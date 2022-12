Sẽ đề nghị các hãng taxi không nhận tài xế chửi bới du khách ở Đà Lạt

Ngày 24.12, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin (VHTT) TP.Đà Lạt, cho biết như vậy khi trao đổi với Thanh Niên vụ việc liên quan đến clip tài xế taxi có những hành động và lời nói không hay đối với khách du lịch gây ảnh hưởng đến phong cách văn hóa người Đà Lạt.

Theo ông Kiệt, sau khi đoạn clip nói trên lan truyền, bên cạnh việc đề nghị Công an TP vào cuộc truy tìm biển số xe và mời tài xế đến làm việc, xử lý, ông còn tìm được số điện thoại của nữ du khách - chị Đặng Thị Hoàng Yến (26 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) trực tiếp gọi điện thoại và gửi thư xin lỗi.

Vào thứ hai đầu tuần, Phòng VHTT sẽ tham mưu UBND TP.Đà Lạt để có văn bản đề nghị hãng taxi H.B và tất cả các hãng taxi khác đang hoạt động trên địa bàn không nhận tài xế này vào làm việc. "Chưa nói chuyện mâu thuẫn gì với khách, riêng với hành vi ứng xử đối với du khách như vậy là không thể chấp nhận được, nhất là đối với những người làm trong ngành dịch vụ. Những hành vi thiếu tôn trọng khách hàng như vậy cần được xử lý triệt để, không để ảnh hưởng đến thương hiệu “Người Đà Lạt hiền hòa - thanh lịch - mến khách””, ông Kiệt nói.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, mạng xã hội lan truyền đoạn clip gây bức xúc dư luận, khi trong clip xuất hiện tài xế taxi công nghệ BS 49A-334.36 chửi bới, văng tục đối với 3 nữ du khách ngay trên xe. Không chỉ vậy, khi dừng xe (tại đường Hùng Vương, TP.Đà Lạt) tài xế này còn quăng va li của các nữ du khách xuống đường rồi đá văng vào lề và tiếp tục “hùng hổ ra oai” đôi co, văng tục với các nữ du khách.

Tối ngày 23.12, Công an TP.Đà Lạt, cho biết sau khi nhận được sự chỉ đạo của UBND TP, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc truy tìm tài xế trong clip và đã xác minh được là Phạm Văn Công (31 tuổi, ngụ P.11, TP.Đà Lạt). Ông Công mới vào làm việc ở hãng taxi H.B từ cuối tháng 11 năm nay. Công an đã mời ông Công đến làm việc, ông này thừa nhận hành vi ứng xử của mình chưa đúng và đã viết cam kết không tái phạm.





Trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên, chị Đặng Thị Hoàng Yến cho biết chị và em gái đi Đà Lạt du lịch. Ở Đà Lạt chị có đi xe của anh Công, thấy anh vui vẻ và thoải mái nên đặt xe đến homestay ở đường Hùng Vương lúc 19 giờ ngày 22.12 chở đi sân bay Liên Khương để bay về. Tuy nhiên do bận việc, anh Công nhờ bạn đón (lúc 19 giờ 47 phút) nhưng mới chạy được một đoạn thì va chạm với xe gắn máy.

"Dù chị em tôi đề nghị anh này chở đi sân bay kẻo trễ giờ, nhưng anh ta cứ ở lại bắt người đi xe máy bồi thường. Đến khi xong việc thì đã trễ giờ bay, chúng tôi yêu cầu anh ta bồi thường 1/2 tiền vé (tương ứng 1,5 triệu đồng) và nhờ người chở ra bến xe để mua vé về TP.HCM thì anh ta đồng ý", chị Yến nói.

Theo lời chị Yến, sau đó anh này gọi anh Công đến chở họ ra bến xe, đi gần đến bến thì anh Công nói chỉ đưa lại 1 triệu đồng, chị Yến không đồng ý và yêu cầu chở họ trở lại vị trí xảy ra va chạm xe để gặp anh tài xế kia (bạn tài xế Công) giải quyết. Sau đó sự việc xảy ra như trong clip. "Không chỉ chửi bới, văng tục ở Đà Lạt, khi tôi đã về TP.HCM, anh Công còn nhắn tin cho tôi với những lời lẽ không thể tưởng tượng được”, chị Yến kể lại.