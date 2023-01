Sáng lên lòng nhân ái

Đây không phải lần đầu tiên cảnh sát giao thông Quảng Ngãi trực tiếp giúp đỡ người dân bị khó khăn khốn khổ trên đường số Một. Từ năm 2021 lúc đỉnh dịch hoành hành khiến hàng vạn người lao động đã phải rời Sài Gòn và nhiều tỉnh công nghiệp ở Nam Bộ đi xe máy hồi hương.

Khi qua địa phận Quảng Ngãi, những bà con hồi hương đã được người dân Quảng Ngãi ân cần trợ lập chốt trợ giúp các vật phẩm thiết yếu để tiếp tục cuộc hành trình gian khổ. Đặc biệt, cảnh sát giao thông (CSGT) Quảng Ngãi lập chốt lưu động trên quốc lộ đã nhiệt tình và chăm chút cho những người hồi hương từ thức ăn tới tiền mua xăng dầu. Có những trường hợp sản phụ sắp tới kỳ sinh nở đi trên đường cũng được CSGT Quảng Ngãi chăm sóc và đưa ngay vào bệnh viện phụ sản, có trường hợp sản phụ đã sinh nở ngay tại bệnh viện và được người dân cùng CSGT ủng hộ tiền bạc để mẹ tròn con vuông lên đường về quê.

Và ở Tết Quý Mão này, CSGT Quảng Ngãi lại giúp đỡ tận tình để ba bà cháu cơ nhỡ bị nhà xe bỏ rơi giữa đường được về lại Bà Rịa –Vũng Tàu an toàn. Sau Tết, khi người dân bắt đầu rời quê vào lại các tỉnh phía Nam mưu sinh, Cảnh sát giao thông Công an Quảng Ngãi đã lập chốt tiếp ứng nước và các vật phẩm thiết yếu để bà con đi xe máy sử dụng trong hành trình trở lại nơi làm việc. Do thường xuyên đi tuần tra trên quốc lộ Một, nên những hoàn cảnh khó khăn của người dân trong hành trình mưu sinh đã được các anh CSGT Quảng Ngãi phát hiện kịp thời và giúp đỡ hiệu quả để đồng bào mình có thể đi đến nơi về đến chốn.

CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Giúp đỡ đồng bào, nhất là từ thời gian đại dịch tới giờ, đã trở thành một nghĩa cử thường trực của CSGT Quảng Ngãi. Điều đó không chỉ làm ấm lòng những người dân được giúp đỡ, mà còn khiến những người dân Quảng Ngãi khi biết chuyện đều cảm thấy tự hào về những chiến sĩ CSGT của tỉnh mình. Chúng ta vẫn thường nói nhiều về nghĩa vụ giúp dân của chiến sĩ công an, nhưng những hành động giúp dân cụ thể và thường xuyên của các chiến sĩ CSGT, những người trực tiếp với dân đang lưu thông trên đường, nhất là vào những dịp lễ Tết, đã tạo được tình cảm ấm áp giữa dân và cảnh sát nhân dân. Những hành động đẹp của CSGT Quảng Ngãi rất cần được biểu dương khen thưởng để lan tỏa trong đội ngũ CSGT cả nước, để mỗi việc tốt mỗi hành động tốt làm sáng lên lòng nhân ái sẽ góp phần mang tới hạnh phúc cho cộng đồng.

Tôi nhớ mãi lời nói chân tình của thiếu tá Đỗ Thành Đạt, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ - Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi lúc hoàn thành “nhiệm vụ nhân ái” giúp đỡ cho ba bà cháu lên xe về Bà Rịa –Vũng Tàu: "Đưa ba bà cháu lên xe, chúng tôi ai cũng hạnh phúc. Tết sẻ chia, mỗi người làm một việc dù nhỏ thôi cũng thật ấm áp. Mong ba bà cháu về đến nhà an toàn. Một số anh em trong Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã liên hệ, khi ba bà cháu đến nơi sẽ tiếp tục hỗ trợ".

Khi lòng nhân ái được lan tỏa, niềm hạnh phúc sẽ đến một cách tự nhiên và ấm áp như vậy đó.