Sinh viên chăm ghi chép nhưng ít phát biểu, ngại hỏi thầy cô

Hiện nay, nhiều trường đại học đã đưa các môn kỹ năng mềm vào chương trình đào tạo. Tuy nhiên, việc học tập và rèn luyện các kỹ năng này của sinh viên vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được những yêu cầu của nhà tuyển dụng trong bối cảnh chuyển đổi số và thị trường lao động cạnh tranh cao.

Là sinh viên năm cuối ngành thiết kế đồ họa, Trường ĐH Văn Hiến (TP.HCM), Lại Phương Thu Ngân cho biết khi chỉ còn vài tháng nữa tốt nghiệp và bước vào môi trường làm việc mới nhưng bạn tự thấy bản thân còn nhiều hạn chế.

“Mình sợ bản thân sẽ khó thích ứng được với môi trường làm việc mới vì kỹ năng sống của mình còn nhiều hạn chế, kỹ năng giao tiếp của mình cũng là một điểm yếu lớn làm cho mình khá rụt rè khi tiếp xúc với những người mới gặp, trong quá trình học tập thì mình không thể tự tin thuyết trình cũng như bày tỏ ý kiến cá nhân”, Thu Ngân chia sẻ.

Lại Phương Thu Ngân (phải) chia sẻ với người viết ẢNH: THANH YẾN

Trong các lớp học, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn sinh viên chăm chú ghi chép kiến thức nhưng lại ít khi phát biểu và ngần ngại trong việc chủ động trao đổi với bạn bè, thầy cô. Đây là tình trạng khá phổ biến tại một số trường đại học.

Nguyễn Thị Phương Thúy, sinh viên ngành quan hệ công chúng, Trường ĐH Văn Hiến, thấy lo lắng về sự thiếu hụt kỹ năng của bản thân có thể trở thành rào cản khi bạn tìm kiếm việc làm.

“Mình cảm thấy bản thân còn khá hạn chế về kỹ năng tư duy sáng tạo. Cụ thể khi được giao nhiệm vụ lên ý tưởng cho một dự án, thực hiện quay một video mình phải tốn nhiều thời gian để tìm hướng triển khai”, Thúy nói.

Bạn chia sẻ thêm, nếu không cải thiện được kỹ năng này mình sẽ gặp khó khăn trong quá trình thực tập và xin việc, vì trong thời đại này các doanh nghiệp luôn đòi hỏi khả năng sáng tạo và đổi mới, nhất là trong ngành truyền thông.

Sinh viên Nguyễn Thị Phương Thúy chia sẻ mong muốn cải thiện kỹ năng trước khi xin việc ẢNH: THANH YẾN

Sinh viên thấy mình 'thiếu kỹ năng làm việc nhóm'

Lê Tuấn Khanh, sinh viên năm 4, ngành văn hóa và du lịch, Trường ĐH Sài Gòn, chia sẻ rằng bản thân cũng có những kỹ năng được xem điểm mạnh, như phản biện vì giúp bạn rất nhiều trong các cuộc tranh luận cũng như nêu lên quan điểm cá nhân. Ngược lại,Khanh cũng tự thừa nhận thiếu kỹ năng làm việc nhóm là một hạn chế của bản thân.

Khanh kể lại: “Trong một lần làm việc nhóm, khi các thành viên không tìm được tiếng nói chung, mình quyết định tách nhóm. Quá trình làm việc một mình khiến mình bị trễ hạn nộp bài vì tốn nhiều thời gian, dẫn đến kết quả không được tốt”.

Theo quan điểm của Khanh, trong thời đại công nghệ số hiện nay, bên cạnh làm việc nhóm thì kỹ năng tự học và thích ứng nhanh là cần thiết. Khi có tinh thần tự học, mỗi chúng ta sẽ theo kịp và cập nhật được cái mới một cách liên tục.

Giảng viên, doanh nghiệp: Sinh viên thiếu kỹ năng giao tiếp, ứng xử

Thạc sĩ Nguyễn Minh Xuân Hương, giảng viên một trường đại học tại TP.HCM, cho biết: “Các trường đại học hiện nay đều xây dựng các môn kỹ năng mềm trong chương trình đào tạo hoặc lồng ghép vào các học phần để trang bị cho sinh viên các kỹ năng mềm khi ra trường làm việc. Tuy nhiên cần có thêm không gian và thời gian thực hành, thực tập các nhóm kỹ năng này trong môi trường thực”.

Từ kinh nghiệm thực tế giảng dạy nhiều năm, cô Hương nhận định việc trang bị kỹ năng mềm là điều kiện tiên quyết để sinh viên tự tin bước vào thị trường lao động. Trong đó, giao tiếp và làm việc nhóm là hai kỹ năng đầu tiên và quan trọng mà sinh viên cần ưu tiên trau dồi để tạo hành trang vững chắc cho bản thân.

Học sinh tham gia trải nghiệm tại gian hàng trong chương trình Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên ẢNH: THÚY HẰNG

Dưới góc nhìn của doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Huy, Quản lý hệ thống các cửa hàng Vinamilk khu vực miền Đông, cho rằng các bạn trẻ hiện nay có vẻ như dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị công nghệ và được gia đình bao bọc khá kỹ, ít có cơ hội cọ xát môi trường bên ngoài dẫn đến việc thiếu kỹ năng giao tiếp và ứng xử. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tìm kiếm việc làm của các bạn.

Ông Huy nhấn mạnh: “Thực tế, ứng viên gặp khó khăn ngay từ vòng phỏng vấn, không ít ứng viên tỏ ra lúng túng, ngập ngừng khi trả lời câu hỏi. Ngay cả khi được nhận, ứng viên cũng bộc lộ không ít những hạn chế về mặt ứng xử và xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc cũng như khả năng hòa nhập”.

Trong thời đại công nghệ phát triển, khi mọi thứ đều tương tác thông qua các thiết bị công nghệ, ông Huy cho rằng “Kỹ năng giao tiếp trực tiếp là cần thiết giúp các bạn mới mạnh dạn bày tỏ ý kiến cá nhân, đồng thời gắn kết đồng nghiệp trong một doanh nghiệp”.

Ông Huy cũng đưa ra lời khuyên cho sinh viên mới ra trường đừng quá chú trọng vào mức lương khi bản thân chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Trong những năm đầu cần cố gắng rèn luyện các kỹ năng, có thái độ tích cực và tinh thần làm việc nghiêm túc là điều cần thiết.

Mỗi doanh nghiệp khác nhau sẽ cần sinh viên có một kỹ năng khác nhau, do vậy kỹ năng mềm và kiến thức chuyên môn cần phải rèn luyện song song với nhau mới giúp sinh viên đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường lao động.