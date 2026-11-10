Sạt lở ở xã đảo Tân Long: Hàng trăm hộ dân vẫn sống trong vùng nguy hiểm

Địa hình phức tạp dễ gây sạt lở

Ghi nhận của PV Báo Thanh Niên vào ngày 9.11, tại khu vực bờ sông Tiền, gần bến đò An Long - Tân Quới cũ, thuộc xã Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) cho thấy nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, khiến nhà cửa sụp lún gần như hoàn toàn xuống sông. Người dân phải tháo dỡ, thu nhặt những gì còn sót lại để giảm thiểu thiệt hại.

Bờ sông Tiền ở địa bàn xã Tân Long liên tục bị sạt lở ẢNH: THANH QUÂN

Bà Trần Thị Pha (70 tuổi), người dân xã Tân Long, cho biết cách đây vài năm, nhà bà còn cách sông Tiền khoảng mười mấy mét. Tuy nhiên, sạt lở liên tục ăn sâu vào đất liền, buộc gia đình phải di dời nhà ra phía trước để tránh nguy hiểm. Hiện căn nhà đã được dời sát đường giao thông.

Gần đây, vào ngày 19.10, tại khu vực ấp Tân Quới, cách bến đò An Long - Tân Quới cũ khoảng 385 m về phía hạ nguồn, tiếp tục xảy ra sạt lở dài 20 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 10 m. Vụ sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến 6 hộ dân, trong đó 2 căn nhà bị sụt lún hoàn toàn xuống sông, tổng thiệt hại ước tính khoảng 140 triệu đồng.

Nhiều nhà dân bị sập do sạt lở ẢNH: THANH QUÂN

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Tân Quới, cho biết khu vực này hầu như năm nào cũng xảy ra sạt lở, đặc biệt sau những đợt mưa khi đất mềm và mực nước sông dâng cao.

Theo UBND xã Tân Long, từ năm 2025 đến nay, địa phương xảy ra 8 vụ sạt lở bờ sông Tiền, với tổng chiều dài hơn 200 m, ăn sâu vào đất liền từ 3 - 30 m. Các vụ sạt lở tập trung chủ yếu tại ấp Tân Quới, làm 7 căn nhà sụt lún hoàn toàn xuống sông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hơn 40 hộ dân.

Bà Trần Thị Pha phải che tạm sân nhà ven đường giao thông để ở ẢNH: THANH QUÂN





Theo khảo sát, khu vực sạt lở có địa hình và dòng chảy bị co hẹp, tạo thành đoạn thắt cổ chai. Nền đất cồn, chủ yếu là đất cát pha, thiếu ổn định, kết hợp với dòng nước chảy xiết vào mùa lũ khiến bờ sông dễ bị sạt lở.

Đáng lo ngại, toàn xã hiện có 2 khu vực sạt lở diễn biến phức tạp; trong đó, khu vực thuộc ấp Tân Quới và ấp Thượng dài khoảng 1.500 m, từng ảnh hưởng đến 351 hộ dân. Sau quá trình vận động di dời, hiện vẫn còn khoảng 230 hộ nằm trong vành đai nguy hiểm, cách bờ sông từ 0 - 60 m.



Đẩy nhanh các công trình chống sạt lở

Trước diễn biến sạt lở phức tạp vào cuối năm 2025, UBND tỉnh Đồng Tháp đã công bố tình huống khẩn cấp tại khu vực ấp Tân Quới, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 triển khai khắc phục, ngăn sạt lở lan rộng. Dự án được khởi công đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư hơn 72 tỉ đồng, đến nay đạt hơn 26% khối lượng thực hiện.

Các đơn vị thi công đang tập trung thiết bị để thực hiện dự án ngăn sạt lở ẢNH: THANH QUÂN

Ông Đỗ Quốc Phương, Phó giám đốc Công ty CP xây dựng hạ tầng giao thông thủy lợi Hà Nội, đơn vị thi công, cho biết nhà thầu đang khẩn trương lấp hố xoáy dưới lòng sông. Sắp tới, đơn vị sẽ triển khai đóng cọc đại trà và các hạng mục tiếp theo.

Theo ông Nguyễn Trần Bảo Trung, Tổ trưởng Tổ kỹ thuật dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1, công tác thi công và hồ sơ kỹ thuật được triển khai song song, phấn đấu hoàn thành công trình trước mùa lũ năm 2027.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp đang đầu tư khu dân cư phục vụ di dời các hộ bị ảnh hưởng bởi sạt lở, quy mô 191 nền, hiện đạt khoảng 39% tiến độ.

Nhiều hộ dân ven sông Tiền đang mong mỏi dự án ngăn sạt lở sớm hoàn thành ẢNH: THANH QUÂN

Tuy nhiên, trước phạm vi sạt lở rộng, UBND xã Tân Long kiến nghị tỉnh Đồng Tháp xem xét đầu tư khẩn cấp tuyến kè kiên cố dài khoảng 4.500 m, nối tiếp đoạn đang thi công đến bến đò tạm An Long - Tân Quới và ngược về đầu nguồn ấp Phú Trung.

Trong thời gian chờ công trình hoàn thành, địa phương cắm biển cảnh báo, giăng dây tại khu vực nguy hiểm, duy trì lực lượng phòng thủ dân sự trực 24/24 giờ và vận động người dân di dời đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Thành Thửa, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Long, cho biết công tác di dời gặp nhiều vướng mắc do đa số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, sống bằng nghề nông hoặc làm thuê. Nhiều hộ sử dụng đất do ông bà để lại, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hiện người dân vùng sạt lở mong muốn sớm có kè kiên cố bảo vệ nhà cửa, đồng thời được hỗ trợ nền nhà tái định cư để ổn định cuộc sống lâu dài.