Sau tết, vì sao có những người trẻ vẫn chưa trở lại thành phố làm việc?

Nán lại quê vì vé tàu xe đắt đỏ, khó mua

Theo thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 do Bộ Nội vụ ban hành, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ tổng cộng 9 ngày, từ 27 tháng chạp đến hết mùng 6 tháng giêng. Nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng bắt đầu hoạt động trở lại từ mùng 7. Tuy vậy, đến hiện tại (tức mùng 10 tháng giêng) vẫn có những bạn trẻ chưa quay lại thành phố.

Hiện vẫn đang ở quê tại xã Thăng Phú, TP.Đà Nẵng (trước đây là xã Bình Phú, H.Thăng Bình, Quảng Nam), Phan Văn Tâm (25 tuổi), làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại TP.HCM, cho biết đã xin nghỉ phép không lương thêm một tuần so với lịch đi làm của công ty.

Có những bạn trẻ chưa quay lại thành phố sau tết vì nhiều lý do ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Từ mùng 7 công ty đã làm lại, nhưng mình không mua được vé xe trước mùng 10. Vé máy bay thời điểm đó gần 2 triệu đồng, khá cao. Vì vậy mình xin nghỉ thêm vài ngày. Hơn nữa, công việc của mình thì đồng nghiệp có thể hỗ trợ nên không ảnh hưởng tiến độ chung”, Tâm nói.

Nam kỹ sư trẻ cho biết sau tết, nhiều người bạn cùng quê cũng chọn vào lại muộn hơn vài ngày. “Những ngày cao điểm, vé tàu xe thường khan hiếm hoặc tăng giá. Nếu vào sớm quá mà chi phí đội lên thì cũng là gánh nặng. Mình tranh thủ ở nhà thêm để phụ ba mẹ dọn dẹp sau tết, thăm họ hàng, rồi vào lại làm việc cho thoải mái đầu óc”, Tâm chia sẻ thêm.

Tương tự, Đặng Anh Nhật (22 tuổi), thực tập sinh tại Toyota Biên Hòa (Đồng Nai), cũng xin lùi lịch trở lại sau tết một tuần. Nhật cho biết 28 tết mới về quê nên thời gian ở nhà không nhiều. “Đáng lẽ mùng 6 phải vào lại, nhưng mình xin nghỉ thêm để có thời gian ở bên gia đình. Mình đang thực tập nên lịch cũng linh động hơn”, Nhật nói.

Theo Nhật, việc trở lại thành phố ngay sau tết để đi làm lại là cả một quá trình cần có thời gian để thích nghi lại với nhịp sống xa nhà. “Có thêm vài ngày chuyển tiếp giúp mình cảm thấy sẵn sàng hơn”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Muốn kéo dài thời gian sum vầy vì cả năm mới về nhà một lần

Không chỉ vì chi phí hay lịch làm việc, nhiều lao động trẻ thừa nhận lý do lớn nhất khiến họ ở lại quê sau tết là muốn kéo dài thời gian bên gia đình. Nguyễn Thị Kim Tiền (24 tuổi), làm tại một công ty trên đường số 18, P.Hiệp Bình, TP.HCM (trước đây là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), cho biết đã xin nghỉ thêm vài ngày sau tết để ở nhà với ba mẹ lâu hơn.

Khi điều kiện cho phép, có những lao động trẻ nán lại ở quê thêm vài ngày sau tết ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Mình đi làm xa nên mỗi năm chỉ về một lần vào dịp tết. Hai anh trai lại làm việc ở nước ngoài nên năm nay không về được. Vì vậy mình muốn ở lại thêm vài ngày cho ba mẹ vui. Mấy ngày tết trôi qua chóng vánh, cảm giác vừa về chưa kịp tận hưởng thì đã hết”, Tiền chia sẻ.

Để được chấp thuận, Tiền chủ động đăng ký làm bù vào 2 ngày cuối tuần sau khi trở lại công ty. Theo Tiền, vài ngày sau tết ở quê thường là khoảng thời gian quý giá. “Đó là lúc gia đình thực sự nghỉ ngơi, trò chuyện nhiều hơn, không còn tất bật đón khách hay đi chúc tết. Những khoảnh khắc đó khiến mình thấy ở nhà bao lâu cũng không đủ”, Tiền chia sẻ.

Cùng tâm lý muốn nán lại quê hương, Võ Anh Tuấn (28 tuổi), ngụ tại xã Thăng Điền, TP.Đà Nẵng (trước đây là xã Bình Tú, H.Thăng Bình, Quảng Nam), cho biết qua rằm tháng Giêng mới quay lại Vĩnh Long làm việc.

“Mình làm việc trong ngành thủy sản, công việc theo mùa vụ, đầu năm chưa gấp nên có thể ở nhà thêm vài ngày. Hơn nữa vé xe sau rằm dễ mua hơn. Ở quê sau tết còn nhiều hoạt động, lễ hội nên mình tranh thủ ở lại chơi”, Tuấn nói.

Theo Tuấn, sau nhiều năm đi làm xa, anh chàng nhận ra quỹ thời gian cho gia đình ngày càng ít. “Tuổi trẻ thường nghĩ công việc là trên hết. Nhưng càng lớn càng thấy những ngày ở cạnh ba mẹ mới quan trọng. Vì vậy nếu điều kiện cho phép, mình muốn ở lại lâu hơn một chút rồi mới vào lại làm việc”, Tuấn bộc bạch.