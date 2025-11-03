Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sạt lở núi ở Hà Tĩnh, đất đá trôi xuống như 'thác'

Phạm Đức
Phạm Đức
03/11/2025 17:27 GMT+7

Núi Rú Rác ở Hà Tĩnh xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến một lượng lớn đất đá trôi xuống như 'thác'. Vụ sạt lở núi xảy ra cạnh các trang trại chăn nuôi làm 1 người bị thương nhẹ và vùi lấp nhiều diện tích đất sản xuất.

Chiều 3.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Hồng Lĩnh, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng khiến 1 người bị thương nhẹ.

Sạt lở núi ở Hà Tĩnh, đất đá trôi xuống như 'thác'- Ảnh 1.

Núi Rú Rác xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng khiến khối lượng lớn đất đá trôi xuống

ẢNH: TÂN KỲ

Theo ông Lĩnh, vào sáng cùng ngày, chính quyền xã nhận được tin báo núi Rú Rác nằm trên địa bàn thôn Nam Thành (xã Cẩm Trung) xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, khiến khối lượng lớn đất đá trôi xuống bên dưới cạnh trang trại chăn nuôi và trồng trọt của gia đình anh Võ Văn Phú (42 tuổi).

Thời điểm xảy ra sạt lở, vợ anh Phú vừa thức dậy thì phát hiện ra sự việc nên bỏ chạy thoát thân. Trong quá trình tháo chạy, vợ chủ trang trại bị thương nhẹ do đất đá va trúng.

Sạt lở núi ở Hà Tĩnh, đất đá trôi xuống như 'thác'- Ảnh 2.

Đất đá từ trên núi trôi xuống trông như "thác"

ẢNH: TÂN KỲ

"Ngọn núi xảy ra sạt lở một phần diện tích là đất rừng sản xuất và một phần là rừng phòng hộ thuộc sự quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Khu vực gần chân núi lở có 4 trang trại chăn nuôi và trồng cây lâu năm. Vụ sạt lở khiến khoảng 1 ha đất sản xuất của người dân bị vùi lấp và một số tài sản của các chủ trang trại bị hư hỏng", ông Lĩnh thông tin.

Sạt lở núi ở Hà Tĩnh, đất đá trôi xuống như 'thác'- Ảnh 3.

Núi Rú Rác sạt lở khiến đất đá vùi lấp nhiều tài sản của các chủ trang trại

ẢNH: TÂN KỲ

Cũng theo ông Lĩnh, do mưa lớn vẫn đang xảy ra nên công tác thống kê thiệt hại chưa thể thực hiện vì rất nguy hiểm. Sau khi tiếp nhận sự việc, chính quyền xã Cẩm Trung đã hỗ trợ các chủ trang trại di dời hết tài sản ra ngoài và căng dây để cấm người dân qua lại khu vực xảy ra sạt lở núi.

Tin liên quan

Một xã miền núi Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn, sạt lở núi

Một xã miền núi Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn, sạt lở núi

UBND xã Tây Trà Bồng (Quảng Ngãi) vừa ban hành công văn tạm thời cho học sinh nghỉ học vào ngày 27.10 do mưa lớn, sạt lở núi gây ra trên địa bàn.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Hà Tĩnh Kẻ Gỗ Sạt lở bỏ chạy vùi lấp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận