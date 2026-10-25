Sinh con nặng 5,6 kg ở tuổi 40: Sau 14 năm, hai mẹ con giờ ra sao?

Người mẹ đó là bà Vũ Thị Hương (quê Thái Nguyên), hiện đang sống ở phường Hồng Gai (Quảng Ninh). Bà Hương vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc sinh con trai nặng 5,6 kg vào 14 năm trước, khi bà ở tuổi 40.

Hạnh phúc, bất ngờ ngày con trai chào đời

Theo lời kể của người mẹ, thời điểm sinh con, thai được 39 tuần tuổi, bác sĩ chỉ định mổ. Con trai của bà vừa chào đời đã nặng 5,6 kg, khỏe mạnh. Với người mẹ cũng như cả gia đình, đây là niềm hạnh phúc lớn.

Bà Hương bất ngờ khi sinh con trai nặng 5,6 kg ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Thời điểm đó, bà Hương và con trai được nhiều người biết đến, xuất hiện trên truyền thông vì cân nặng hy hữu của em bé. "Lúc đó, tôi mang thai bụng rất to. Ai cũng nghĩ em bé sẽ nặng hơn so với những đứa trẻ sơ sinh khác, nhưng không ngờ là cân nặng tới 5,6 kg. Bản thân tôi khi biết con mình chào đời với cân nặng đó cũng rất bất ngờ. Hai người con gái tôi sinh trước đó cân nặng cũng hơn 3 kg", người mẹ nhớ lại.

Chính ông Ngọ Văn Mạnh (57 tuổi, chồng bà Hương) cũng rất bất ngờ khi con trai chào đời với số cân nặng trên. Gia đình kể những quần áo chuẩn bị trước khi sinh, em bé đều mặc không vừa. Cả nhà phải dùng quần áo của em bé 3 tháng tuổi để mặc cho bé trai nặng 5,6 kg. Em bé được gia đình đặt tên là Ngọ Văn Thông, nay đã 14 tuổi.

Bà Hương cho biết hành trình lớn lên của con trai bình thường như bao đứa trẻ khác, ngoài việc trong 3 tháng đầu, cân nặng của con vẫn "không thay đổi là mấy". Đến nay, Thông đã là cậu học sinh lớp 9 đầy tự hào của gia đình.

"Con là một cậu bé trầm tính, hướng nội nhưng sống tình cảm, thường thể hiện tình cảm với bố mẹ, với người thân bằng hành động nhiều hơn là lời nói. Cháu là một người rất hiền lành, ngoan ngoãn. Cả 3 người con đều là niềm hãnh diện rất lớn của vợ chồng tôi", bà Hương bày tỏ.

Như Thanh Niên đã thông tin, cũng vào năm 2012, một bé gái sơ sinh chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) vào ngày 2.2 có cân nặng 6 kg, bằng cân nặng của một em bé 4 tháng tuổi. Bé gái là con của sản phụ Đ.T.A ngụ tại Q.Tân Phú (cũ), TP.HCM. Thời điểm đó, đại diện bệnh viện cho biết đây là bé sơ sinh có cân nặng lớn nhất mà bệnh viện từng ghi nhận trong 20 năm. Những năm gần đây, nhiều trường hợp về trẻ em sơ sinh nặng 5 - 6 kg cũng được ghi nhận ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Hài lòng với cuộc sống hiện tại

Sinh con ở tuổi 40, người mẹ cho biết hiện tại khi đã ở tuổi U.60, khi dẫn con ra đường đi chơi, mua sắm, nhiều người vẫn lầm tưởng bà và con trai là… bà cháu. Hành trình nuôi con của vợ chồng bà Hương cũng gặp không ít trở ngại khi người mẹ nhận ra mình có "khoảng cách thế hệ" khá lớn với con.

Đó là lý do hành trình nuôi dạy con trai của bà Hương còn có sự hỗ trợ của 2 con gái lớn. Các chị trong nhà là người đã cùng cha mẹ hướng dẫn, bảo ban Thông trong học tập, cuộc sống.

Bà Hương cho biết con trai lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác, là niềm tự hào lớn của cha mẹ và người thân ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Cuộc sống của bà Hương và gia đình thời điểm hiện tại cũng như câu chuyện sinh con 14 năm về trước được người mẹ chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng sốt, nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.

Hơn 2 tháng qua, người mẹ bắt đầu chia sẻ nhiều clip thường nhật về cuộc sống gia đình, nội trợ lên mạng xã hội với mục đích lưu giữ kỷ niệm cũng như tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

"Sau nhiều năm lao động, tôi đã nghỉ hưu sớm, dành nhiều thời gian cho gia đình. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại khi là một bà nội trợ toàn thời gian, nấu ăn cho chồng và các con. Rất vui khi những clip của tôi cũng lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người", bà bày tỏ.



