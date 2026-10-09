Shipper chạy xe giao hàng cần tránh những lỗi nào? CSGT TP.HCM lưu ý

Chở hàng nhưng để hàng hóa che khuất tầm nhìn; thiếu quan sát khi chuyển hướng, chuyển làn; không tuân thủ tốc độ, làn đường, tín hiệu giao thông… là những tình huống được Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT Công an TP.HCM) lưu ý đối với người làm công việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa (shipper).

Bên cạnh việc chấp hành quy định trên đường, người lái xe còn được khuyến cáo kiểm tra phương tiện trước khi xuất phát, giữ tỉnh táo và tập trung trong suốt hành trình.

Một số shipper thường chở hàng che khuất biển số mà không biết lỗi này bị phạt nặng ẢNH: PC08

Chở hàng đừng để che mất tầm nhìn

Theo Đội CSGT Phú Lâm, hàng hóa cần được sắp xếp, cố định phù hợp, không che khuất tầm nhìn hoặc ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện.



Shipper cần kiểm tra tình trạng phương tiện trước khi xuất phát. Trong quá trình di chuyển phải duy trì sự tỉnh táo, tập trung để bảo đảm an toàn cho phương tiện, hàng hóa và những người cùng tham gia giao thông.

CSGT đặc biệt lưu ý người lái tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, chất kích thích hoặc khi cơ thể không bảo đảm điều kiện tỉnh táo, an toàn.

Tốc độ, làn đường, đèn tín hiệu đều phải chấp hành

Khi lưu thông trên đường, người làm công việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa phải chấp hành các quy định về tốc độ, làn đường và tín hiệu giao thông. Đây đều là những quy định liên quan trực tiếp đến quá trình điều khiển phương tiện hằng ngày.

Cùng với đó, CSGT lưu ý người lái phải tuân thủ quy định về nồng độ cồn, chất ma túy; duy trì sự tập trung trong suốt quá trình điều khiển phương tiện.

Shipper, tài xế công nghệ là công việc thường xuyên di chuyển trên đường nên cần lưu ý các lỗi dễ mắc để tránh vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dù điều khiển xe máy, ô tô hay xe tải để vận chuyển hàng hóa, người lái cần thường xuyên quan sát gương chiếu hậu, kiểm tra khu vực xung quanh phương tiện, nhất là trước khi chuyển hướng, chuyển làn, dừng, đỗ hoặc lùi xe.

Shipper cũng được CSGT nhắc cần thường xuyên quan sát gương chiếu hậu, kiểm tra khu vực xung quanh phương tiện để hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm.



Khi đến giao lộ, khu vực đông người, trường học… tài xế cần chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ tình hình giao thông xung quanh trước khi tiếp tục di chuyển.



CSGT đưa tình huống thực tế để cảnh báo shipper

Những lưu ý trên được Đội CSGT Phú Lâm đưa ra tại buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho nhân viên, người điều khiển phương tiện thuộc Công ty Dịch vụ Chuyển phát nhanh Viettel Post diễn ra mới đây.

Thay vì chỉ phổ biến quy định, nội dung được triển khai thông qua các tình huống gắn với hoạt động vận chuyển hàng hóa, tập trung vào an toàn của phương tiện, hàng hóa và người tham gia giao thông.

Các quy định được phổ biến gồm những nội dung liên quan trong luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP và Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

Sau buổi tuyên truyền, Đội CSGT Phú Lâm phối hợp doanh nghiệp kiểm tra ma túy đối với đội ngũ tài xế theo kế hoạch và quy định hiện hành.

Theo CSGT, việc kiểm tra nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ người sử dụng chất ma túy điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người lái trong việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.