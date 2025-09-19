Sheraton 'tái sinh' tòa nhà 22 năm tuổi giữa trung tâm TP.HCM

Ngày 17.9, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel chính thức khai trương Grand Opera Tower, sau gần một năm tái thiết toàn diện từ tòa tháp Grand cũ. Sự kiện đánh dấu thêm một bước dịch chuyển của thị trường khách sạn hạng sang tại trung tâm TP.HCM.

Khai trương từ năm 2003, Sheraton Saigon Hotel & Towers từng là một trong những tổ hợp lưu trú quốc tế lớn nhất tại TP.HCM với 485 phòng thuộc hai tháp Main và Grand. Sau 22 năm, trong bối cảnh nhu cầu của du khách và khách thương nhân thay đổi, khách sạn tiến hành nâng cấp để giữ vị thế cạnh tranh.

Từ năm 2020, tháp Main đã được tái thiết theo phong cách đương đại lấy cảm hứng từ hoa sen. Đến nay, việc hoàn thiện tháp Grand, nay đổi tên thành Grand Opera Tower bổ sung thêm không gian lưu trú mang dấu ấn nghệ thuật, với tầm nhìn hướng ra Nhà hát TP.HCM và phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Khung cảnh trung tâm TP.HCM từ cửa sổ khách sạn, với tầm nhìn bao quát tòa nhà Landmark 81 và cầu Thủ Thiêm 2

Đại diện khách sạn cho biết, định hướng của đợt nâng cấp này là kết hợp yếu tố văn hóa nghệ thuật của TP.HCM với trải nghiệm dịch vụ hiện đại, nhằm đáp ứng dòng khách cao cấp đang quay trở lại mạnh mẽ sau đại dịch.

Thị trường khách sạn hạng sang tại khu vực trung tâm TP.HCM đang chứng kiến cuộc đua nâng cấp mạnh mẽ. Nhiều khách sạn lâu đời như Caravelle, Majestic hay Rex đều đã hoặc đang liên tục nâng cấp, trong khi một số dự án quốc tế mới cũng chuẩn bị gia nhập.

Theo các chuyên gia du lịch, sự cạnh tranh này không chỉ là cuộc chạy đua về số phòng, mà còn là cách mỗi thương hiệu tìm cách kể câu chuyện riêng để thu hút du khách quốc tế ngày càng ưa chuộng trải nghiệm gắn với di sản đô thị.

Đại diện khách sạn giới thiệu không gian mới

"Việc các khách sạn 5 sao đồng loạt làm mới diện mạo cho thấy sức nóng của thị trường TP.HCM. Tuy nhiên, thách thức nằm ở chỗ vừa phải giữ được hồn phố, vừa đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế", một chuyên gia nhận định.

Số liệu của Sở Du lịch TP.HCM cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2025, thành phố đã đón hơn 5,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Nhu cầu lưu trú cao cấp tập trung tại trung tâm thành phố, nơi có các hệ thống khách sạn 4 - 5 sao. Trong bối cảnh đó, sự trở lại của tòa tháp này góp phần bổ sung nguồn cung phòng hạng sang, đồng thời đặt ra yêu cầu về đa dạng hóa sản phẩm du lịch đô thị.