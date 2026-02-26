Sau tết, ngành nghề nào có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất ở TP.HCM?

Chiều 26.2, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Đoàn Văn Khoa, Phó trưởng phòng Việc làm - an toàn lao động (Sở Nội vụ TP.HCM) thông tin về thị trường lao động sau tết, đồng thời chỉ ra những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất.

Gần 60.000 vị trí việc làm cần tuyển dụng sau tết

Theo ông Đoàn Văn Khoa, qua công tác nắm bắt tình hình lao động quay trở lại làm việc đến hết ngày 25.2, tỷ lệ người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 đạt khoảng 95%.

Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận tỷ lệ thiếu hụt lao động khoảng 5%. Nguyên nhân chủ yếu do một bộ phận lao động ở các tỉnh chưa quay lại TP.HCM để kéo dài thời gian nghỉ tết, tìm kiếm việc làm tại địa phương hoặc chuyển đổi công việc.

Theo số liệu thống kê, nhu cầu nhân lực sau tết tại TP.HCM cần khoảng 59.481 vị trí việc làm. Trong đó, nhu cầu tập trung nhiều nhất ở các nhóm ngành:

Lao động giản đơn: chiếm 39,82%

Công nghiệp chế biến kỹ thuật: 23,23%

Thương mại - dịch vụ - logistics: 8,99%

Tài chính - kế toán - bất động sản: 6,34%

Hành chính - pháp luật - quản trị: 4,83%

Giáo dục - xã hội: 2,64%

Công nghệ thông tin - truyền thông: 1,89%

Y tế - chăm sóc sức khỏe: 0,31%

Hiện có 978 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM với hơn 36.807 vị trí cần tuyển ở TP.HCM.

Trong đó, khoảng 65% nhu cầu là lao động có chuyên môn kỹ thuật hoặc có kinh nghiệm làm việc; số còn lại sẽ được doanh nghiệp đào tạo nội bộ để đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất chiếm hơn 80% tổng nhu cầu tuyển dụng tại trung tâm, tập trung nhiều tại các khu công nghiệp thuộc khu vực Bình Dương (cũ).

Ông Đoàn Văn Khoa thông tin thị trường lao động TP.HCM sau tết 2026 và chỉ ra những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất ẢNH: NGUYỄN ANH

Dự báo thị trường lao động quý II/2026 tiếp tục sôi động

Tại khu vực TP.HCM (cũ), nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các nhóm ngành văn phòng, tài chính, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, bán lẻ, dịch vụ ăn uống (F&B), du lịch và chăm sóc khách hàng.

Khu vực Bình Dương (cũ) tiếp tục thu hút lao động có chuyên môn trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến, chế tạo do đặc thù nhiều doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nhu cầu lao động dự báo tăng ở các ngành cảng biển, logistics, vận tải, dịch vụ hỗ trợ cảng; yêu cầu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng cao trong vận hành kho bãi, logistics cảng, kỹ thuật hàng hải và du lịch biển.

Toàn cảnh họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Doanh nghiệp cần làm gì để giữ chân người lao động?

Theo ông Khoa, sau tết thường xuất hiện tình trạng biến động lao động cục bộ. Để thu hút và giữ chân người lao động, doanh nghiệp cần:

Xây dựng chế độ tiền lương, thưởng và phụ cấp phù hợp, đặc biệt là chính sách hỗ trợ người lao động quay trở lại làm việc sau tết, nhất là các doanh nghiệp có số lao động ở các tỉnh xa đến TP.HCM làm việc.

Cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động và bảo đảm các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định.

Tăng cường đào tạo nâng cao kỹ năng nghề để người lao động có cơ hội phát triển ổn định lâu dài.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn về lao động tại địa phương để thông tin nhu cầu tuyển dụng và tiếp nhận lao động tại chỗ.

Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP.HCM cần gần 60.000 vị trí việc làm ẢNH: NHẬT THỊNH

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, Sở Nội vụ TP.HCM đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM tăng cường tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm. Phiên, sàn việc làm đầu năm dự kiến diễn ra ngày 10.3, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận nguồn ứng viên phù hợp.

Bên cạnh đó, trung tâm đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, chủ động kết nối với doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, rà soát, phân loại nguồn lao động đang đăng ký tìm việc, người hưởng trợ cấp thất nghiệp để giới thiệu phù hợp.

Ngoài ra, tăng cường kết nối - liên kết vùng (hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm công lập) giữa các tỉnh trong công tác giới thiệu và cung ứng lao động các vùng lân cận.