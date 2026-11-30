Thông tin trên được chia sẻ trong Hội nghị tổng kết kỳ thi đánh giá năng lực và công tác lọc ảo nhóm phía nam năm 2026, triển khai kế hoạch năm 2027 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức cuối tuần qua.

Có đề án thi chuyên biệt và trên máy tính

PGS-TS Lê Ngọc Quỳnh Lam, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết năm 2026 kỳ thi thi đánh giá năng lực (V-ACT) ghi nhận 308.877 lượt đăng ký dự thi (tăng 38,4% so với năm 2025). Số thí sinh đăng ký năm 2026 có 197.107 người, đến từ 2.245 trường THPT thuộc 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập. Trong khi đó, có 69 cơ sở giáo dục phối hợp tổ chức kỳ thi và 120 cơ sở giáo dục đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi. Tính đến thời điểm này, V-ACT là kỳ thi riêng do cơ sở ĐH tổ chức thu hút nhiều lượt thí sinh tham gia dự thi và số lượng trường sử dụng để xét tuyển nhiều nhất cả nước. Tuy nhiên, những hình thức mới trong cách thức tổ chức kỳ thi để phù hợp với thực tiễn và nhu cầu xét tuyển riêng vẫn được quan tâm.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong hội nghị tổng kết diễn ra tuần qua, đại diện Trường ĐH Việt Đức cho biết trường đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh và đang sử dụng kỳ thi TestAd với hình thức thi hoàn toàn bằng tiếng Anh. Với đặc thù này, trường mong muốn kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM có thêm bài thi bằng tiếng Anh để phù hợp cách thức tuyển sinh của trường. Đại diện trường cũng đặt vấn đề tổ chức kỳ thi trên máy tính để phù hợp xu hướng của các kỳ thi khác.

Giải đáp băn khoăn này, PGS-TS Lê Ngọc Quỳnh Lam cho biết đơn vị đã có đề án về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực theo hướng chuyên biệt và theo hình thức thi trên máy tính. "Theo tinh thần chung, ĐH Quốc gia TP.HCM luôn sẵn sàng để chuyển đổi hình thức tổ chức thi trong trường hợp cần thiết. Với bài thi hiện nay, tiếng Anh là một cấu phần trong bài thi. Trong tương lai, chúng tôi sẽ nghiên cứu về việc tổ chức bài thi tiếng Anh", PGS Lam cho hay.

PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cũng nói: "Hiện nay sinh viên có tiếng Anh ngày càng tốt. Các đơn vị thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM cũng ghi nhận mặt bằng tiếng Anh của sinh viên ngay khi trúng tuyển đầu vào ngày càng cao. Đây là một trong những cơ sở để có thể tính toán tổ chức bài thi bằng tiếng Anh trong tương lai. Chúng tôi sẽ xem lại, tùy theo kết quả khảo sát thống kê nhu cầu sử dụng của các đơn vị, nếu có nhiều đơn vị sử dụng bài thi bằng tiếng Anh thì việc tổ chức rất hợp lý".

Chưa thay đổi cấu trúc bài thi trong năm 2027

Tuy nhiên, trong năm 2027, ĐH Quốc gia TP.HCM chưa thay đổi cấu trúc và hình thức bài thi đánh giá năng lực. PGS-TS Trần Cao Vinh cho biết kỳ V-ACT năm 2027 dự kiến được tổ chức 2 đợt vào ngày 28.3 và 23.5, tại 15 tỉnh, thành phố. Kỳ thi tiếp tục sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan trên giấy. Cấu trúc bài thi được giữ ổn định nhằm bảo đảm tính liên tục, tạo thuận lợi cho thí sinh và hỗ trợ việc đối sánh, theo dõi, phân tích kết quả qua các năm. ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi và nâng cao chất lượng đội ngũ tổ chức thi.

Tại hội nghị, đại diện một số trường ĐH cho biết sẽ tăng mức độ sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực trong tuyển sinh năm 2027. TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, thông tin năm 2026 trường thực hiện xét tuyển kết hợp 3 nguồn điểm, trong đó trọng số điểm kỳ thi đánh giá năng lực tối đa 70%. Năm 2027, trường dự kiến tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, với các thành phần gồm: kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi đánh giá năng lực và kết quả học tập THPT. Trong đó, định hướng trọng số điểm thi đánh giá năng lực lên tối đa 80%. Tương tự, đại diện Trường ĐH Đồng Tháp cho biết năm tới sẽ tinh gọn các phương thức tuyển sinh và trong số 4 phương thức tuyển sinh dự kiến có 1 phương thức xét điểm bài thi V-ACT.

ĐH Quốc gia TP.HCM đã có đề án về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực theo hướng chuyên biệt và theo hình thức thi trên máy tính. Trong tương lai, theo đơn vị này, sẽ nghiên cứu về việc tổ chức bài thi tiếng Anh ảnh: Ngọc Dương

Đề xuất tăng phân hóa phần toán và khoa học tự nhiên

PGS-TS Trần Thiên Phúc, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết từ năm 2022 trường đã chuyển sang tuyển sinh theo phương thức chủ đạo xét tuyển tổng hợp. Về cấu trúc trọng số và công thức xét tuyển, điểm kỳ thi đánh giá năng lực luôn chiếm tỷ trọng áp đảo trong thành phần học lực với 70 - 75%, điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ chỉ chiếm khoảng 25 - 30%. Đặc biệt, năm 2026 trường mở rộng việc nhân hệ số 2 môn toán với cả bài thi đánh giá năng lực, điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập THPT.

Về kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2027, PGS Phúc đề xuất tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2027 với kết quả đánh giá năng lực làm trụ cột. Duy trì xét tuyển tổng hợp là kênh tuyển sinh chủ lực năm 2027, sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực với trọng số chủ đạo (70 - 75% thành phần học lực kết hợp hệ số môn toán nhân 2). PGS Phúc cũng cho rằng kỳ thi V-ACT nên giữ ổn định cấu trúc đề thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhưng tăng cường câu hỏi phân hóa sâu ở phần tư duy định lượng (toán học) và khoa học tự nhiên cho các ngành kỹ thuật mũi nhọn.

Trước đó, trong Hội nghị tổng kết tuyển sinh ĐH của ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM cũng nêu dự kiến duy trì phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT; tiếp tục phương thức xét tuyển tổng hợp kết hợp kết quả học tập bậc THPT với điểm thi tốt nghiệp THPT và/hoặc điểm thi đánh giá năng lực.

Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM) dự kiến giữ xét tuyển tổng hợp là phương thức chủ lực, kết hợp xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT. Trong đó, trường định hướng đẩy mạnh xét tuyển thẳng học sinh có giải quốc gia, quốc tế và thí sinh học chương trình THPT nước ngoài. Đáng chú ý, có thể bổ sung phương thức xét tuyển thí sinh quốc tế.

Về công thức xét tuyển tổng hợp, Trường ĐH Khoa học sức khỏe đang cân nhắc, tính toán phương án bỏ tiêu chí điểm học tập THPT do khả năng phân loại thấp. Nếu phương án này được thực hiện, điểm xét tuyển dự kiến phương thức tổng hợp của trường sẽ căn cứ trên kết quả thi đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp THPT. Chứng chỉ ngoại ngữ, thành tích khác của thí sinh được dự kiến chuyển thành tiêu chí phụ khi xét thí sinh đồng điểm, không sử dụng để cộng điểm. Trường này đặt mục tiêu năm tới tuyển sát chỉ tiêu từng ngành, nâng tỷ lệ trúng tuyển ở nguyện vọng 1 và thu hút học sinh trường THPT chuyên, năng khiếu, bảo đảm chất lượng đầu vào khi không còn điểm cộng. Trường sẽ công bố sớm công thức tính điểm xét điểm và cung cấp công cụ tính điểm xét tuyển trực tuyến.