Sản xuất pháo hoa Trung Quốc mong 'thăng hoa' doanh số nhân 250 năm quốc khánh Mỹ
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
11/05/2026 10:05 GMT+7

Các nhà sản xuất pháo hoa Trung Quốc cho biết thuế quan cao ngất ngưởng của Mỹ đã làm gián đoạn các đơn đặt hàng, buộc nhiều nhà sản xuất phải chuyển sang các thị trường khác. Giờ đây, họ hy vọng rằng nhu cầu cho các lễ kỷ niệm nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ cũng có thể làm tăng doanh số bán hàng.

Tại vùng sản xuất pháo hoa trọng điểm của Trung Quốc, công nhân cẩn thận đóng gói thuốc nổ thủ công, tuân theo các quy tắc an toàn nghiêm ngặt trong một khu vực đã sản xuất pháo hoa suốt nhiều thế kỷ.

Ngành công nghiệp này đang cảm nhận tác động của căng thẳng thương mại với thị trường xuất khẩu lớn nhất của mình là Mỹ.

Tại nhà máy pháo hoa Chili ở tỉnh Hồ Nam, giám sát sản xuất He Shuixian cho biết các đơn đặt hàng từ Mỹ đã bị ảnh hưởng. “Trong khoảng 1 năm trở lại đây, các đơn đặt hàng mà tôi xử lý nhiều nhất đến từ Pháp, Ý, Hà Lan, Đức và Anh. Còn đối với Mỹ, đơn hàng đã giảm rất nhiều do thuế quan”.

Thuế quan từng tăng vọt lên tới 145% đã khiến nhiều lô hàng bị mắc kẹt và buộc các nhà máy phải chuyển sang các thị trường khác.

Ông Wilson Lam, giám đốc kinh doanh tại Mỹ của thương hiệu Black Scorpion, cho biết tác động hồi tháng 4.2025 rất đáng kể: “Chúng tôi cũng có rất nhiều container bị giữ lại ở cảng và trong kho. Chúng tôi đã nghĩ đến mọi cách để giải quyết, nhưng với mức thuế cao như vậy, cuối cùng người tiêu dùng sẽ phải gánh chịu hậu quả”.

Các sản phẩm pháo hoa dành cho thị trường Mỹ được trưng bày tại phòng trưng bày của Chili Fireworks ở Liling, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), ngày 9.4.2026

ẢNH: REUTERS

Mặc dù vậy, nhu cầu của người Mỹ vẫn không hề biến mất. Các kệ hàng bày bán đầy ắp pháo hoa được thiết kế riêng cho người mua ở Mỹ, bao gồm cả những hộp có hình Tổng thống Donald Trump và khẩu hiệu “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Với việc Mỹ kỷ niệm 250 năm độc lập trong năm nay, ông Lam cho biết doanh số bán hàng đang phục hồi.

Tuy nhiên, nhiều nhà xuất khẩu đang thận trọng, tìm kiếm thị trường ngoài Mỹ để giảm thiểu rủi ro. Ông Liu Fangguo, người sáng lập nhà máy pháo hoa Shengding, cho biết sự chuyển hướng này đã diễn ra trong nhiều năm.

“Thực tế, trong suốt những năm qua, về phía xuất khẩu, chúng tôi chưa từng gặp bất kỳ vấn đề nào (với Mỹ) trước năm 2016. Người Mỹ có ý thức rất mạnh mẽ về cam kết hợp đồng. Nhưng kể từ khi ông Trump lên nắm quyền vào năm 2016 và thuế quan được tăng lên, ông ấy đã khiến các nhà xuất khẩu của Trung Quốc - cả doanh nghiệp và chính quyền địa phương - phải làm mọi cách để chuyển từ xuất khẩu sang thị trường nội địa, và mở rộng sang các quốc gia và khu vực khác”.

Bất chấp căng thẳng, ông Lam cho rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn duy trì mối liên hệ mật thiết: “Hai nước không thể sống thiếu nhau vì chúng ta là những bên thương mại lớn nhất, quan trọng nhất trên thế giới, vì vậy chúng ta không thể sống thiếu nhau và tôi lạc quan về tất cả điều này”.

Và khi pháo hoa cuối cùng cũng đến đích… những vấn đề chính trị đằng sau cũng sẽ phai nhạt, nhường chỗ cho màn trình diễn rực rỡ sắc màu, một lời nhắc nhở rằng ngay cả giữa những tranh chấp thương mại… nhu cầu ăn mừng vẫn cháy bỏng.

Tòa án tuyên thuế quan toàn cầu 10% của ông Trump là bất hợp pháp

Tòa án Thương mại quốc tế đã tuyên bố mức thuế quan 10% toàn cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump là bất hợp pháp và yêu cầu bồi thường.

