Sau tuổi 40, thói quen tập thể dục này ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe

1. Không bổ sung đủ protein

Trả lời trang Eat This Not That, chuyên gia dinh dưỡng và thể hình RJ Williams (đang làm việc tại Công ty chăm sóc sức khỏe và thể chất FYZICAL, Mỹ) cho biết thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và tuân theo chế độ tập thể dục luôn đi đôi với nhau. Trong đó, phải cung cấp đủ lượng protein hằng ngày để giúp cơ thể xây dựng và sửa chữa các mô cơ.

Tăng lượng protein nạp vào cơ thể cũng sẽ giúp bạn giảm cân, duy trì khối lượng cơ săn chắc và tăng sức mạnh. Chuyên gia Williams cũng khuyến nghị nên chia đều các khẩu phần protein trong ngày và không tiêu thụ quá nhiều cùng một lúc. Tùy thuộc vào cân nặng, bạn có thể ăn từ 3-5 lần/ngày.

Cần cung cấp đủ lượng protein hằng ngày để giúp cơ thể xây dựng và sửa chữa các mô cơ SHUTTERSTOCK

2. Uống không đủ nước

Uống lượng nước phù hợp với trọng lượng cơ thể có thể giúp hỗ trợ quá trình tập luyện. Khi các mô liên kết của cơ thể được cung cấp đủ nước, bạn sẽ ít bị chấn thương hơn.

Chuyên gia Williams cũng lưu ý rằng cần thận trọng với đồ uống có đường và đường nhân tạo vì những thức uống này có thể làm bạn tăng cân.

3. Không khởi động kỹ trước khi tập luyện

Việc tập luyện mà không khởi động có thể khiến cơ thể bạn dễ chấn thương hơn trong cả ngắn hạn và dài hạn.

Khởi động trước khi tập thể dục cho phép một số chức năng quan trọng của cơ thể bắt nhịp nhanh hơn. Đó cũng là cách khiến nhịp tim và nhịp thở của bạn tăng dần, giúp nhanh chóng đưa máu, oxy đến cơ bắp và sẵn sàng tập luyện.

Bên cạnh đó, khởi động tốt cũng cho phép các cơ nóng lên, dẻo dai hơn khi tập luyện.

4. Luyện tập quá nặng sau thời gian dài tạm ngưng

Nếu bạn không vận động trong một thời gian dài, khả năng thực hiện các bài tập theo cách đã tập luyện trước đây sẽ bị giảm sút. Cố gắng đạt được thành tích này ngay trong buổi tập lại đầu tiên có thể dẫn đến chứng đau nhức cơ khởi phát muộn hoặc những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Mục tiêu cho việc tập luyện lúc này là dần lấy lại thể lực và duy trì lịch vào ngày tiếp theo chứ không phải cố gắng đạt được ngay kết quả trước đó. Về lâu dài, bạn nên có kế hoạch tập luyện đều đặn để duy trì thành quả luyện tập và sức khỏe ổn định.