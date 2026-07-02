'Siêu' xã công nghiệp Bàu Bàng lên phường sẽ là nơi đáng sống

Xã Bàu Bàng (TP.HCM) là trung tâm của huyện Bàu Bàng (Bình Dương trước đây) được thành lập từ 7/8 khu phố của thị trấn Lai Uyên (cũ), cũng là xã duy nhất cả nước không phải sáp nhập với xã khác mà còn tách bớt 1 khu phố để nhập cho xã khác.

Bàu Bàng cũng là xã đạt đủ các tiêu chí (9/9) thành lập phường theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nằm trong danh sách 29 xã được TP.HCM thống nhất chủ trương thành lập phường - đơn vị hành chính đô thị.

Trung tâm hành chính xã Bàu Bàng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch UBND xã Bàu Bàng cho biết bên cạnh tốc độ đô thị hóa nhanh, công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển mạnh là vấn đề tăng dân số cơ học, lực lượng công nhân lao động và nhu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tăng.

Vì vậy, ông Nguyễn Hữu Luận nhận định việc định hướng phát triển xã Bàu Bàng lên phường là phù hợp với xu thế phát triển, tạo động lực để địa phương hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng quản lý đô thị và phục vụ người dân tốt hơn.

Khu nhà ở công nhân xã Bàu Bàng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Khi phát triển lên phường, Bàu Bàng kỳ vọng đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi đơn vị hành chính, mà là bước chuyển quan trọng để nâng tầm quản lý và phát triển đô thị.

"Địa phương kỳ vọng sẽ có điều kiện hoàn thiện đồng bộ hơn hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; nhất là trường học, y tế, công viên cây xanh, thiết chế văn hóa - thể thao, khu tái định cư và các công trình phục vụ đời sống người dân tốt hơn", ông Luận chia sẻ.

Một góc khu công nghiệp Bàu Bàng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Xã Bàu Bàng (TP.HCM) được thành lập trên cơ sở diện tích, dân số của thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng, Bình Dương trước đây) gồm 7 khu phố (trừ khu phố Bàu Lòng tách ra để nhập với xã Trừ Văn Thố). Xã Bàu Bàng có diện tích trên 84 km2, dân số 42.219 người. Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã nằm trong trung tâm hành chính xã Bàu Bàng, đường D3-5A, ấp Đồng Sổ, xã Bàu Bàng, TP.HCM. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bàu Bàng: ông Nguyễn Phú Cường. Chủ tịch UBND xã Bàu Bàng: ông Nguyễn Hữu Luận.

Đồng bộ hạ tầng, xây dựng phường đáng sống

Theo ông Nguyễn Hữu Luận, việc lên phường cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, xã Bàu Bàng kỳ vọng xây dựng chính quyền đô thị hoạt động hiệu quả hơn, giải quyết thủ tục hành chính nhanh hơn, quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, môi trường, trật tự đô thị chặt chẽ hơn; qua đó nâng cao chất lượng sống, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt và làm việc của người dân, công nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Trường THCS Lai Uyên, xã Bàu Bàng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Hiện nay, khối lượng công việc của xã rất lớn, nhất là trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, trật tự đô thị, môi trường, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, an ninh công nhân và giải quyết thủ tục hành chính", ông Luận cho biết.

Trong điều kiện biên chế cấp xã còn theo khung chung, Bàu Bàng mong tiếp tục được TP.HCM quan tâm về cơ chế, nguồn lực, cơ sở vật chất, chuyển đổi số; đồng thời xem xét bố trí biên chế, nhân sự chuyên môn phù hợp quy mô dân số, diện tích, số lượng doanh nghiệp, khu công nghiệp và khối lượng công việc thực tế của địa phương khi lên phường.

Trung tâm y tế khu vực Bàu Bàng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về phương hướng trong trong thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Luận cho biết Bàu Bàng sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối giữa các khu dân cư, khu công nghiệp, khu tái định cư và các trục phát triển chính của địa phương; ưu tiên đầu tư, mở rộng trường lớp, y tế, thiết chế văn hóa - thể thao, công viên cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng; rà soát, quản lý và khai thác hiệu quả quỹ đất công để bố trí các công trình phục vụ cộng đồng.

Bàu Bàng là một trong những xã có công nghiệp phát triển mạnh mẽ ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đồng thời, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng Bàu Bàng trở thành đô thị công nghiệp - dịch vụ văn minh, hiện đại, an toàn và đáng sống.