Sáng tạo độc đáo từ gỗ lũa

Từ nghề trồng dưa đến xưởng gỗ lũa

Trong căn xưởng nhỏ ở tổ 22 (P.Quan Triều, Thái Nguyên), anh Việt và anh Dũng lựa từng mảnh gỗ lũa, đặt thử lên khung đã dựng sẵn để tìm vị trí phù hợp. Có mảnh dùng làm thân, mảnh khác lại vừa vặn với dáng chân, cổ hoặc đầu của con vật. Trên kênh mạng xã hội "Việt gỗ lũa decor", những đoạn clip ghi lại công việc của 2 chàng trai, từ lúc dựng khung đến khi hoàn thiện mô hình, thu hút rất nhiều người xem.

Việt (trái) và Dũng đóng gói mô hình gửi khách hàng Ảnh: NVCC

Anh Việt kể trước đây anh làm nông nghiệp, trồng dưa chuột, dưa lưới. Vì thích động vật và những công việc đòi hỏi sự sáng tạo, khoảng 3 năm trước, anh bắt đầu tìm hiểu cách tạo hình bằng gỗ lũa. "Thật tình, tôi cũng không biết nên gọi công việc hiện tại của mình bằng một cái tên cụ thể như thế nào", anh Việt chia sẻ.

Ban đầu, việc 2 chàng trai dành thời gian ghép những mảnh gỗ thành hình con vật khiến không ít người ngạc nhiên. "Thời điểm mới bắt đầu làm, người thân, bạn bè không hình dung được công việc này là gì và e ngại không có đầu ra. Chúng tôi bắt đầu từ đam mê nhưng hiện tại đam mê đã tạo ra thu nhập ổn định", anh Dũng kể.

Những mô hình gỗ lũa kích thước nhỏ dùng trang trí bàn làm việc Ảnh: NVCC

Đến nay, cả hai có một xưởng nhỏ, làm việc cùng một người thợ khác để hoàn thành các đơn hàng. Để mô hình có thể trưng bày ngoài trời, họ sử dụng các loại gỗ chịu lực, có khả năng chống mối mọt để dựng khung bên trong. Khung được tạo hình gần với dáng con vật, sau đó phủ bên ngoài bằng những mảnh gỗ lũa, cố định bằng ốc vít inox.

Theo anh Việt, phần khung quyết định kết cấu và độ chắc chắn, nhưng chính những mảnh gỗ lũa bên ngoài mới tạo nên hình dáng riêng của từng sản phẩm. Những mô hình lớn có kết cấu đủ chắc để khách ngồi lên chụp ảnh, đồng thời có thể sử dụng trang trí sân vườn, quán cà phê và các không gian ngoài trời.

Chọn từng mảnh gỗ như 'đãi cát tìm vàng'

Điểm khác biệt trong cách làm của cả hai là không dùng dao, đục để chặt gọt những mảnh lũa cho vừa với khung. "Vết cắt gọt sẽ làm mất đi nét đẹp tự nhiên nguyên bản của lũa. Chính vì vậy, người thợ phải bỏ ra rất nhiều công sức để lựa chọn từng mảnh có sẵn với hình dáng và đường vân phù hợp với từng vị trí trên cơ thể con vật", anh Việt giải thích.

Với anh, không có hai mảnh lũa nào giống hệt nhau. Một mảnh gỗ chưa phù hợp với mô hình con hươu có thể lại vừa vặn phần thân hoặc chân của con ngựa. Bởi vậy, mỗi lần nhập nguyên liệu, họ dành nhiều thời gian phân loại. Trung bình, từ 100 kg gỗ lũa chỉ chọn được khoảng 40 - 50 kg phù hợp với sản phẩm đang thực hiện. Phần còn lại được giữ lại để sử dụng cho những mô hình khác. "Quá trình này không khác gì đãi cát tìm vàng", anh Việt nói.

Con hươu được tạo ra từ hàng trăm mảnh gỗ lũa Ảnh: NVCC

Các sản phẩm của xưởng có nhiều kích thước, từ mô hình nhỏ trang trí bàn làm việc, bàn uống nước, bể thủy sinh đến những con vật gần bằng kích thước thật. Những sản phẩm nhỏ, chiều ngang khoảng 25 - 30 cm, có giá từ 1,8 triệu đồng. Một mô hình hươu dài 1,3 - 1,8 m, cao khoảng 1,8 - 2,1 m tính cả sừng, nặng 60 - 80 kg, có giá khoảng 14 - 16 triệu đồng, tùy dáng đứng và độ khó.

Xưởng cũng từng hoàn thiện mô hình ngựa dài 2,6 m, cao 1,9 m và một con voi nặng khoảng 200 kg, được bán với giá 35 triệu đồng. Tùy kích thước và mức độ phức tạp, có sản phẩm chỉ mất vài ngày để hoàn thành, nhưng cũng có mô hình cần nhiều tuần hoặc cả tháng.

Theo anh Việt, những năm làm nông nghiệp trước đây đã giúp anh rèn tính kiên nhẫn, tỉ mỉ. Khi chuyển sang làm gỗ lũa, anh tiếp tục cần đến những đức tính ấy, nhất là ở công đoạn chọn nguyên liệu. Hai chàng trai chia sẻ thêm việc khó nhất không hẳn là bắt vít hay ghép các mảnh gỗ vào khung, mà là tạo được tỷ lệ cân đối để người xem nhận ra dáng vẻ của từng loài vật.

"Không có mảnh lũa nào là vô dụng. Điều quan trọng là người thợ nhìn ra vẻ đẹp của nó và biết cách biến vẻ đẹp đấy thành một tác phẩm đẹp", anh Việt đúc kết.