy nhiên, sự tăng trưởng nóng về lưu lượng hành khách đang tạo áp lực rất lớn. Trung bình mỗi ngày có từ 130 - 170 chuyến bay, trong đó 60 - 70 chuyến quốc tế. Sản lượng hành khách vì thế đã vượt xa công suất thiết kế của cả 2 nhà ga.

Cụ thể, nhà ga T1 có công suất 6 triệu khách/năm nhưng năm 2025 đã phục vụ tới 7,5 triệu khách; nhà ga T2 thiết kế 4 triệu khách/năm nhưng thực tế đạt 6,8 triệu khách.

Tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra tại các khu vực làm thủ tục, kiểm tra an ninh và nhập cảnh, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hành khách cũng như hình ảnh du lịch của thành phố.

Trước thực trạng này, UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Công an tăng cường nhân lực tại cửa khẩu, mở tối đa các quầy xuất nhập cảnh và đẩy mạnh triển khai hệ thống kiểm soát tự động (Autogate) nhằm giảm thời gian chờ đợi.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Xây dựng thúc đẩy nhanh tiến độ các dự án mở rộng nhà ga, sân đỗ tàu bay và hạ tầng logistics; đề nghị Bộ Tài chính bổ sung nhân lực hải quan, mở rộng luồng kiểm tra hành lý và ứng dụng công nghệ quản lý rủi ro để tăng tốc độ thông quan.

Lượng khách tăng trưởng bùng nổ 20 - 30% mỗi năm, vượt xa công suất thiết kế tại sân bay quốc tế Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Với ngành hàng không, thành phố đề nghị Cục Hàng không Việt Nam điều phối slot bay hợp lý, khuyến khích áp dụng check-in trực tuyến, sinh trắc học và chia sẻ dữ liệu khai thác theo thời gian thực để giảm áp lực tại sân bay.

Bên cạnh đó, ACV được đề nghị khẩn trương nâng cấp đường băng, bổ sung khu vực soi chiếu, tối ưu quy trình vận hành và sắp xếp lại không gian dịch vụ trong nhà ga.

Đơn vị khai thác nhà ga quốc tế cũng được đề nghị phối hợp điều tiết luồng hành khách, nâng cao năng lực phục vụ theo quy hoạch đã được phê duyệt.

UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan Trung ương để triển khai đồng bộ giải pháp, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không và du lịch trong thời gian tới.