Sau gần 7 năm mua nhà, bỗng dưng chủ đầu tư thông báo trả lại tiền

Không phản hồi, xem như đồng ý

Trong thông báo gửi đến khách hàng do bà Nguyễn Thị Thanh Vy, đại diện Công ty TNHH Đầu tư Nhật Hoàng ký có nội dung: Ngày 9.1.2025 và ngày 23.9.2025, công ty đã gửi đến khách hàng các thông báo số 491 và 239 về việc giải trình các lý do khiến dự án chậm tiến độ, không thể thực hiện bàn giao nhà theo hợp đồng đã ký kết.

Thông báo cho biết, Công ty đã sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu và thực hiện hoàn tiền cho các khách hàng mua nhà tại dự án.

Đến nay, công ty đã hoàn thành hoàn tiền cho rất nhiều khách hàng gửi yêu cầu về công ty. Tuy nhiên, vẫn còn một số khách hàng chưa liên hệ.

Mặc dù doanh nghiệp đã rất nỗ lực trong nhiều năm qua để tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, tiếp tục thực hiện dự án, nhưng đến nay do quá nhiều thay đổi về pháp luật dẫn đến thủ tục pháp lý vẫn chưa thể thực hiện.

Đến nay, dự án Simcity giai đoạn 2 chỉ mới đóng được vài cây cọc, vẫn là khu đất hoang vắng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đến thời điểm hiện nay, các thỏa thuận trong hợp đồng giữa công ty và khách hàng còn lại đã hơn ba năm nhưng chưa thể hoàn thành vì lý do bất khả kháng.

Do vậy, các khách hàng không liên hệ, không ý kiến phản hồi đối với văn bản của công ty được xem như đã đồng ý chấm dứt hợp đồng và không có yêu cầu gì khác.

Vì thế, căn cứ vào quy định hợp đồng và quy định tại điều 429 Bộ luật Dân sự 2015, quyền khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mỗi bên nếu có tranh chấp đã hết thời hiệu khởi kiện.

Tuy nhiên, việc này gây thiệt hại cho khách hàng, nên công ty mong muốn gửi thông báo lần cuối đối với những khách hàng còn lại về việc thực hiện thủ tục thanh lý, hoàn tiền trong thời gian tới. Công ty cam kết sẽ thực hiện hoàn tiền trong vòng một đến ba tháng kể từ thời điểm nhận được yêu cầu của khách hàng.

Khách hàng chỉ yêu cầu nhận nhà như hợp đồng đã ký

Simcity giai đoạn 2 do Công ty TNHH Đầu tư Nhật Hoàng làm chủ đầu tư, Alpha Holdings là đơn vị phát triển dự án. Dự án được UBND TP.HCM chấp thuận đầu tư, giao hơn 70.056 m2 đất vào tháng 6.2014, với quy mô 314 căn nhà liên kế vườn và biệt thự.

Ông Nguyễn Văn Công, đại diện cho nhóm các khách hàng mua nhà tại dự án cho hay, tháng 9.2019 ông cùng với các khách hàng đã ký hợp đồng mua bán nhà ở với Công ty TNHH Đầu tư Nhật Hoàng. Khi đó, chủ đầu tư cam kết bàn giao nhà vào tháng 6.2020.

Do tin lời chủ đầu tư nên khách hàng đã thanh toán 55% giá trị hợp đồng theo tiến độ, tổng số tiền hàng trăm tỉ đồng. Đến ngày 31.5.2022, chủ đầu tư đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho số tiền đã thanh toán.

Khách hàng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện như giao kết trong hợp đồng, chỉ nhận nhà, không nhận tiền ẢNH: ĐÌNH SƠN

Dù vậy sau hơn 5 năm, Công ty TNHH Đầu tư Nhật Hoàng vẫn chưa khởi công xây dựng, không bàn giao nhà theo cam kết trong hợp đồng. Chủ đầu tư cũng không cung cấp được quyết định phê duyệt 1/500, giấy phép xây dựng, chứng tỏ dự án chưa hoàn thiện pháp lý nhưng vẫn ký hợp đồng mua bán nhà và thu tiền của khách hàng.

Đến đầu năm 2025, đột ngột chủ đầu tư gửi thông báo tuyên bố không thể bàn giao nhà và yêu cầu khách hàng thanh lý hợp đồng, trả lại tiền không lãi suất.

"Chúng tôi không đồng ý việc thanh lý hợp đồng, hoàn tiền hay bồi thường, vì mục đích duy nhất khi ký hợp đồng là nhận nhà để an cư. Nếu hoàn tiền, chúng tôi không thể mua được nhà khác có giá trị tương đương như thời điểm ký hợp đồng do giá bất động sản đã tăng cao", ông Nguyễn Văn Công cho hay.

Các khách hàng khác cho biết họ đã nhiều lần gửi email, gọi điện cho chủ đầu tư nhưng không nhận được phản hồi chính thức. Công ty không tổ chức đối thoại, không công bố kế hoạch hoàn thành dự án, gây hoang mang và lo lắng cho khách hàng.

Chính vì vậy, tập thể khách hàng cho biết họ không thanh lý hợp đồng, không yêu cầu bồi thường, mà chỉ có một yêu cầu duy nhất là nhận nhà. Công ty Nhật Hoàng phải có kế hoạch chi tiết về tiến độ thi công và thời gian bàn giao nhà, thay vì đưa ra phương án hoàn tiền.

Nếu công ty cần thêm thời gian để triển khai dự án, khách hàng có thể xem xét gia hạn thời gian bàn giao, nhưng với điều kiện phải có cam kết cụ thể về tiến độ.



