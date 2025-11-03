Sạt lở núi ở Hà Tĩnh, đất đá trôi xuống như 'thác'

Chiều 3.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Hồng Lĩnh, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng khiến 1 người bị thương nhẹ.

Núi Rú Rác xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng khiến khối lượng lớn đất đá trôi xuống ẢNH: TÂN KỲ

Theo ông Lĩnh, vào sáng cùng ngày, chính quyền xã nhận được tin báo núi Rú Rác nằm trên địa bàn thôn Nam Thành (xã Cẩm Trung) xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, khiến khối lượng lớn đất đá trôi xuống bên dưới cạnh trang trại chăn nuôi và trồng trọt của gia đình anh Võ Văn Phú (42 tuổi).

Thời điểm xảy ra sạt lở, vợ anh Phú vừa thức dậy thì phát hiện ra sự việc nên bỏ chạy thoát thân. Trong quá trình tháo chạy, vợ chủ trang trại bị thương nhẹ do đất đá va trúng.

Đất đá từ trên núi trôi xuống trông như "thác" ẢNH: TÂN KỲ

"Ngọn núi xảy ra sạt lở một phần diện tích là đất rừng sản xuất và một phần là rừng phòng hộ thuộc sự quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Khu vực gần chân núi lở có 4 trang trại chăn nuôi và trồng cây lâu năm. Vụ sạt lở khiến khoảng 1 ha đất sản xuất của người dân bị vùi lấp và một số tài sản của các chủ trang trại bị hư hỏng", ông Lĩnh thông tin.

Núi Rú Rác sạt lở khiến đất đá vùi lấp nhiều tài sản của các chủ trang trại ẢNH: TÂN KỲ

Cũng theo ông Lĩnh, do mưa lớn vẫn đang xảy ra nên công tác thống kê thiệt hại chưa thể thực hiện vì rất nguy hiểm. Sau khi tiếp nhận sự việc, chính quyền xã Cẩm Trung đã hỗ trợ các chủ trang trại di dời hết tài sản ra ngoài và căng dây để cấm người dân qua lại khu vực xảy ra sạt lở núi.